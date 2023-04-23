Политолог рассказал, возможна ли в США цветная революция

3:07 Your browser does not support the audio element. Мир

Возможна ли в США цветная революция, почему во время выборов республиканская и демократическая партии борются за так называемые колеблющиеся штаты, распадутся ли когда-нибудь США на отдельные государства, рассказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политологических наук Александр Бедрицкий.

— Александр Владимирович, сейчас налицо раскол в США. Возможна ли там цветная революция?

— Цветная революция, в нашем понимании, невозможна. Но возможно противостояние между штатами. Оно может привести к размежеванию, но, разумеется, не в течение 1-2 лет. Конфликт между штатами на федеральном уровне разрешить невозможно. Если будут протесты, когда люди на улицы выходят — любое государство может с ними справиться.

Но если пойдет размежевание между штатами, между различными законодательными системами, если конфликт интересов между штатами будет увеличиваться, то это может привести к серьезным последствиям для американского государства.

— Есть ли у Трампа соперник среди республиканцев, если он пройдет праймериз, и среди демократов? Или это опять будет Байден?

— Если будет Трамп, то с очень большой вероятностью будет Байден, хотя там уже и возраст, и физическое состояние не очень.

Праймериз — это особенность США, пока для нас непонятная, но и потихонечку внедряемая практика. Это выборы более реальные, чем уже непосредственно президентские выборы, хотя бы потому, что там становится понятно, кто побеждает. Есть штаты:

республиканские,

демократические.

Они при любом раскладе будут голосовать за своих. А есть категория колеблющихся штатов. Именно там идет основное противостояние. Поэтому необходимо представить кандидата, который будет предпочтителен именно для колеблющихся штатов.

— Конфликт в США — это конфликт между штатами, а не между элитами. Население расколото ЛГБТ-повесткой или экономической, связанной с доходами штатов?

— В большей степени это экономические, социальные проблемы, чем либеральная повестка (ЛГБТ, права меньшинств). В тех штатах, где она актуальна, она будет сохраняться, а в консервативные штаты такие веяния не особо проникают.

Выборы в США всегда были как шоу, без особых эксцессов. А сейчас произошел раскол. Поэтому рациональность утрачивается, важно только "этот наш, а этот не наш", и дальше идет противостояние между людьми. Для Штатов это очень опасно.

— Может даже возникнуть две страны: одна будет, условно говоря, республиканская, другая демократическая? Мир почувствовал слабину США, и Россия начала активно действовать, и Китай, и Глобальный Юг. Штаты сами себя ослабляют.

— Именно сами, поэтому в этот процесс лучше не вмешиваться. Сами себя съедят.