Путин начал спецоперацию Z из-за реальной ядерной угрозы

Как начиналась февральская спецоперация России и что послужило её катализатором, позже разберут эксперты и опишут историки. А пока стремительное развитие событий приходится отслеживать журналистам и военным.

Впрочем некоторые опорные моменты очевидны уже сейчас. Всё началось на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля, пишет генеральный директор и член Президиума РСМД Андрей Кортунов.

Он напомнил, что конкретно тогда украинский президент Владимир Зеленский объявил, что при определённых обстоятельствах Украина откажется от безъядерного статуса.

Большая часть экспертов усомнились в этом выпаде, так как Киев действительно вряд ли способен в обозримом будущем создать ядерный арсенал: для этого в стране нет ни необходимого опыта, ни адекватного технологического потенциала. Впрочем глава СВР заявил: Украина уже начала создание ядерного оружия, причём США про это знали.

После этого Владимир Путин буквально сразу же пообещал, что его страна не допустит такого развития событий и никогда с этим не согласится.

Многие аналитики сходятся во мнении, что именно риторика украинского лидера и стала поводом для начала российской спецоперации на территории Украины.

С 24 февраля тема ядерного удара всплывает с завидной регулярностью в СМИ и соцсетях.

Но после того как 27 февраля на встрече в Кремле с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым Владимир Путин отдал приказ перевести российские силы сдерживания в особый режим дежурства, США заметно сбавили тон.

Весь мир при этом несколько напрягся, так как заявление было увязано с наращиванием поставок странами Запада современных летальных вооружений Киеву и с намерением НАТО создать "бесполётную зону" над Украиной. Запад воспринял всё как угрозу начать ядерную войну.

Её принято не бояться в последние годы — на первый план давно вышли другие проблемы: климат, неконтролируемая миграция, международный терроризм и "ковид". Но по факту все они не будут иметь никакого значения для тех немногих, кто уцелеет в планетарной катастрофе.

Именно потому необходима срочная встреча "ядерной пятёрки", включающей постоянных членов СБ ООН. Назрела необходимость двусторонних российско-американских переговоров о судьбе СНВ-3.

Плюс желательно обсудить с Европой мораторий на размещение ядерных ракет средней и меньшей дальности на европейском континенте. Паника в мире достигла такой интенсивности, что американский президент Джозеф Байден попытался успокоить американцев и Европу заявлениями о том, что обмена ядерными ударами не будет.

Со своей стороны, лидер Белоруссии Александр Лукашенко подлил бензина в костёр тем, что 27 февраля мимоходом отменил безъядерный (как, впрочем, и нейтральный) статус Белоруссии. Теперь в случае необходимости на территории Белоруссии может быть размещено российское ядерное оружие.

Любопытно то, что весь скандал на эту тему грянул ровно через два месяца после совместного заявления пяти держав, обладающих ядерным оружием (России, США, Великобритании, Франции, Китая) о том, что "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".

Проблему, как ни крути, создала своей безответственностью именно Украина, пытавшаяся таким способом добиться гарантий безопасности со стороны Запада.

Но этот вопрос слишком важен для человечества, чтобы служить разменной монетой в каких бы то ни было региональных конфликтах и кризисах. Необходимо вспомнить опыт предыдущих поколений, осознать наконец здравый смысл и сесть за стол переговоров, подытожил эксперт.

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