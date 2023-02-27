Турция стала главным конкурентом России в освоении Африки

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Правда ли, что Китай и арабские государства могут быть союзниками России в освоении Африки, тогда как Турция и страны Запада являются нашими основными конкурентами, и чем Россия может привлечь на свою сторону Чёрный континент, рассказал политтехнолог, африканист, автор Telegram-канала об африканских новостях "Улыбаемся и машем" Виктор Васильев.

— Виктор Александрович, чем Россия может привлечь африканские страны, чтобы закрепиться в Африке?

— Мы не можем быть глобальной альтернативой Западу в экономическом плане. У России нет таких ресурсов. Даже отдельные истории успеха, например многолетняя работа компании "Алроса" в Анголе, не дают общеположительную картину. Но мы можем выступать в неформальной связке с Китаем. По ряду стран у Китая есть неограниченные ресурсы, но нет кейса безопасности, опыта политконсалтинга — мы можем это дать китайцам. Мы можем выступать в связке с крупными развитыми арабскими государствами. У них тоже неограниченные ресурсы и свои интересы в Африке.

У нас острая конкуренция с Турцией, которая откровенно спекулирует на колониальной риторике, имеет ограниченные средства и снимает сливки там, где могли бы присутствовать мы.

Мы несём стабильность в африканские регионы. В работе Советского Союза была ставка и на деструктивные леворадикальные движения, вооружённые путчи. Россия к таким вещам не прибегает, потому что у нас те компетенции не сохранились, к сожалению. В отношении ряда престарелых лидеров и откровенных диктатур можно было бы прибегать к радикальным методам сопротивления. Потому что ряд африканских властей откровенно эксплуатирует собственные страны в угоду Западу.

Страны в Африке очень разные. Имеют развитую экономику:

ЮАР,

Ангола,

Руанда.

По ВВП на душу населения Руанда и Кения опережают Россию. В ряде стран сложился развитый промышленный комплекс, средний класс и привычный образ жизни для стандартного европейца. В то же время есть точки перманентных войн, где жизнь обычного человека ничего не стоит.

"Росатом" работает в Африке активно и самостоятельно. Имеет собственную стратегию, наладил контакты с 10 странами, в Египте большой проект.

Единственная атомная станция в Африке находится в ЮАР, работает с 1980-х годов. Помогают в её эксплуатации французские и британские специалисты. В своё время "Росатом" тоже пытался выйти на рынок ЮАР. К сожалению, инициативу заблокировали. Хотя, альтернативы нам в плане соотношения цены и качества у Африки нет. Наиболее развитые страны нуждаются в дешёвой энергии. Поэтому, думаю, здесь у нас будет всё хорошо.

— Африка богата полезными ископаемыми. Мы можем предложить местным странам точечные инвестиционные проекты?

— Да. Но есть ряд нюансов. "Газпрому" недавно разрешили иметь свою ЧВК. То есть, люди поняли, что крупный бизнес за рубежом без силового сопровождения очень рискован. Неформальные ЧВК или служба безопасности присутствует у "Русала". Они активно работают в Гвинее и других африканских странах. То есть, силовой блок должен быть у крупного бизнеса. Это первое.

Второе — это работа с обществом. Гуманитарная инициатива не приносит явного результата, но она необходима. Потому что репутация в обществе важна для любого бизнеса. Если крупная компания не реализует гуманитарные, образовательные инициативы, помощь медицинским учреждениям, даже раздачу продуктов первой необходимости, то бизнес обречён на неудачу. Россияне сейчас к этому приходят, к счастью. Поэтому успешных примеров у нас будет всё больше.