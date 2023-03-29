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Любовь Степушова

Политолог: Эрдоган рискует впервые проиграть выборы

3:59
Мир » Азия » Ближний Восток

14 мая в Турции состоятся президентские выборы. Удастся ли Эрдогану сохранить свой пост, почему исход выборов сейчас зависит от прокурдской партии, и как приход к власти оппозиции повлияет на отношения Москвы и Анкары, рассказал политолог, эксперт по Ближнему Востоку Икбаль Дюрре.

Политолог: Эрдоган рискует впервые проиграть выборы

— Икбаль, на президентские выборы в Турции, которые состоятся 14 мая, оппозиция выдвинула единого кандидата — это Кемаль Кылычдароглу. В оппозиции шесть партий: националисты, либералы, курдская партия, исламисты. Почему именно на Кылычдароглу сделана ставка в борьбе с Реджепом Эрдоганом?

— Во-первых, прокурдская Демократическая партия народов ещё не решила, поддержать ли Кылычдароглу. Если она тоже поддержит оппозиционеров, тогда вполне возможно, что Эрдоган проиграет выборы.

Кылычдароглу — лидер Народной республиканской партии (или Республиканско-народной), это самая старая партия в Турции, её создал Ататюрк. Лидеры партий, которые входят в коалицию, против нынешней власти, но они представляют саму государственность Турции в основных моментах: внешняя политика в связи с Кипром, курдская политика. Вот по этим вопросам все партии мало чем отличаются от существующей партии.

Их основной лозунг — усилить:

  • демократичность Турция,
  • независимость судебной системы,
  • открытость экономических программ,
  • светский образ жизни.

Именно эти моменты вызывали в последние годы беспокойство среди населения. Люди недовольны экономической ситуацией в стране. Также Турция становится более прорелигиозной, а кемалистов и светски настроенные слои общества это не устраивает.

Землетрясение — это самая большая катастрофа за последние сто лет в истории Турции. И то, как власти решали вопросы после землетрясения, многих людей в стране не устраивало: 13 миллионов людей обвиняли власть в том, что она не вовремя принимала меры.

Теперь всё зависит от того, что решит прокурдская партия.

Кылычдароглу склонен с прокурдской партией вести диалог, и лидеры прокурдской партии тоже хотят поддерживать оппозицию. Но лидер оппозиционной "Хорошей партии" Мераль Акшенер представляет националистически настроенные слои общества. Она против того, чтобы дать прокурдской партии министерские посты в новом правительстве, и она даже против прямых переговоров с ними, но Кылычдароглу заявил, что он будет вести переговоры с ними, а как будут распределяться министерские посты, пока об этом не говорят. Прокурдская партия говорит, что для них это не принципиально:

"Если они будут с нами считаться, тогда будем за них голосовать".

И тогда Эрдоган проиграет выборы.

Но пройдут ли выборы? Настораживает, что представители США в последнее время часто начали посещать Сирию, Ирак, страны Средней Азии. Мне кажется, что очень много неожиданных событий будет в соседних регионах с Турцией. Если всё это начнется до выборов, то Эрдоган может отложить выборы. Хотя это маловероятно.

— Стоит ли России опасаться прихода к власти в Турции оппозиции?

— Отношения у нас будут не на таком уровне, как при Эрдогане, но при этом Анкара всегда учитывала и будет учитывать интересы России, потому что такой баланс ей необходим. Лучше пусть Анкара останется в НАТО, нежели другая страна займёт её место в такой чувствительной географической точке. Многие проекты реализовать будет намного сложнее, но ничего страшного.

Даже во время Советского Союза отношения между Анкарой и Москвой были хорошими, особенно экономические. В этом смысле мы нужны друг другу.

Эпоха Эрдогана может кончиться в 2023 году
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру *
Темы сша курды турция выборы религия реджеп эрдоган
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