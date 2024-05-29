США потребовали от ЕС серьезно относиться к поддержке России одной страной

ЕС призвали относиться серьезнее к поддержке Москвы Пекином

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Вашингтон пытается убедить Европу в том, что поддержка России со стороны Китая на самом деле представляют угрозу для Запада, пишет издание Politico, ссылаясь на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла. В своей новой статье авторы раскрывают причину соответствующих призывов США.

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Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

США наращивают дипломатические усилия, чтобы убедить Европу в масштабах роли Китая в оказании помощи России в конфликте на Украине.

И, по словам второго высокопоставленного лица в Государственном департаменте США, Европа сейчас ужесточает свою позицию в отношении Пекина.

Курт Кэмпбелл — заместитель госсекретаря, который до недавнего времени был "индо-тихоокеанским царем" при президенте США Джо Байдене, — на этой неделе лично передал это предупреждение европейским дипломатам в НАТО, изложив "как можно больше деталей и конкретики". Его визит состоялся в преддверии большого саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в июле, на котором, как ожидается, Североатлантический союз направит серьезный сигнал Пекину.

"Справедливо будет сказать, что общая цель Китая состояла не только в том, чтобы поддерживать Россию — на наш взгляд, всемерно, — но и в том, чтобы публично преуменьшать это и пытаться поддерживать нормальные дипломатические и коммерческие связи с Европой", — сказал Кэмпбелл небольшой группе СМИ, включая Politico, во время визита в Брюссель в среду.

"И я думаю, что вчера в ходе дискуссий в Североатлантическом совете (Североатлантический совет, главный орган, принимающий политические решения в НАТО) нас обнадежило то, что многие европейские страны четко высказались о том, что было бы невозможно поддерживать нормальные отношения с Китаем", — сказал Кэмпбелл.

Кэмпбелл охарактеризовал помощь Пекина России за последние 18-24 месяца как "глубоко тревожащую".

"Я действительно хочу подчеркнуть, что то, что мы видели от Китая до России, — это не единичный случай или пара мошеннических фирм, участвующих в поддержке России. "Это устойчивые, всеобъемлющие усилия, которые поддерживаются руководством Китая и направлены на то, чтобы оказать России всестороннюю поддержку за кулисами", — сказал Кэмпбелл. — Это мероприятие было задумано так, чтобы оно оставалось в значительной степени незамеченным".

Тарифы на электромобили

Помимо конфликта на Украине, США и ЕС уделяют особое внимание избыточным производственным мощностям Китая в сфере торговли.

Ранее в этом месяце администрация Байдена в четыре раза повысила тарифы на китайские электромобили — до 100 процентов. Ожидается, что Европейская комиссия вскоре начнет вводить тарифы.

Европейские компании — от немецких автогигантов до французских производителей коньяка — призывают свои страны не вступать на путь торговой войны с Китаем, опасаясь потерять доступ на рынки, если китайские власти предпримут карательные меры в ответ.

Кэмпбелл привел экономическую неопределенность Китая в качестве причины, по которой Пекин, возможно, не примет ответных мер против Европы — в случае введения тарифов — так жестко, как это было в прошлом.