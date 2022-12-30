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Любовь Степушова

Стеван Гайич: русские люди, большинство мира с вами!

Мир » Европа » Балканы

Дойдёт ли дело до реального кровопролития между Косово и остальной Сербией, как страны Персидского залива влияют на положение в Белграде, и почему только победа России в спецоперации поможет Сербии, рассказал доктор политических наук, сотрудник Института европейских исследований, приглашённый профессор МГИМО Стеван Гайич из Сербии.

Стеван Гайич: русские люди, большинство мира с вами!

— Стеван, решится ли Вучич на ввод сербского контингента в Косово и Метохию?

— Наши военные и полицейские вернутся в Косово и Метохию, только если албанцы начнут снова убивать сербов, как:

  • в 1999,
  • 2004,
  • 2008 году.

Я надеюсь, что не будет эскалации, потому что мы полностью в натовском окружении. Мы очень ждём, что придёт момент, дай Бог, когда полностью изменится геополитическая ситуация (только вы побыстрее разберитесь с Украиной).

— Да, мне все спикеры из Казахстана, Узбекистана, Армении говорят: "Вы быстрее разбирайтесь, иначе мы тут не выдержим".

— Когда изменится ситуация, то уже будем разговаривать по-другому. Но сейчас Сербия полностью в натовском окружении. Из натовских стран у нас дружественные отношения с Венгрий, а также с Грецией и Кипром, несмотря на то, что у Сербии хорошие отношения с Турцией.

Нам сейчас пригодится то, что есть выход на разные страны:

  • Азербайджан,
  • Армению,
  • Иран,
  • Израиль,
  • Саудовскую Аравию,
  • Эмираты.

Формула внешней политики Сербии — 40:40:20. То есть,

  • 40% — Запад;
  • 40% — вместе взятые Россия и Китай;
  • 20% — страны залива (Эмираты и Саудовская Аравия).

Недавно Мухаммед Бен Заид аль-Нахайян из ОАЭ был в Москве. Он прилетел через Белград, где встретился с Вучичем. После этого у нас сформировалось правительство, и три главных западных человека из правительства туда уже не вошли.

Сербия изменила политику. Возможно, из-за Ближнего Востока, потому что саудиты уже не слушают американцев, изменилась вся их политика с тех пор, как они договорились о появлении петродоллара в 1970-х.

Американцам главное было — не добыть нефть для себя, а контролировать рынок и тем самым контролировать бюджет Советского Союза и России.

В 2014 году Джордж Фридман из ЦРУ у нас говорил: ах, как мы русским сделаем, их бюджет зависит от нефти, а мы будем держать цену низкой. Они не могут держать цену низкой, потому что Байден посетил Мухаммеда ибн Салмана, и тот отказал, стал дружить с Китаем, Россией.

Пожалуйста, русские люди, не депрессируйте. Большинство мира с вами.

К сожалению, Россия всегда ориентировалась на Запад, а там ненавидят Россию. Но это не первый раз. Вспомните Крымскую войну, когда за счёт поражения русские снова узнали, что их кто-то любит в Европе, узнали про Балканы, которые под постоянным давлением Турции и Австрии.

На России большая ответственность, потому что если вы проиграете, не дай Бог, это будет проигрыш для Африки, Латинской Америки, Азии. Весь мир рассчитывает, что Россия победит в этой войне для деколонизации.

То есть, Россия ведёт войну для деколонизации западного влияния по всему миру, а Запад (вот подмена понятий) говорит о деколонизации России, якобы Россия колонизировала свою собственную территорию. Поражение было бы только началом ужаса, который хуже, чем развал Советского Союза.

— Что сейчас может Россия сделать для Сербии?

— Мария Захарова сказала, что посол в Белграде Боцал-Харченко получил инструкции. Он регулярно встречается с Вучичем.

Естественно, в Сербии всегда мечтали, чтобы у нас была маленькая русская база с ракетами, чтобы нас никто не трогал. Но не знаю, возможно ли это сейчас, потому что нет прямого сообщения. Хотя, в апреле, например, прилетели шесть китайских грузовых военных самолётов, привезли FK-3 (китайский эквивалент модернизированного С-300). Практически Западу сказали: "Не думайте, что если Россия занята, то это пространство ваше".

Большая Азия строится, но будет ли она построена, зависит от вас.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы сша война китай сербия россия косово украина стеван гайич александр вучич
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