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Антон Евсеев

Игуана — зелёный домашний дракон, который чётко знает слово "нельзя"

Зоосфера » Экзотика

В последние годы игуаны стали одними из наиболее популярных домашних животных, и, пожалуй, самыми доступными рептилиями. Что же, это не удивительно. Взрослые игуаны могут достигать в длину двух метров, необычайно красивы, и, на фоне других крупных ящериц, весьма миролюбивы. Кроме того, эти гиганты — строгие вегетарианцы, однако они не придерживаются определенной растительной диеты, а едят все подряд. Так что содержать их дома куда проще, чем других ящериц.

Игуана — зелёный домашний дракон, который чётко знает слово "нельзя"

 Похожи на сказочных драконов

Однако только ли в этом дело? Думаю, что нет. Наверное, популярности игуан немало способствовало то, что они похожи на сказочных драконов. Ну, вот разве что крыльев не хватает, да и огонь изрыгать не умеют.

Впрочем, крылья игуанам не нужны. Ведь они являются замечательными верхолазами, поскольку обитают на деревьях. Каждый день игуаны, используя свои острые когти, замечательно "взлетают" вверх по коре и ветвям. Длинный хвост помогает ящерице держать равновесие и служит своеобразным "рулем" во время прыжков. Но, тем не менее, несмотря на все это, игуана — очень ленивое животное, большую часть своей жизни она предпочитает просто сидеть на ветке. Хотя так обычно проводят "досуг" только взрослые особ, а вот ярко-зеленая молодежь, как правило, очень шустрая. В светлое время суток они все время все время двигаются, лишь изредка останавливаясь для того, что бы принять солнечную ванну, и только с наступлением сумерек взбираются на дерево на высоту 2-3 метра.

Насест для отдыха игуаны может находиться на значительной высоте. Между высотой насеста и длиной тела ящерицы есть взаимосвязь — вырастая, игуаны забираются по дереву все выше и выше. Так им удается избежать конкуренции с молодыми особями, благо дерево может удовлетворить все их потребности: пищу, терморегуляцию и ночной сон.

Игуанам нужно просторное жилище

Так что те, кто желает завести игуану, должны помнить, что они нуждаются в просторном жилище. Наиболее удобными для юной игуаны считаются террариумы объемом около 200 литров из стекла. Примерно через год, когда ваш питомец подрастет, жилище необходимо будет заменить более свободным вольером объемом около 500 л. Взрослым игуанам обычно сооружают большие террариумы из дерева со стеклянной передней стенкой, однако и цельностеклянные вольеры пользуются успехом. Сразу сажать маленького ящера в большой террариум не рекомендуется, это может привести к стрессу, поскольку игуаны немножко "агорофобы", то есть боятся открытых пространств.

Так как игуаны — древесные ящерицы, в террариуме обязательно должны быть удобные коряги. Также можно разместить в нем искусственные растения из пластмассы, которые озеленят жилище питомца, шероховатые полочки, толстые веревки и убежище по размеру ящерки. Для покрытия дна можно использовать пластиковый поддон, кору, коврики или неокрашенную бумагу. Сыпучие наполнители, тем не менее, использовать нельзя, поскольку рептилии могут заглатывать его мелкие частички. А из-за этого начинаются проблемы с пищеварением.

 

В террариуме размещают емкость для купания, которую чистят и наполняют свежей водой ежедневно. Очень полезно опрыскивать теплой водой (около 30º) самого "дракончика". Особенно благоприятны водные процедуры в период линьки. Недостаток влажности сильно затрудняет процесс смены шкурки и может привести к повреждениям кожи. Правда, воду следует менять как можно чаще, поскольку именно туда игуаны предпочитают ходить в туалет.

И ещё. Ни в коем случае нельзя допускать понижения температуры воды. Нельзя забывать о том, что игуана, как и все остальные рептилии, не может сама поддерживать температуру тела постоянной. Она нагревается и остывает вместе с окружающим ее воздухом или же водой. Получается, что если вода при купании игуаны остынет, животное также охладится, потеряет способность двигаться и утонет. К сожалению, такое часто случается. Так что будьте внимательны.

Игуане нужно устроить место для прогревания

Кстати, о температурном режиме. Родина зеленых игуан — субтропики и тропики Центральной и Южной Америки. А там весьма жарко. Поэтому террариум игуаны следует оборудовать специальными обогревателями, а также устроить место для прогревания. Для этого под зеркальной лампой размещают крепкую корягу, на которой рептилия сможет прогреться. В этом месте температура должна быть 32-35º. В террариуме должно быть и прохладное место, где ящерка сможет остыть. Обычно это самый удаленный от лампы угол. Там температура варьируется в пределах 25-26º. Ночью террариум должен сохранять температуру в диапазоне 22-28º.

Кроме того, в жилище игуан нужно постоянно поддерживать высокую влажность. Этого легко достичь, опрыскивая вольера 1-2 раза в сутки, (если нет бассейна) или же можно использовать специальные приборов для увлажнения воздуха.

Солнечные ванны

Как и другим ящерицам, игуанам необходимы солнечные ванны. Для этих целей используют лампы для рептилий с ультрафиолетовым излучением. Их необходимо заменять через каждые 7 месяцев (иначе упадет интенсивность освещения). Без ультрафиолета игуана не сможет усваивать витамин D и кальций, что совершенно недопустимо. Лампы должны закрываться решеткой, иначе животное может обжечься, случайно прикоснувшись к ним.

Питание игуаны

Кормят игуану ежедневно утром после того, как она нагрела свое тело под лампой. Недоеденный корм нужно убрать через 3-4 часа, чтобы он не закисал и не служил средой для развития плес ени. Чистая вода для питья должна быть в постоянном доступе, ведь эти рептилии пьют часто и помногу.

Кормление не представляет особых сложностей, особенно после мучений с обустройством террариума. Здесь всего два правила: растительная пища и достаточное поступление в организм кальция и фосфора.

Поскольку игуаны — вегетарианцы, животная пища им не нужна. Основу рациона составляют овощи и зелень, а также фрукты и небольшое количество зерна. Для составления рациона подходят почти все овощи, нужно соблюдать осторожность со свеклой, капустой, шпинатом, сельдереем. Хорошо поедаются

  • репа,
  • одуванчик,
  • бобовые,
  • груши,
  • морковь, и т. д.

Главное, чтобы рацион был разнообразным. Овощи и фрукты обычно пропускают через терку. Из злаков можно скармливать

  • вареный рис,
  • гречку,
  • овсянку,
  • отруби,
  • пророщенные зерна.

Поступление в организм кальция и фосфора необходимо для полноценного развития игуаны. Для этого используют минеральные добавки (например, "Центрум").

 

Срок жизни игуан при правильном уходе и строгой диете может составлять 20 лет (рекорд — 29 лет). Однако, чтобы этого добиться, следует создать своему питомцу не только физиологический, но еще и психологический комфорт. Помните, что общение с игуаной требует особого подхода. Приучать ее нужно постепенно, без спешки. Сначала ящер должен привыкнуть к вашему присутствию. Потом можете постепенно приучать брать пищу из рук. После этого можно осторожно притрагиваться к животному.

Подготовьтесь к тому, что вас будут "запугивать" надуванием кожного мешка, открыванием пасти и вздыбленным гребнем. Сохраняйте хладнокровие и не отступайте, хотя "боевых ранений" избежать, скорее всего, не удастся. Однако если будете терпеливы, ваш "дракончик" вскоре привыкнет к вам, и сам будет забираться на руки.

Интеллектуалы среди ящериц

Не следует забывать, что игуаны — "интеллектуалы" среди ящериц. Многие владельцы ручных игуан сообщают, что их животные отлично знают свою кличку и прекрасно на нее откликаются. Большинство игуан знают распорядок дня и внимательно следят за его соблюдением. Если происходят какие-то нарушения, ящерица сама напоминает хозяевам о том, что пора есть или гулять. Особенно это касается игуан, живущих без террариума и свободно перемещающихся по квартире. Они очень быстро начинают понимать слово "нельзя". Забавно бывает наблюдать, как они хитрят, дожидаясь, пока хозяин отвернется, чтобы все-таки забраться в миску с кошачьей едой. Некоторые игуаны даже любят купаться в ванне вместе с детьми!

Ну что же, теперь понятно, почему игуан так любят. С ними, уж точно, не соскучишься. А, кроме того, наверное, каждый, кому удалось подружиться с игуаной, ощущает себя рыцарем (или принцессой), который не убил, а приручил настоящего дракона.

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Автор Антон Евсеев
Антон Евсеев — зоолог, корреспондент, позже редактор отдела науки Правды.Р *
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