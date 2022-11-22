Карпенков: отряды спецназначения МВД появятся в Минске и двух областях

Заместитель главы министерства внутренних дел Белоруссии Николай Карпенков заявил, что в Минске, Гомельской и брестской областях будут созданы дополнительные отряды специального назначения для борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооружёнными формированиями.

"Мы создаем подразделения специального назначения. Они будут очень эффективны. Ребята хорошо себя показали и в 2020 году, и в Казахстане (миротворческая операция в Казахстане. — Прим. ред.), — отметил он.

По словам замминистра, белорусские военнослужащие для нового отряда спецназначения уже прошли подготовку и будут числиться на базе военной части 3214.

"Но в ближайшее время мы ожидаем определённых преобразований во внутренних войсках. Изыскиваем возможности для создания дополнительных отрядов специального назначения, которые будут перекрывать и Брестскую, и Гомельскую области", — рассказал он.

Карпенков добавил, что военным спецназа будет выдаваться арендное жильё в пределах нахождения спецподразделения.

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