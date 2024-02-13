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Петр Ермилин
Евросоюз предостерегли от доверия к гарантиям безопасности от США

Стало известно об утрате ЕС доверия к гарантиям безопасности Вашингтона

7:34
Мир

Европа, возможно, наконец-то начнет реально защищать себя теперь, когда лидер Республиканской партии Дональд Трамп предлагает российскому президенту Владимиру Путину атаковать некоторых союзников Америки по НАТО, пишут журналисты американской газеты Politico. В своем новом материале они утверждают, что Европе стало рискованно рассчитывать на США в сфере безопасности.

Стало известно об утрате ЕС доверия к гарантиям безопасности Вашингтона
Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain
  • Pravda.Ru публикует перевод материале Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Одним махом в минувшие выходные Дональд Трамп освободил Европу от оков американского пузыря безопасности.

"Я бы не стал вас защищать, на самом деле я бы поощрял их делать все, что они, черт возьми, хотят", — заявил Трамп, который рассказал европейскому лидеру о том, как он отреагирует, если их страна подвергнется нападению со стороны России. "Ты должен заплатить!"

Неважно, что Трамп говорил о том, что он будет делать, если другие страны НАТО не достигнут целевого показателя расходов альянса в 2 процента от объема экономического производства. Поставив под сомнение приверженность Америки НАТО таким прямым и фундаментальным образом, он фактически вбил кол в сердце альянса.

На данном этапе почти не имеет значения, выиграет ли он переизбрание; Европа уже осталась сама по себе.

Единственный реальный вопрос, который выборы решат для безопасности Европы, — это время распада НАТО.

Конечно, администрация Байдена будет оспаривать это, утверждая, что, если их человек выиграет переизбрание, НАТО будет в такой же безопасности, как и прежде.

Но как долго?

Большая часть дебатов по поводу комментариев Трампа до сих пор была сосредоточена на консенсусе среди большинства здравомыслящих людей о том, что это противоречит американским интересам. Но для Европы на данном этапе это почти не имеет значения. Европа была бы сумасшедшей, если бы каждые четыре года оставляла свою безопасность на произвол примерно 50 000 американских избирателей из колеблющихся штатов (грубый перевес победы на недавних президентских выборах).

Реальность такова, что кто бы ни победил в ноябре, MAGA (концепция Трампа "сделать Америку снова великой. — Ред.) останется фактором американской политики еще какое-то время. Кто сказал, что республиканский наследник Трампа не возобновит свою антинатовскую направленность? Это риск, который Европа не может позволить себе игнорировать.

Даже будучи кандидатом, Трамп продемонстрировал степень своего влияния на Республиканскую партию, вынудив ее на прошлой неделе заблокировать законодательный пакет, который включал еще одну порцию крайне необходимой военной помощи Украине. Конгресс США еще может направить Украине дополнительную помощь, а может и нет.

Суть в том, что рассчитывать на Америку стало рискованно.

Учитывая то, что поставлено на карту, у Европы нет другого выбора, кроме как начать готовить план Б.

Однако пока европейские лидеры все еще находятся на стадии гнева и отрицания.

"Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает всю нашу безопасность, в том числе безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску", — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своем заявлении на выходных.

Хорошо, что теперь?

Правда в том, что Европа должна винить в этой трясине только себя. Трамп уже много лет твердит об отстающих в НАТО, но вряд ли он изобрел этот жанр. Американские президенты, начиная с Дуайта Д. Эйзенхауэра, жаловались на то, что европейские союзники нахлебничают на американской обороне.

Чего европейцам не нравится слышать, так это того, что Трамп прав: они нахлебничают. Более того, всегда было нереалистично ожидать, что США будут брать на себя ответственность за европейскую безопасность до бесконечности.

Однако после того, как Трамп проиграл Байдену в 2020 году, казалось, что все вернулось на круги своя. Байден, всю жизнь занимавшийся трансатлантизмом, стремился возместить ущерб, который Трамп нанес НАТО, позволив европейцам вернуться в свою зону комфорта.

Несмотря на то, что общие расходы на оборону в Европе за последние годы выросли (как и должно было произойти, учитывая конфликт России с Украиной), их все равно недостаточно. Ожидается, что только 11 из 31 члена НАТО выполнят целевой показатель расходов в 2023 году, например, согласно собственным данным НАТО. Германия, главная цель гнева Трампа, еще не достигла отметки в 2 процента. Однако, скорее всего, это произойдет в этом году, хотя бы потому, что экономика страны сокращается.

Правда в том, что теплые объятия Байдена вернули Европе ложное чувство безопасности. Вместо того, чтобы перейти на военную позицию, заставляя промышленность наращивать производство вооружений и восстанавливать воинскую повинность в таких странах, как Германия, где она была постепенно отменена, Европа устроилась у подножия Америки.

Неудивительно, что континент с его щедрыми государствами социального обеспечения и пацифистским населением пошел по пути наименьшего сопротивления (за заметным исключением стран Балтии и Польши).

С началом спецоперации России на Украине в начале 2022 года фокус общенациональных дебатов в Германии сместился с конфликта. Несмотря на то, что страна увеличила свою поддержку Украины, общественное мнение отклонилось в сторону. Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе, за последний год Россия скатилась с первого места на седьмое в восприятии немцами угроз стране.

Удар молнии Трампа должен помочь перефокусировать стратегический компас Европы.

Президент Франции Эммануэль Макрон хорошо говорит о стремлении к европейской "стратегической автономии", но его страна на самом деле не сделала ничего, чтобы воплотить это в жизнь.

Одним из вариантов начала было бы рассмотрение ядерного вопроса. Между Францией и Великобританией Европа будет иметь в своем распоряжении около 500 ядерных боеголовок, что довольно скромно по сравнению с почти 6000 боеголовками России. Однако ни одна из стран не взяла на себя обязательство использовать их для защиты остальной части континента.

Решение таких вопросов является трудоемким и сложным. Европе нужно не просто восстановить свои армии, ей необходимо перепрограммировать свое коллективное мышление. Проблема в том, что у Европы заканчивается время.

Чтобы заменить американский потенциал, который НАТО потерял бы без США, потребуются десятилетия и неисчислимые миллиарды. И большинство европейских лидеров даже не приняли холодную реальность того, что американская защита уже фактически исчезла.

Более фундаментальный вопрос заключается в том, смогут ли европейцы вообще объединиться и защитить себя без направляющей руки Вашингтона. История предполагает, что они просто вернутся к прежнему состоянию и погрузится в хаос. Посмотрите, как Европа справилась с распадом Югославии в 1990-е годы.

"Европа не может оставаться единой без Соединенных Штатов", — сказал Байден в своей речи в Сенате в 1995 году во время кризиса в Боснии. "В Европе нет морального центра".

Теперь у Европы есть шанс доказать его неправоту.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы нато евросоюз джо байден дональд трамп эммануэль макрон йенс столтенберг
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