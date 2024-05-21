В США раскрыли условие получения Грузией пакета западной помощи

Запад озвучил Грузии условие для получения нового пакета помощи

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США будут готовы выделить Грузии новый крупный пакет военной и экономической помощи в случае, если Тбилиси откажется от текущего "антизападного" вектора, пишет американское издание Politico. В своем новом материале журналисты раскрывают подробности предлагаемой Грузии "сделки".

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus is licensed under Public domain

Pravda.Ru публикует перевод материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Вашингтон может подписать широкий пакет мер экономической поддержки и поддержки в области безопасности для Грузии, если ее правительство откажется от своей все более антизападной риторики и прекратит попрание прав человека.

Согласно условиям законопроекта, который будет представлен в Конгресс на этой неделе конгрессменом-республиканцем от Южной Каролины Джо Уилсоном и с которым ознакомился Politico, США начнут переговоры со страной Южного Кавказа об открытии "надежного преференциального торгового режима" при условии соблюдения ключевых политических критериев.

Наряду с улучшением доступа на американские рынки, законопроект предусматривает либерализацию визового режима для граждан Грузии.

Документ также обязывает должностных лиц разработать пакет военной поддержки для Грузии, включающий "предоставление оборудования для обеспечения безопасности и обороны, идеально подходящего для территориальной обороны от российской агрессии, а также сопутствующие элементы обучения, технического обслуживания и поддержки операций".

Однако программа будет активирована только в том случае, если США подтвердят, что "Грузия продемонстрировала значительный и устойчивый прогресс в укреплении своей демократии, о чем свидетельствуют, как минимум, по существу честные и свободные выборы и сбалансированная предвыборная обстановка".

Как ранее сообщало Politico, законопроект Уилсона предусматривает введение индивидуальных санкций в отношении политиков из правящей партии "Грузинская мечта", а также других правительственных чиновников, если они реализуют предложенный ими законопроект об "иностранных агентах". Законопроект, который ожидает окончательного голосования в парламенте на следующей неделе, прежде чем стать законом, заклеймит финансируемые Западом НКО, СМИ и предвыборные группы как иностранных агентов, что, по словам критиков, будет использовано для того, чтобы заставить замолчать и делегитимизировать критику правительства.

Уилсон является председателем Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, независимого правительственного учреждения США, которое следит за свободой и демократией на всем континенте. Его законопроект, мобилизующий и расширяющий возможности Грузии в области подотчетности, жизнестойкости и независимости, отражает предупреждения других лидеров в Вашингтоне.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен предупредил, что если Грузия примет закон об иностранных агентах, "мы увидим ограничения, исходящие из Соединенных Штатов", которые повлияют на финансы и поездки тех, кто стоит за этим законопроектом. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, тем временем, заявила, что если закон об иностранных агентах будет введен в действие, это "вынудит нас коренным образом пересмотреть наши отношения с Грузией".

В последние недели десятки тысяч грузин вышли на улицы в знак протеста против планов, которые, по словам ЕС, фактически перечеркнут надежды страны на вступление в блок — всего через шесть месяцев после того, как ей был предоставлен статус кандидата. Спецназ применил водометы, слезоточивый газ и дубинки для разгона демонстрантов, а также применил силу для задержания активистов.