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Диана Гаврилова

Наличие питомца, страдающего диабетом, накладывает на владельца большую ответственность

Зоосфера » Собаки
Сахарный диабет может сократить продолжительность жизни вашей собаки, к тому же болезнь может вызвать вторичные осложнения и инфекции. Пять причин не допустить заболевания диабетом вашего питомца.

Ваша собака будет жить дольше

При диабете организм собаки страдает от иммунодефицита и чаще подвергается осложнениям, которые могут иметь для вашей собаки долгосрочные последствия.

Наличие питомца, страдающего диабетом, накладывает на владельца большую ответственность

Ваша собака будет лучше видеть

Знаете ли вы, что большинство собак с диабетом в конечном итоге теряют зрение из-за катаракты? Даже у собак с диабетом, за которыми тщательно следят врачи, избыточный сахар в организме может давать вторичные эффекты на глаза.

В хрусталик проникает больше воды, что нарушает его прозрачность. В результате происходит образование катаракты, что приводит к возможной слепоте и вторичному воспалению в обоих глазах.

Хотя хирургическая коррекция катаракты может (и в идеале должна) быть выполнена, это будет дорогостоящая операция и стресс для вашего питомца.

Вы сэкономите много денег

Лечение сахарного диабета включает в себя инъекции инсулином два раза в день, строгую диету и частые ветеринарные поездки для сдачи анализов.

Кроме того, поскольку собаки с диабетом не могут долго обходиться без инсулина, вам будет необходимо быть всегда рядом с собакой или нанять сиделку для лечения вашего питомца во время работы или отпуска.

Собака будет реже справлять нужду в доме

Одним из самых больших признаков неконтролируемого сахарного диабета является чрезмерное употребление воды и мочеиспускание. Из-за частых позывов собака будет чаще справлять нужду дома, не дождавшись прогулки. Из-за диабета собаки также подвергаются повышенному риску заражения мочевыводящих путей.

Вы будете спокойны, зная, что ваша собака здорова

Вы должны советоваться со своим ветеринаром о необходимом вакцинировании собаки, которая старше семи лет, каждый год. Также полезным считается ежегодный осмотр и анализ крови. После всех процедур вы сможете быть уверены, что ваша собака будет жить дольше, счастливее и здоровее!

Наличие питомца, страдающего диабетом, является большим обязательством и накладывает на владельца большую ответственность.

Тем не менее собаки могут жить с диабетом в течение многих лет при надлежащей заботе и лечении.

Если вы сомневаетесь, замечаете какие-то изменения в поведении и самочувствии вашего питомца, как можно скорее обращайтесь к ветеринару, чтобы проверить состояние вашей собаки.

Ведь чем раньше вы заметите и начнете решать проблему, тем больше шансов у вашего четвероногого друга на здоровую жизнь.

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Автор Диана Гаврилова
Диана Гаврилова — журналист, географ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы собака диабет домашние животные
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