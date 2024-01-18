Запад: Киев прошёл "точку невозврата" - Путин теперь обязан уничтожить Украину

ИноСМИ: Украина "ще не вмерла", но уже скоро РФ это исправит

4:19 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Киев в кратчайшие сроки добился невозможного — десятилетия проплаченной извне русофобии поставили под вопрос государственность Украины.

Фото: "This image of Zelensky’s face while visiting Bucha says it all." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Закономерный исход государственного переворота 2014 года привёл страну в то состояние, которое уже выглядит как точка невозврата - отмечают "ИноСМИ".

Как заявил российский президент Владимир Путин, "если так будет продолжаться, то украинской государственности может быть нанесён невосполнимый, очень серьёзный удар".

В соцсетях его слова уже оценили и трактовали вполне однозначно — России придётся уничтожить Украину как суверенное, независимое государство и прекратить её существование (государства, а не народа Украины) в самостоятельном и целостном (что останется) режиме.

Ни к чему иному, впрочем, Украина прийти и не могла.

Цели российской СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Цели созданного Западом проекта "Украина" — военная агрессия в отношении России.

Вариантов выжить у государства Украина крайне мало.

Что характерно, западные кураторы украинской хунты на победу особо и не рассчитывали.

Нанести руками Киева максимум ущерба России не удалось, зато поставлен рекорд — всего за десять лет угробить одну из крупнейших восточноевропейских стран раньше не удавалось никому.

По данным украинского Минфина, в 1992 году в стране жили 52 млн человек. На 1 января 2002-го — 48 млн. На 1 января 2012-го — 45 млн. К 2022 году численность населения Украины составляла 31 миллион человек — после начала СВО в Европу перебрались 4,8 млн человек, 3 млн человек при этом уехали в РФ ещё до 2022 года.

При этом некоторые украинские (!) независимые источники сообщают ещё более страшные цифры

Украинцев осталось от 23 до 30 миллионов человек, Потеряны на фронте от 500 000 до 1.1 млн человек Страна находится в демографической пропасти, из которой ни одно государство ещё не выходило.

России же присоединение новых территорий добавило (на данный момент) ещё два с лишним миллиона человек. И это не считая ископаемых на несколько триллионов долларов (подсчёты Запада), новых земель, внутреннего (теперь) Азовского моря, и т.д.

Свою армию Киев положил на полях сражений ещё год назад. В настоящее время основу ВСУ составляют отловленные на улицах и в транспорте гражданские и иностранные наёмники. Иностранцы там присутствуют "в товарных количествах" — поскольку часто оказывалось, что экипажи уничтоженных или захваченных в плен танков и машин составляли военнослужащие из стран Евросоюза.

О промышленности, которая осталась Украине со времён СССР, можно разве что вспомнить с состраданием.

Николаевский судостроительный завод, авиационное ОКБ им. Антонова, ракетостроительное КБ "Южное", моторостроительный завод "МоторСич" — все разворовано и разорено. Под шумок Киев распродает Западу ведущие (оставшиеся) промышленные и аграрные гиганты — например, "в аренду" структурам Сороса 400 кв. км чернозёмов отданы для захоронения отходов западной химической промышленности.

Госдолг за эти годы вырос с 4,8 миллиардов долларов до 136,35 миллиардов, а с 2014 года Украина лишилась (пока что) одной пятой земель.

Денег на "социалку" у Киева тоже нет, и для своих пенсионеров Зеленский требует средства у Евросоюза. Вооружить армию он может только за чужой счет. Заработать на том, что пока ещё удается выращивать на щедрой украинской земле — тоже. Восточная Европа закрывает границы и не пускает Киев на свои рынки.

… Видимо, не зря украинский гимн — это "Ще не вмерла Украина" (чуть ли не дословный пересказ "Ещё Польска не сгинела").

Дескать, живы мы ещё. Пока.

Но уже идёт "мясорубка до последнего украинца"…