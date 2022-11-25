На подготовку нападения со стороны Белоруссии на Украину уйдут месяцы, заявил советник Офиса президента Незалежной Алексей Арестович. По его словам, группировка ВС РФ, которая находится на белорусской территории, никак не угрожает стране.
Арестович подчеркнул, что якобы нападением с севера Киев "пугают" с лета.
"Группировки, которая могла бы хоть как-то угрожать нападением с севера, нет. Она даже не готовится. Поэтому угроз со стороны Белоруссии, которой пугают с лета, пока не предвидится. Если такие мероприятия начнутся, наша разведка будет об этом знать", — заявил советник.
Он подчеркнул, что несмотря на вышесказанное, Киев всё же готовит оборону на белорусских рубежах и тренирует соответствующие подразделения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Сети появилось очередное обращение военных украинской армии к Зеленскому и Залужному. На своих командиров пожаловались бойцы разведывательной роты ВСУ.