Арестович усомнился в нападении Белоруссии, которым "пугают с лета"

На подготовку нападения со стороны Белоруссии на Украину уйдут месяцы, заявил советник Офиса президента Незалежной Алексей Арестович. По его словам, группировка ВС РФ, которая находится на белорусской территории, никак не угрожает стране.

Арестович подчеркнул, что якобы нападением с севера Киев "пугают" с лета.

"Группировки, которая могла бы хоть как-то угрожать нападением с севера, нет. Она даже не готовится. Поэтому угроз со стороны Белоруссии, которой пугают с лета, пока не предвидится. Если такие мероприятия начнутся, наша разведка будет об этом знать", — заявил советник.

Он подчеркнул, что несмотря на вышесказанное, Киев всё же готовит оборону на белорусских рубежах и тренирует соответствующие подразделения.