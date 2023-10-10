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Олег Володин

AEPI: европейцы уверены, что в РФ едят котов из-за санкций

3:55
Мир

Не имеющие родных и друзей в России европейцы пребывают в убеждении, что в России нечего есть, и люди ловят кошек на улицах, кушают растения и кору деревьев, а также стоят в очередях за "дьефецит".

AEPI: европейцы уверены, что в РФ едят котов из-за санкций
Фото: 4esnok.by

Реальность вносит свои коррективы в это видение, и часто такое прозрение бывает травматичным.

Как рассказал президент Association of Europe (Pribaltic) Investigations (AEPI) Николай Межевич, на Западе даже до начала конфликта была сформулирована задача давления на РФ — информационного и санкционного.

После 2022 года появился повод усложнить жизнь всем без исключения — россиянам теперь не положены:

  • ни лекарства,
  • ни очки,
  • ни компьютеры,
  • ни еда,
  • ни транспорт,
  • ни электроника,
  • их машины и вещи нужно отбирать на границе с ЕС
  • русским запрещены бургеры из "Макдональдса", сервисы Apple и визы с поездками в Европу, и т. д.

Так европейцы воспринимали себя и свою всесильность в этом вопросе.

Вот только недавно в немецкой прессе появилась статья о том, как некий бюргер в этом году оказался в магазине на окраине Москвы, и там ему пришлось вызывать "скорую помощь". Так европеец отреагировал на то, что он увидел на прилавках — ровно то же самое, что есть в его Германии, и ещё плюс много другого, чего в Германии в силу разных причин нет.

А для России вопрос находится в другой плоскости. То, что у нас на прилавках — дело хорошее, но вот информации об этом вне России — просто нет.

По данным ассоциации, главой которой является Межевич, жители ЕС искренне верят, например, словам грузина-оппозиционера, со ссылкой на брата в Подмосковье развлекавшего европейцев в запрещённой нынче соцсети рассказами "в магазинах пусто — я пойду во двор, поймаю кота и буду из него делать чахохбили".

"Нам кажется смешно, а они-то в правдивости этого уверены", - указал профессор.

Он также рассказал о том, что послал своему другу в Прибалтику видеорепортаж из обычного "Перекрёстка".

"Друг пересчитал ценники и констатировал, что в России всё как минимум дешевле. В этом плане Россия уже победила в Крыму, в Калининграде, в Пензенской области, так как сохранила свою жизнеспособность и способность к экономическому воспроизводству", - заключил аналитик.

Но европейцы продолжают хватать культурный шок, поскольку стереотипы о русских никогда и никуда не девались.

А издание Spectator недавно обнародовало ностальгическое эссе некоего британца, который делился своими впечатлениями о России. По его словам, они "даже не представляют жизнь России за пределами туристических зон Москвы и Санкт-Петербурга, Ростова или Казани".

Многие задавали вопросы про бары и рестораны, супермаркеты, торговые центры, кинотеатры и художественные галереи, про людей, досуг, технологии. Его ответы, что в России есть всё, их не устраивали, поскольку картинка о "злобной Раше", где везде танки, солдаты в ушанках и говорящие портреты Путина, и по улицам бегают злобные фсбшники — привычнее.

Автор констатировал, что "некоторые вещи мне больше нравились там, чем дома", а байки о страшной России распространяются специально. Как будто там существуют только "ужасные своей мощью" парады Победы, памятники Путину, странные фильмы Тарковского и неулыбчивые русские.

Впрочем, британец после начала СВО "перестал общаться с многими, кого узнал за эти четыре года" из-за их "прокремлевской позиции против Украины и ЕС".

Иного ожидать, разумеется, было бы чрезмерно наивно.

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы николай межевич
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