В Белоруссии возбудили уголовное дело против Тихановской

Генеральная прокуратура Белоруссии завела в отношении лидера оппозиции Светланы Тихановской уголовное дело. Причиной послужили призывы к терроризму и государственному перевороту.

По данным правоохранителей, Тихановская, предположительно, совершила преступление в сговоре с другими пока неизвестными людьми второго марта этого года. Политик опубликовала противозаконное видео, заявили в Генпрокуратуре.

"Видеоролик с публичными призывами к совершению акта терроризма и диверсии, измене государству, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", — написали в Telegram-канале ведомства.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты страны Тихановская должна отдать госпредприятию 15 тысяч долларов. Как подчеркнул глава государства, оппозиционерка не вернула деньги, власти не контактировали с ней.

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