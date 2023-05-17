Бернар-Анри Леви: Судан — вторая линия фронта против России

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Сможет ли Россия контролировать не только Северный, но и Южный морской путь, почему для РФ важно сотрудничество с Суданом и другими странами Африки, как конфликт в силовых структурах Судана повлияет на отношения с Россией и зачем Запад открывает на Чёрном континенте "второй фронт" против Москвы, Pravda.Ru рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

Фото: pixels

— Судан — одна из самых больших стран Африки. Важно, что он имеет выход к Баб-эль-Мандебскому проливу, через который пролегает основная дорога из Европы в Азию. Неожиданно в Судане вспыхнул конфликт между силами быстрого реагирования Судана во главе с Мухаммад Хамдан Дагло и главой вооружённых сил, по совместительству главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом. Бурхан считает, что силы быстрого реагирования являются частью вооружённых сил Судана, а Дагло подчиняться Бурхану не желает. Причём здесь Россия?

Бернар-Анри Леви, выступавший за сирийских террористов из ИГИЛ*, убийство Муаммара Каддафи, захват Ирака американцами, проявивший себя на Украине как злейший враг России, заявил: "Украина — первая линия фронта, Судан — вторая".

Причина в том, что Судан готов сотрудничать с Россией по соглашению о создании военно-морской и просто портовой базы. Соглашение заключено в декабре 2020 года на 25 лет. Судан может контролировать проход мимо его берегов военных и гражданских судов по Южному морскому пути. Если мы построим базу в Порт-Судане, то станем контролёрами очень важного пути: пережмём его, и не пойдут энергоносители ни в одну сторону, ни в другую, и товары из Китая не дойдут до Европы.

С 1989-го по 2019 год Суданом правил генерал аль-Башир, он был другом России. После свержения аль-Башира появились два генерала:

Дагло, Бурхан.

Они тоже хотят работать с Россией. Судан хочет противостоять своим бывшим захватчикам, то есть британцам. Судан ждёт, что Россия поможет ему стать окончательно независимым и накормит его.

Импорт из России в Судан более чем на 90% состоит из продовольственных товаров, и пшеница на первом месте. Неожиданно директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил:

"Судан станет житницей всего мира, потому что у него 85 млн га пахотных земель и они используются только на 25%. А вот если освоить все земли, то тогда мы заменим (дескать) Россию на Судан".

Но русские не стояли на месте: мы не только поставляли продовольственные товары, но работали и в других областях с Суданом. У него есть элеваторы, но очень плохого качества, 60% зерна сгнивает. Россия сказала: "Мы модернизируем ваши элеваторы". Тогда Судан сможет превратиться в житницу если не для всего мира, то для Африки точно.

Ещё есть военно-техническое сотрудничество с Суданом. Он уже проявляет интерес к 30-му семейству наших "Сухих", С-400.

Кроме того, в эпоху Николая I наши геологи обнаружили золото в Судане, причём легко добываемое. Именно наши инженеры поставили сейчас технологии, чтобы добыть это золото. В 2019–2020-х годах Судан намыл 100 т золота. Вот основа благосостояния Судана, которое тесно связано с нашим присутствием в регионе.

Естественно, англосаксов это не устраивает. И тут возникает неожиданный конфликт между Бурханом и Дагло. Здесь явно след англичан.

Россия не откажется от строительства в Порт-Судане своей базы, потому что это позволит нам контролировать Южный морской путь. Мы будем сотрудничать в области поставок зерна, расширим номенклатуру в военно-технической отрасли. Не исключено, что построим атомную электростанцию для Судана.

"Аль-Арабиа" недавно заявила о присутствии ЧВК "Вагнер" в Судане. Мы тренировали силы быстрого реагирования в Судане. После того как мы восстановили конституционный порядок в Центральноафриканской Республике, в Мали помогли навести порядок, который десятилетиями не могли навести французы, можно предположить, что Судан при помощи нашего "Вагнера" тоже обретёт спокойствие. И это явно не устраивает тех, кто пытается поджечь братоубийственный конфликт между Дагло и Бурханом. Они между собой всё равно договорятся. А Россия обретёт сотрудничество с отнюдь не бедными африканскими странами.

Кстати, в 2008 году Судан полностью поддержал Россию на Южном Кавказе. Россия стала проявлять стратегическую инициативу на самом неосвоенном и перспективном континенте планеты, потому что именно в Африке находятся все новые рынки и рабочая сила, которая может поднять эти рынки.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ