Дарья Митина: Россия меняет политику в отношении Афганистана

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США в Афганистане незаконно привели к власти "Талибан"*. Сколько террористы продержатся во главе государства, как они обманули Пакистан, в чём ошибка спецпредставителя РФ Замира Кабулова в Афганистане, и как изменится политика России по отношению к этой стране, рассказала секретарь Объединённой компартии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

— 15 февраля 1989 года советская армия вышла из Афганистана в результате предательства Горбачёва. К тому времени СССР победил моджахедов в 32 провинциях из 34. Но в 1988 году в Женеве Горбачёв под давлением США пообещал скорейший вывод советского контингента из Афганистана. В результате Афганистан почти 40 лет испытывает бедствия.

15 августа 2021 года к власти пришла террористическая группировка "Талибан"*. После дохийской сделки 2020 года американцы вышли из Афганистана и оставили "Талибан"* у власти, поручив его Пакистану. Сейчас из 35 миллионов афганского населения 28-29 миллионам нечего есть, люди замерзают. Очень многих талибы* выгоняют из домов, отбирают имущество. Афганистан находится в экономической дыре и на первобытном уровне социальных отношений.

В начале талибанского* второго пришествия я им давала не более 5 лет. 1,5 года из них уже прошло. "Талибан"* пока устоял, только благодаря тому, что в Европе разразился куда более важный для мирового сообщества конфликт. Но если развитие сопротивления будет идти такими темпами, как сейчас растёт Фронт национального спасения Афганистана на северо-востоке страны, то скоро сформируется полноценная армия, чтобы бороться с талибами*.

Талибы* сначала выражали пакистанские интересы, а сейчас "Талибан"* и ИГИЛ* осуществляют показательные публичные расправы над пакистанскими силовиками, устраивают конфликты на пакистанской границе. Считалось, что передать власть в руки "Талибана"* для Пакистана означает автоматическое признание линии Дюранда — афгано-пакистанской границы. Афганистан её не признаёт, он считает, что Пакистан отобрал у Афганистана большие территории.

Трагическая мучительная смерть лидера Народно-демократической партии Афганистана, лидера социалистического Афганистана Мохаммада Наджибуллы связана с его категорическим отказом завизировать афгано-пакистанскую границу. Этого от него добивались моджахеды и пакистанские генералы.

Сейчас талибы* неожиданно отказались признать линию Дюранда. Они понимают, что в Пакистане нестабильная ситуация из-за прошлогоднего импичмента Имрана Хана. Имран Хан имеет многомиллионную поддержку и жаждет взять реванш. Нынешнее пакистанское правительство не будет наводить в Афганистане жёсткий порядок. Им бы у себя порядок навести. Там пакистанские талибы* — "Техрик-е талибан* Пакистан", основная оппозиция нынешнему пакистанскому правительству. Она захватывает всё больше территорий. Раньше Пакистан был землёй обетованной для афганских талибов*, где они:

лечились,

получали деньги и оружие,

обучались в тренировочных лагерях.

А сейчас пакистанские талибы* избрали Афганистан в качестве реабилитационного центра.

Зато медленно, но верно, начала корректироваться внешнеполитическая линия России по отношению к Афганистану. Потому что провал Кабулова на талибанском* фронте очевиден.

Спецпредставитель российского президента Замир Набиевич Кабулов, можно сказать, 20 лет носил портфель за спецпредставителем госдепа Залмаем Халилзадом, помогал США легализовать "Талибан"* и привести его к власти. Россия ничего не получила от своей поддержки "Талибана"*. Наконец, Николай Патрушев заявил, что Афганистан системно деградировал с августа 2021 года, с талибами* сварить каши не получилось, и нужно переориентироваться на другие формы взаимодействия с этой страной.

Замир Кабулов, в январе посетивший Кабул, не был принят никем из афганского руководства. Его там не уважают, в нём не видят уже спецпредставителя российской дипломатии. Явно ситуация требует кадровых решений.

На днях Путин провёл в Кремле совещание со спецпредставителями стран региона по афганскому вопросу. Были практически все, кроме Пакистана. Видимо, побоялись.

Путин сказал: Афганистан системно деградировал, он представляет огромную опасность, которая с уходом американцев выросла, как и наркотрафик, в 3-4 раза (при американцах наркотрафик вырос в 40 раз, а теперь ещё в 3-4 раза).

Путин признал тупиковость российской политики на афганском направлении за последние 20 лет. Думаю, что в ближайшее время мы увидим здесь управленческие решения.