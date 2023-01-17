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Дарья Митина

Дарья Митина: попытки переворота в Бразилии и США не похожи

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О борьбе политических сил в странах Южной Америки, а также о том, почему важно следить за политической ситуацией в Перу, и чем отличается неудачный штурм парламента в Бразилии в январе 2023 года от неудачного штурма Капитолия в США в январе 2021 года, рассказала секретарь Объединённой компартии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Дарья Митина: попытки переворота в Бразилии и США не похожи

— В Перу прошли массовые беспорядки. Педро Кастильо, левый президент, который победил на выборах в конце 2021 года, был свергнут в результате импичмента. Президентство сопровождалось перманентной борьбой с проигравшими противниками. Это объяснимо, потому что разница всего 0,25% между результатами:

  • левого Педро Кастильо,
  • правой Кейко Фухимори, дочери бывшего диктатора Альберто Фухимори.

В настоящий момент к президентской присяге приведена бывший вице-президент Дина Болуарте, которая шла в одном блоке с Кастильо.

Сейчас ситуацию определяют народные восстания. Левые массы, которые поддерживали Педро Кастильо, не хотят воцарения опять правых, которые будут выжимать из них последние соки. В Перу многие города охвачены народными волнениями, но приведут ли они к чему-либо, мы не знаем, потому что политическое поле в Перу очень фрагментированно, в том числе левый фланг. Смогут ли левые консолидироваться и качнуть маятник в свою сторону? Пока что, 7 декабря Педро Кастильо был заключён под стражу, но чем закончится возбуждённое против него уголовное дело, непонятно. Будем наблюдать.

Перу — важная страна Латинской Америки, которая много чего определяет, несмотря на своё периферийное положение.

Недопутч в Бразилии, который организовали сторонники бывшего президента Болсонару, внешне напоминает восстание трампистов в январе 2021 года в Вашингтоне. Но это не так. Во-первых, события в американском Капитолии 6 января 2021 года предшествовали инаугурации избранного президента Джо Байдена, и события могли развиваться по любому сценарию.

Джо Байден обошёл Дональда Трампа ненамного, и половина Америки убеждена, что выборы были фальсифицированы (в судебные инстанции представлены убедительные доказательства). Но добиться суда над действующей администрацией очень сложно. Широкой социальной поддержки Дональду Трампу не было оказано, этим объясняется провал недопутча.

В Бразилии всё по-другому. Протесты разгорались уже после инаугурации избранного президента Лулы да Силвы. Он тоже победил с маленьким перевесом. Страна расколота, и поддержка у фашистского бывшего президента Болсонару действительно массовая.

Половина Бразилии стабильно голосует за левых, половина — за правых. Лёгкой жизни у правительства Лулы да Силвы не будет.

Его предшественница Дилма Русеф была отправлена в отставку в ходе импичмента. После инаугурации, когда сторону победившего президента выбрали армия и полиция, махать кулаками уже поздно. Вашингтонский Капитолий штурмовала тысяча человек, а в парламент в Бразилии ворвались сотни тысяч. Тем не менее, эта сторона уже политически проиграла. До инаугурации тоже были демонстрации, но на парламент они пойти не догадались. То есть, они настолько без руководящего центра, что им даже в голову не пришло начать занимать:

  • гражданские администрации,
  • парламенты,
  • полицейские участки.

Все понимают, что это был последний всплеск. Лула этим проигрышем воспользуется, чтобы закатать оппозицию в асфальт. Уже сделан запрос в Интерпол на выдачу Болсонару из США. Конечно, никто Болсонару не выдаст, но угроза уголовного преследования на родине будет над ним висеть всю каденцию левого правительства.

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Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша перу бразилия вашингтон дарья митина эдуарду болсонару
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