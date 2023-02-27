Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Турция стала главным конкурентом России в освоении Африки

4:13
Мир » Остальной мир » Африка

Правда ли, что Китай и арабские государства могут быть союзниками России в освоении Африки, тогда как Турция и страны Запада являются нашими основными конкурентами, и чем Россия может привлечь на свою сторону Чёрный континент, рассказал политтехнолог, африканист, автор Telegram-канала об африканских новостях "Улыбаемся и машем" Виктор Васильев.

Турция стала главным конкурентом России в освоении Африки

— Виктор Александрович, чем Россия может привлечь африканские страны, чтобы закрепиться в Африке?

— Мы не можем быть глобальной альтернативой Западу в экономическом плане. У России нет таких ресурсов. Даже отдельные истории успеха, например многолетняя работа компании "Алроса" в Анголе, не дают общеположительную картину. Но мы можем выступать в неформальной связке с Китаем. По ряду стран у Китая есть неограниченные ресурсы, но нет кейса безопасности, опыта политконсалтинга — мы можем это дать китайцам. Мы можем выступать в связке с крупными развитыми арабскими государствами. У них тоже неограниченные ресурсы и свои интересы в Африке.

У нас острая конкуренция с Турцией, которая откровенно спекулирует на колониальной риторике, имеет ограниченные средства и снимает сливки там, где могли бы присутствовать мы.

Мы несём стабильность в африканские регионы. В работе Советского Союза была ставка и на деструктивные леворадикальные движения, вооружённые путчи. Россия к таким вещам не прибегает, потому что у нас те компетенции не сохранились, к сожалению. В отношении ряда престарелых лидеров и откровенных диктатур можно было бы прибегать к радикальным методам сопротивления. Потому что ряд африканских властей откровенно эксплуатирует собственные страны в угоду Западу.

Страны в Африке очень разные. Имеют развитую экономику:

  • ЮАР,
  • Ангола,
  • Руанда.

По ВВП на душу населения Руанда и Кения опережают Россию. В ряде стран сложился развитый промышленный комплекс, средний класс и привычный образ жизни для стандартного европейца. В то же время есть точки перманентных войн, где жизнь обычного человека ничего не стоит.

"Росатом" работает в Африке активно и самостоятельно. Имеет собственную стратегию, наладил контакты с 10 странами, в Египте большой проект.

Единственная атомная станция в Африке находится в ЮАР, работает с 1980-х годов. Помогают в её эксплуатации французские и британские специалисты. В своё время "Росатом" тоже пытался выйти на рынок ЮАР. К сожалению, инициативу заблокировали. Хотя, альтернативы нам в плане соотношения цены и качества у Африки нет. Наиболее развитые страны нуждаются в дешёвой энергии. Поэтому, думаю, здесь у нас будет всё хорошо.

— Африка богата полезными ископаемыми. Мы можем предложить местным странам точечные инвестиционные проекты?

— Да. Но есть ряд нюансов. "Газпрому" недавно разрешили иметь свою ЧВК. То есть, люди поняли, что крупный бизнес за рубежом без силового сопровождения очень рискован. Неформальные ЧВК или служба безопасности присутствует у "Русала". Они активно работают в Гвинее и других африканских странах. То есть, силовой блок должен быть у крупного бизнеса. Это первое.

Второе — это работа с обществом. Гуманитарная инициатива не приносит явного результата, но она необходима. Потому что репутация в обществе важна для любого бизнеса. Если крупная компания не реализует гуманитарные, образовательные инициативы, помощь медицинским учреждениям, даже раздачу продуктов первой необходимости, то бизнес обречён на неудачу. Россияне сейчас к этому приходят, к счастью. Поэтому успешных примеров у нас будет всё больше.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы виктор васильев
Новости
Пленный боевик ВСУ описал эффект препаратов, которые дают солдатам перед боем
Генерал Гурулёв: вместо наступления на Крым ВСУ могут попытаться подойти к Брянску
Лукашенко рассказал о связи его сына Николая с Китаем
Арестович покинул Украину
WarGonzo: на границе с Приднестровьем собирается ударный кулак ВСУ
Военкор Коц: войска ВС России применяют новую тактику ползучего наступления в зоне СВО на Украине
Реаниматолог Дубович: Великий пост может убить человека с неправильным поведением
Певец Леонид Агутин и репер Мот уедут из России в Дубай на 8 марта
Пушилин подтвердил, что в ДНР сформирован батальон из военнопленных ВСУ
Покинувшая шоу "Маска" Яна Рудковская ответила на критику своих вокальных данных
Популярное
Украинский футболист выбросил флаг России в мусорный бак

Защитник футбольного клуба "Львов" в Турции ночью снял со флагштока флаг России и выбросил его в мусорный бак.

Украинский футболист в Турции снял флаг России и выбросил в мусорный бак
Baijiahao: в Москве сообщили плохую для Запада новость о планах России
В Китае рассказали о плохой для Запада новости из России
Российские Су-25 нанесли удар по ВСУ в Авдеевке
Раскрыты некоторые факты из жизни Ахеджаковой
Царскую Россию советским аршином не измерить Александр Широкорад Штатам предложена альтернатива: бросить Украину и сосредоточиться на Тайване Ольга Лебедева Люди, рожденные под знаком зодиака Рыбы 27 февраля, реалистичны Соломон Соловьев
Иркутских мобилизованных переведут к другому месту службы
Военкор заявил о взрывах на военном аэродроме в Белоруссии
ВСУ переходят к тактике вязкой обороны, заявил Сладков
ВСУ переходят к тактике вязкой обороны, заявил Сладков
Последние материалы
Новая оппозиция: Тихановскую заменят полк Калиновского и Зенон Поздняк
Сенатор Климов: США готовят театр военных действий на Тайване по аналогии с Украиной
Певец Олег Газманов лишился недвижимости в Италии и Латвии из-за санкций ЕС
Житель Нижегородской области замёрз насмерть, провожая жену домой после застолья
Котков: Китай сможет открыто поддерживать Россию, если США отвергнут "мирный план" по Украине
Нутриционист Лот: хранение картофеля в холодильнике теперь считается правильным и полезным
В Кремле заявили о неспокойной ситуации вокруг Приднестровья
Ищенко: ВС РФ готовятся к генеральному наступлению после падения Артёмовска
Глава ДНР Пушилин заявил о благоприятных обстоятельствах для окружения ВС Украины в Артёмовске
Исследователи научились предотвращать ДТП благодаря насекомым
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников