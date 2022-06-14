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Автор Ирина Гусакова

Newsweek: Лукашенко предстоит "последний бой" за страну

Мир

Светлана Тихановская раскрыла карты. Как она заявила Newsweek, белорусские оппозиционеры готовы свергнуть Александра Лукашенко, как только Украина победит Россию. Лидер оппозиции, скрывающаяся в Европе, предположила, что партизанская тактика, используемая для подавления российских войск, которых Лукашенко приветствовал в Белоруссии, может помочь диссидентам подготовиться к "последнему бою" за страну.

Светлана Тихановская

На что рассчитывает Тихановская

"[Лукашенко] понимает, что против него выступает все больше и больше людей, потому что он продает нашу независимость", — заявила Тихановская на Копенгагенском саммите демократии в датской столице в пятницу.

"Я уверена, что когда мы почувствуем этот момент, люди снова поднимутся, — сказала Тихановская. — Люди готовы снова выйти на улицы, но они должны знать, что это будет последний бой, который приведет нас к победе. Потому что сейчас митинги неэффективны. Митинги приносят нам больше политзаключенных, больше пыток, больше террора".

По словам Тихановской, партизаны саботировали белорусскую железнодорожную инфраструктуру — как физически, так и с помощью киберсредств, — чтобы помешать российским войскам.

"Все эти акты саботажа направлены на то, чтобы нарушить логистику, а не навредить людям. В результате этого саботажа не было ни одной жертвы", — заявила она.

Напомним, что в Белоруссии в мае был принят закон, предусматривающий смертную казнь за попытку совершить теракт.

Тихановская также призналась, что белорусов обучают боевым искусствам на военных базах в Польше и Чехии, также она призвала другие страны ЕС и НАТО помочь в обучении добровольцев из Белоруссии. Призналась она и в том, что оппозиция внедряет агентов в правоохранительные органы и армию ее страны.

"Нужно иметь людей внутри страны, находясь в эмиграции, невозможно совершить революцию", — заявила госпожа Тихановская, в отношении которой еще в марте было заведено уголовное дело за призывы к терроризму и государственному перевороту.

Она в очередной раз напомнила, что многие из белорусов сейчас оттачивают боевые навыки на Украине, сражаясь на стороне ВСУ. Ранее в интервью Corriere della Sera Тихановская заявила, что на стороне Украины воюют 1,5 тыс. белорусов.

Белорусский президент, чиновники и ключевые предприятия страны уже находятся под жесткими санкциями США и ЕС. Но Тихановская уверяет западную общественность, что ее противник — "опытный диктатор, умеющий обходить санкции". Как пишет издание Newsweek, надвигающийся глобальный продовольственный кризис, вызванный российской морской блокадой, дал Минску еще один рычаг. Недавно Лукашенко предложил разрешить транзит украинского зерна в балтийские порты через Белоруссию, но только в том случае, если Минску будет разрешено экспортировать собственные товары.

"Теперь он снова шантажирует страны Запада этой проблемой продовольственной безопасности", — сказала Тихановская, открыто заявляя, что надо исключить Лукашенко из переговоров.

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Темы александр лукашенко светлана тихановская
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