Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Артамонов

Бернар-Анри Леви: Судан — вторая линия фронта против России

5:28
Мир » Остальной мир

Сможет ли Россия контролировать не только Северный, но и Южный морской путь, почему для РФ важно сотрудничество с Суданом и другими странами Африки, как конфликт в силовых структурах Судана повлияет на отношения с Россией и зачем Запад открывает на Чёрном континенте "второй фронт" против Москвы, Pravda.Ru рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

Бернар-Анри Леви: Судан — вторая линия фронта против России
Фото: pixels

— Судан — одна из самых больших стран Африки. Важно, что он имеет выход к Баб-эль-Мандебскому проливу, через который пролегает основная дорога из Европы в Азию. Неожиданно в Судане вспыхнул конфликт между силами быстрого реагирования Судана во главе с Мухаммад Хамдан Дагло и главой вооружённых сил, по совместительству главой государства Абделем Фаттахом аль-Бурханом. Бурхан считает, что силы быстрого реагирования являются частью вооружённых сил Судана, а Дагло подчиняться Бурхану не желает. Причём здесь Россия?

Бернар-Анри Леви, выступавший за сирийских террористов из ИГИЛ*, убийство Муаммара Каддафи, захват Ирака американцами, проявивший себя на Украине как злейший враг России, заявил: "Украина — первая линия фронта, Судан — вторая".

Причина в том, что Судан готов сотрудничать с Россией по соглашению о создании военно-морской и просто портовой базы. Соглашение заключено в декабре 2020 года на 25 лет. Судан может контролировать проход мимо его берегов военных и гражданских судов по Южному морскому пути. Если мы построим базу в Порт-Судане, то станем контролёрами очень важного пути: пережмём его, и не пойдут энергоносители ни в одну сторону, ни в другую, и товары из Китая не дойдут до Европы.

С 1989-го по 2019 год Суданом правил генерал аль-Башир, он был другом России. После свержения аль-Башира появились два генерала:

  1. Дагло,
  2. Бурхан.

Они тоже хотят работать с Россией. Судан хочет противостоять своим бывшим захватчикам, то есть британцам. Судан ждёт, что Россия поможет ему стать окончательно независимым и накормит его.

Импорт из России в Судан более чем на 90% состоит из продовольственных товаров, и пшеница на первом месте. Неожиданно директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил:

"Судан станет житницей всего мира, потому что у него 85 млн га пахотных земель и они используются только на 25%. А вот если освоить все земли, то тогда мы заменим (дескать) Россию на Судан".

Но русские не стояли на месте: мы не только поставляли продовольственные товары, но работали и в других областях с Суданом. У него есть элеваторы, но очень плохого качества, 60% зерна сгнивает. Россия сказала: "Мы модернизируем ваши элеваторы". Тогда Судан сможет превратиться в житницу если не для всего мира, то для Африки точно.

Ещё есть военно-техническое сотрудничество с Суданом. Он уже проявляет интерес к 30-му семейству наших "Сухих", С-400.

Кроме того, в эпоху Николая I наши геологи обнаружили золото в Судане, причём легко добываемое. Именно наши инженеры поставили сейчас технологии, чтобы добыть это золото. В 2019–2020-х годах Судан намыл 100 т золота. Вот основа благосостояния Судана, которое тесно связано с нашим присутствием в регионе.

Естественно, англосаксов это не устраивает. И тут возникает неожиданный конфликт между Бурханом и Дагло. Здесь явно след англичан.

Россия не откажется от строительства в Порт-Судане своей базы, потому что это позволит нам контролировать Южный морской путь. Мы будем сотрудничать в области поставок зерна, расширим номенклатуру в военно-технической отрасли. Не исключено, что построим атомную электростанцию для Судана.

"Аль-Арабиа" недавно заявила о присутствии ЧВК "Вагнер" в Судане. Мы тренировали силы быстрого реагирования в Судане. После того как мы восстановили конституционный порядок в Центральноафриканской Республике, в Мали помогли навести порядок, который десятилетиями не могли навести французы, можно предположить, что Судан при помощи нашего "Вагнера" тоже обретёт спокойствие. И это явно не устраивает тех, кто пытается поджечь братоубийственный конфликт между Дагло и Бурханом. Они между собой всё равно договорятся. А Россия обретёт сотрудничество с отнюдь не бедными африканскими странами.

Кстати, в 2008 году Судан полностью поддержал Россию на Южном Кавказе. Россия стала проявлять стратегическую инициативу на самом неосвоенном и перспективном континенте планеты, потому что именно в Африке находятся все новые рынки и рабочая сила, которая может поднять эти рынки.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

Автор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Новости
Российские бойцы назвали причины медленного наступления на позиции ВСУ
"Турпром": в отелях Турции для туристов вводят новые правила после отмены ограничений в связи с COVID-19
МК: Генерал-майор Липовой рассказал, что Британия передала Киеву списанные ракеты Storm Shadow
Священник Огнев назвал причину создания молитвы для поиска работы
Диетолог порекомендовала пить не более четырех чашек кофе в день
Вячеслав Гладков прокомментировал информацию об обстреле Белгородской области фосфорными бомбами
В РПЦ создали молитву для поиска работы
Профессор Василий Узун: снятие ограничений в отношении экспорта российского зерна важно для граждан всего мира
Рамзан Кадыров рассказал, как отнял коня Зазу у СБУ не заплатив выкуп
Десантники ВС РФ разгромили отряд белорусских наёмников ВСУ в Артёмовске
Популярное
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО

Рано утром 16 мая ВКС РФ нанесли самый массированный ракетный удар по военным и инфраструктурным объектам в столице Украины.

ВКС России 16 мая нанесли самый мощный удар по Киеву с начала СВО "Кинжалами" и "Калибрами"
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
Туристов предупредили об опасностях на курортах Турции
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
"Тёмные традиции" Берлина. Германия снова воюет с Россией
Две подлодки разрушены. На дне океана нашли тысячи опасных вулканов
Российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Российский дрон взорвался в руках бойца ВСУ
Последние материалы
Бернар-Анри Леви: Судан — вторая линия фронта против России
В РПЦ создали молитву для поиска работы
Профессор Василий Узун: снятие ограничений в отношении экспорта российского зерна важно для граждан всего мира
Рамзан Кадыров рассказал, как отнял коня Зазу у СБУ не заплатив выкуп
Десантники ВС РФ разгромили отряд белорусских наёмников ВСУ в Артёмовске
В Приморье обнаружили источник опасной инфекции
За стингеры сегодня платят Рафаэлями
Express: после попадания по ЗРК Patriot в Киеве на Западе будут прислушиваться к российским источникам
На газопроводе в селе Запорожской области нашли взрывное устройство
Крымская война подняла в России национальную тему
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников