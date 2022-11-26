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Молчание Минска о причинах смерти Макея породило массу конспирологии

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Молчание властей Белоруссии о причине смерти министра иностранных дел Владимира Макея породило массу конспирологии, но есть и версия об инфаркте.

Молчание Минска о причинах смерти Макея породило массу конспирологии

В Белоруссии скончался министр иностранных дел Владимир Макей. О причине смерти ждали информации от президента Александра Лукашенко, но он лишь выразил соболезнования.

Известно, что Макей на этой неделе летал в Ереван на саммит ОДКБ и встретился с папским нунцием. "Ещё вчера" министр обсуждал свои рабочие планы на неделю, заявили в МИД Белоруссии.

Инфаркт или убийство?

Молчание Минска о причинах смерти Макея вызвала массу конспирологии, хотя не исключается и сердечный приступ.

Так, "Наша Ніва" предполагает, что Макей был дома в Дроздах, "когда у него случился инфаркт". Он вовремя не обратился за медицинской помощью, так как не воспринял своё состояние всерьёз.

Другая версия, что он был отравлен, так как был сторонником прозападной линии Минска.

Среди отравителей называют, конечно, белорусский КГБ и Кремль. ТГ-канал Brief пишет, что "в целом Россия не заинтересована в смерти белорусского министра, хотя бы потому что он часто выполнял деликатные поручения Москвы".

"Но врагами Макея были сторонники партии войны, учитывая, что Макей был противником вступления Белоруссии в спецоперацию", — пишут авторы.

Украинский ТГ-канал "Легитимный" предполагает, что или Макея "кто-то его убрал", так как он не справился с тем, что обещал. Или, наоборот, был заподозрен в "сливе инфы".

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв назвал его "профессионалом высшей пробы, патриотом, надежным товарищем".

Предположение о "руке Москвы" — ложь

Эксперт по Белоруссии Андрей Суздальцев в своём ТГ-канале указывает, что "никто Макея не убивал и не травил — он в последние годы был бесполезен и не опасен, но он не был верным соратником Александра Лукашенко".

"Это был человек-функция. Очень внимателен к поручениям главы государства, иногда инициативен, но у него были свои взгляды на будущее Белоруссии и белорусско-российских отношений", — написал Андрей Суздальцев.

Эксперт подтверждает, у Макея были амбиции "пойти в президенты", "да кто ж ему дал бы…".

Андрей Суздальцев назвал "тоннами лжи" домыслы некоторых ТГ -каналов о том, что Кремль якобы отравил Макея, чтобы втянуть Белоруссию в СВО и объединить две армии под своим единым командованием.

Для этого, якобы "Лукашенко потеряет свой пост, и в ближайшее время его заменит российский марионеточный лидер". Суздальцев назвал канал Brief "продуманным каналом информационного вторжения".

Кто заменит Макея?

Оппозиционер Дмитрий Болкунец считает, что большие шансы стать новым министром иностранных дел Беларуси имеет Андрей Савиных (председатель Постоянной комиссии по международным делам нижней палаты парламента, экс-посол в Турции). Об этом он написал в своём ТГ-канале.

Савиных считает, что Белоруссия проводит "очень грамотную и взвешенную политику, в том числе внешнюю, что позволяет смотреть в будущее с оптимизмом". Это политик, который винит коллективный Запад "в воздействии на сознание белорусов с помощью психологических операций и методик влияния".

"В Белоруссии сформирована пятая колонна, у нас тормозятся процессы детализации собственной картины будущего. Но есть и позитивные моменты. Провал перехвата власти в 2020 году, развал старой глобализации и начинающаяся борьба ведущих стран мира за передел зон влияния вынуждает все общества встряхнуться и осознать свои интересы. Но этот процесс требует очень серьезных содержательных усилий", — написал Савиных в своей статье.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы белоруссия владимир макей александр лукашенко
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