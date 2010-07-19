Эксперт Чадина: блохи не только кусают питомцев, но и переносят гельминтов

Прогулки, летний сезон для домашних питомцев, так же, как и для их хозяев, несет много приятного — солнце, свежий воздух, поездки на природу или на дачу. Однако именно летом, вместе со всеми этими радостями жизни, возвращается одна очень неприятная проблема — блохи и другие кровососущие насекомые.

Сосут кровь как самцы, так и самки. Кровососание у блох длится от 1 минуты до нескольких часов. Представители родов Xenopsylla, Echidnophaga, Ctenocephalides и некоторых других пьют кровь с избытком, так что даже не всегда успевают переварить её. Другие виды (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis, Leptopsylla segnis и др.) нуждаются в частом приёме пищи. Но, насосавшись крови, они не покидают тела хозяина и свободно передвигаются в шерсти. Некоторые (из родов Ctenophthalmus, Neopsylla и др.) нуждаются в редком приёме пищи и большую часть жизни проводят в субстрате гнезда хозяина. Строгая специфичность по отношению к хозяину наблюдается только у блох летучих мышей. Большинство же блох не столь специфичны, могут встречаться, кроме основного хозяина, и на других видах животных.

Период активности блох приходится на время между выпадением первого снега и до его таяния. Связано это с тем, что в природе блохи обитают не только непосредственно на самих животных, но и в траве, земле, в норах и гнездах. В основном, рискуют заразиться блохами те животные, которые либо живут в вольерах на улице, либо имеют возможность периодически выходить на прогулку — например, кошки на первых этажах домов, выбирающиеся через форточку. Но даже те домашние животные, которых не выпускают гулять, могут заразиться блохами, которые проникнут в квартиру из подвала или с лестничной клетки.

Блохи не только раздражают кошек и собак, но и переносят гельминтов

Блохи не только раздражают кошек и собак своими укусами, заставляя их отчаянно и ежеминутно чесаться, они еще и переносят заболевания разной степени опасности, в том числе являясь и переносчиками гельминтов. Так что, если у вашей кошки или собаки обнаружились блохи, будьте готовы к тому, что придется бороться не только с ними, но и с гельминтами.

Кроме того, каждая блоха в день высасывает крови в двадцать раз больше собственного веса, а живут эти паразиты до трех лет.

Блохи способны вызывать аллергию разной степени тяжести вплоть до дерматита, к тому же пораженное блохами животное может частично или полностью потерять шерсть. Про красоту и пушистость в таком случае можно забыть и гордо демонстрировать питомца друзьям уже не получиться.

Все же, несмотря на упорство, живучесть и редкостную плодовитость этих "домашних" паразитов, бороться с ними можно и нужно. Блох легко обнаружить в шерсти питомца, особенно если он все чаще и чаще начинает с ожесточением почесываться. При борьбе с паразитами следует помнить, что подвергать обработке необходимо не только самого питомца, но и все, что его окружает. А в квартире требуется проводить ежедневную уборку с применением моющих средств, отдельное внимание уделяя подстилке и игрушкам питомца, а также облюбованной им мебели, ведь блохи обитают не только на животном, но и вокруг него — в подстилке, коврах, щелях.

О том, как справиться с этой напастью, читателям Pravda. Ru рассказала Елена Чадина, главный врач Щербинского филиала клиники "Беланта":

"Сегодня существует несколько видов противоблошиных лекарственных форм. Наиболее удобны в применении для любых видов и размеров собак капли на холку, со специальной дозировкой, рассчитанной и на мелкие породы вроде йоркшир-терьеров, и на крупных, вроде догов, ньюфаундлендов и им подобных. Есть также лекарственные формы в виде ошейников, но ошейники могут вызывать неудобство в ношении, особенно это касается кошек, так как собаки все-таки к ошейникам более привычны. Такая лекарственная форма, как шампуни, обычно избавляют от сильного заражения.

Главное в борьбе с блохами — не забывать вовремя проводить профилактику

Когда установлен афаниптероз (заражение блохами), животное необходимо предварительно вымыть противоблошиным шампунем, а потом уже надевать на него ошейник. Такой комплекс обеспечивает удаление блох уже живущих на шерсти и защищает от повторного заражения. Если же в комплексе применяют шампунь и капли, то лучше делать это с небольшим интервалом. Обработать животное шампунем, а через несколько дней нанести капли. В качестве профилактики следует учитывать, что капли действуют около трех месяцев, а ошейник — около шести месяцев.

Сегодня производятся капли, которые убивают всю популяцию блох — и тех, что паразитируют на животных, то есть взрослых особей, и тех, что живут вокруг — личинок и яйца. К сожалению, любые препараты — неважно, спреи, капли, ошейники, могут вызывать аллергическую реакцию, поэтому неплохо бы перед употреблением проверить животное на непереносимость препаратов, которые будут использованы в качестве лечения и профилактики".

Сегодня на рынке представлено огромное количество импортных и отечественных средств от блох. Если выбрать из всего этого многообразия подходящий препарат сложно, стоит проконсультироваться с ветеринаром и лучше выбирать лекарство не по соображениям экономии. Главное же в борьбе с блохами — не забывать вовремя проводить профилактику и следить за состоянием здоровья своего питомца. Тогда блохи в ваш дом не пройдут, а ваши питомцы будут спать спокойно, не мучаясь от зуда и раздражения.

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