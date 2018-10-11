Наличие питомца, страдающего диабетом, накладывает на владельца большую ответственность

Сахарный диабет может сократить продолжительность жизни вашей собаки, к тому же болезнь может вызвать вторичные осложнения и инфекции. Пять причин не допустить заболевания диабетом вашего питомца.

Ваша собака будет жить дольше

При диабете организм собаки страдает от иммунодефицита и чаще подвергается осложнениям, которые могут иметь для вашей собаки долгосрочные последствия.

Ваша собака будет лучше видеть

Знаете ли вы, что большинство собак с диабетом в конечном итоге теряют зрение из-за катаракты? Даже у собак с диабетом, за которыми тщательно следят врачи, избыточный сахар в организме может давать вторичные эффекты на глаза.

В хрусталик проникает больше воды, что нарушает его прозрачность. В результате происходит образование катаракты, что приводит к возможной слепоте и вторичному воспалению в обоих глазах.

Хотя хирургическая коррекция катаракты может (и в идеале должна) быть выполнена, это будет дорогостоящая операция и стресс для вашего питомца.

Вы сэкономите много денег

Лечение сахарного диабета включает в себя инъекции инсулином два раза в день, строгую диету и частые ветеринарные поездки для сдачи анализов.

Кроме того, поскольку собаки с диабетом не могут долго обходиться без инсулина, вам будет необходимо быть всегда рядом с собакой или нанять сиделку для лечения вашего питомца во время работы или отпуска.

Собака будет реже справлять нужду в доме

Одним из самых больших признаков неконтролируемого сахарного диабета является чрезмерное употребление воды и мочеиспускание. Из-за частых позывов собака будет чаще справлять нужду дома, не дождавшись прогулки. Из-за диабета собаки также подвергаются повышенному риску заражения мочевыводящих путей.

Вы будете спокойны, зная, что ваша собака здорова

Вы должны советоваться со своим ветеринаром о необходимом вакцинировании собаки, которая старше семи лет, каждый год. Также полезным считается ежегодный осмотр и анализ крови. После всех процедур вы сможете быть уверены, что ваша собака будет жить дольше, счастливее и здоровее!

Наличие питомца, страдающего диабетом, является большим обязательством и накладывает на владельца большую ответственность.

Тем не менее собаки могут жить с диабетом в течение многих лет при надлежащей заботе и лечении.

Если вы сомневаетесь, замечаете какие-то изменения в поведении и самочувствии вашего питомца, как можно скорее обращайтесь к ветеринару, чтобы проверить состояние вашей собаки.

Ведь чем раньше вы заметите и начнете решать проблему, тем больше шансов у вашего четвероногого друга на здоровую жизнь.

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