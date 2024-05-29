США потребовали от ЕС серьезно относиться к поддержке России одной страной

Вашингтон пытается убедить Европу в том, что поддержка России со стороны Китая на самом деле представляют угрозу для Запада, пишет издание Politico, ссылаясь на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла. В своей новой статье авторы раскрывают причину соответствующих призывов США.
США наращивают дипломатические усилия, чтобы убедить Европу в масштабах роли Китая в оказании помощи России в конфликте на Украине.
И, по словам второго высокопоставленного лица в Государственном департаменте США, Европа сейчас ужесточает свою позицию в отношении Пекина.
Курт Кэмпбелл — заместитель госсекретаря, который до недавнего времени был "индо-тихоокеанским царем" при президенте США Джо Байдене, — на этой неделе лично передал это предупреждение европейским дипломатам в НАТО, изложив "как можно больше деталей и конкретики". Его визит состоялся в преддверии большого саммита лидеров НАТО в Вашингтоне в июле, на котором, как ожидается, Североатлантический союз направит серьезный сигнал Пекину.
"Справедливо будет сказать, что общая цель Китая состояла не только в том, чтобы поддерживать Россию — на наш взгляд, всемерно, — но и в том, чтобы публично преуменьшать это и пытаться поддерживать нормальные дипломатические и коммерческие связи с Европой", — сказал Кэмпбелл небольшой группе СМИ, включая Politico, во время визита в Брюссель в среду.
"И я думаю, что вчера в ходе дискуссий в Североатлантическом совете (Североатлантический совет, главный орган, принимающий политические решения в НАТО) нас обнадежило то, что многие европейские страны четко высказались о том, что было бы невозможно поддерживать нормальные отношения с Китаем", — сказал Кэмпбелл.
Кэмпбелл охарактеризовал помощь Пекина России за последние 18-24 месяца как "глубоко тревожащую".
"Я действительно хочу подчеркнуть, что то, что мы видели от Китая до России, — это не единичный случай или пара мошеннических фирм, участвующих в поддержке России.
"Это устойчивые, всеобъемлющие усилия, которые поддерживаются руководством Китая и направлены на то, чтобы оказать России всестороннюю поддержку за кулисами", — сказал Кэмпбелл. — Это мероприятие было задумано так, чтобы оно оставалось в значительной степени незамеченным".
Помимо конфликта на Украине, США и ЕС уделяют особое внимание избыточным производственным мощностям Китая в сфере торговли.
Ранее в этом месяце администрация Байдена в четыре раза повысила тарифы на китайские электромобили — до 100 процентов. Ожидается, что Европейская комиссия вскоре начнет вводить тарифы.
Европейские компании — от немецких автогигантов до французских производителей коньяка — призывают свои страны не вступать на путь торговой войны с Китаем, опасаясь потерять доступ на рынки, если китайские власти предпримут карательные меры в ответ.
Кэмпбелл привел экономическую неопределенность Китая в качестве причины, по которой Пекин, возможно, не примет ответных мер против Европы — в случае введения тарифов — так жестко, как это было в прошлом.
"В нынешних условиях, я думаю, Китай осознает некоторые уязвимости своей собственной экономики, и поэтому он с осторожностью относится к полномасштабным мерам возмездия, которые мы наблюдали в предыдущие периоды в отношении Австралии, Южной Кореи, Филиппин и других", — сказал он. — Я не думаю, что это должно нас сильно утешать. Но я думаю, что сейчас все понимают, что экономические и коммерческие обстоятельства, с точки зрения Пекина, являются более сложными.
Во многих отношениях, если шаги координируются между странами, то тогда становится сложнее нанести ответный удар просто по одной или другой стране", — сказал Кэмпбелл.
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