Не имеющие родных и друзей в России европейцы пребывают в убеждении, что в России нечего есть, и люди ловят кошек на улицах, кушают растения и кору деревьев, а также стоят в очередях за "дьефецит".
Реальность вносит свои коррективы в это видение, и часто такое прозрение бывает травматичным.
Как рассказал президент Association of Europe (Pribaltic) Investigations (AEPI) Николай Межевич, на Западе даже до начала конфликта была сформулирована задача давления на РФ — информационного и санкционного.
После 2022 года появился повод усложнить жизнь всем без исключения — россиянам теперь не положены:
Так европейцы воспринимали себя и свою всесильность в этом вопросе.
Вот только недавно в немецкой прессе появилась статья о том, как некий бюргер в этом году оказался в магазине на окраине Москвы, и там ему пришлось вызывать "скорую помощь". Так европеец отреагировал на то, что он увидел на прилавках — ровно то же самое, что есть в его Германии, и ещё плюс много другого, чего в Германии в силу разных причин нет.
А для России вопрос находится в другой плоскости. То, что у нас на прилавках — дело хорошее, но вот информации об этом вне России — просто нет.
По данным ассоциации, главой которой является Межевич, жители ЕС искренне верят, например, словам грузина-оппозиционера, со ссылкой на брата в Подмосковье развлекавшего европейцев в запрещённой нынче соцсети рассказами "в магазинах пусто — я пойду во двор, поймаю кота и буду из него делать чахохбили".
"Нам кажется смешно, а они-то в правдивости этого уверены", - указал профессор.
Он также рассказал о том, что послал своему другу в Прибалтику видеорепортаж из обычного "Перекрёстка".
"Друг пересчитал ценники и констатировал, что в России всё как минимум дешевле. В этом плане Россия уже победила в Крыму, в Калининграде, в Пензенской области, так как сохранила свою жизнеспособность и способность к экономическому воспроизводству", - заключил аналитик.
Но европейцы продолжают хватать культурный шок, поскольку стереотипы о русских никогда и никуда не девались.
А издание Spectator недавно обнародовало ностальгическое эссе некоего британца, который делился своими впечатлениями о России. По его словам, они "даже не представляют жизнь России за пределами туристических зон Москвы и Санкт-Петербурга, Ростова или Казани".
Многие задавали вопросы про бары и рестораны, супермаркеты, торговые центры, кинотеатры и художественные галереи, про людей, досуг, технологии. Его ответы, что в России есть всё, их не устраивали, поскольку картинка о "злобной Раше", где везде танки, солдаты в ушанках и говорящие портреты Путина, и по улицам бегают злобные фсбшники — привычнее.
Автор констатировал, что "некоторые вещи мне больше нравились там, чем дома", а байки о страшной России распространяются специально. Как будто там существуют только "ужасные своей мощью" парады Победы, памятники Путину, странные фильмы Тарковского и неулыбчивые русские.
Впрочем, британец после начала СВО "перестал общаться с многими, кого узнал за эти четыре года" из-за их "прокремлевской позиции против Украины и ЕС".
Иного ожидать, разумеется, было бы чрезмерно наивно.
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