Политолог об операции на Украине: Запад загнал нас в ловушку

Что общего между событиями на Украине и операцией США "Буря в пустыне" против Саддама Хусейна; правда ли, что ДНР и ЛНР ощутимо помогли России, развернув 8-летнюю позиционную войну с Киевом; что ждёт Украину, когда Вооружённые силы РФ завершат спецоперацию, рассказал Pravda.Ru директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников.

Военная спецоперация

— Сергей Васильевич, события на Украине российская сторона называет "военная спецоперация". А Запад это называет "объявлением войны". На ваш взгляд, чем является происходящее на Украине?

— Запад нас загнал в ловушку, когда мы не можем не осуществить точно такую же операцию, как "Буря в пустыне", которую американцы проводили против Саддама Хусейна. США перебросили на восточный фланг НАТО большое количество техники, создают базы:

в Польше,

Румынии,

Словакии.

Только с Венгрией им не удаётся пока договориться. Это создаёт мощный резерв техники, людских ресурсов. Поэтому Россия, перебросив большое количество техники и людей со всей страны на границу с Украиной, к Белоруссии, не может использовать этот резерв для военных действий. Без этого резерва НАТО перейдёт в наступление. Они нас втянули в такую операцию, что нам нужно очень быстро, массированно, не вовлекая этот огромный резерв в боевые действия, осуществить смену режима, то есть осуществить военную операцию.

Мы повторяем логику американцев с Саддамом Хусейном. В первую очередь это ракетный удар по системам ПВО, средствам управления, штабам. Во-вторых, после подавления ПВО начинается массированная бомбардировка авиацией скоплений техники, командных пунктов, чтобы развалить управляемость войсками. Потом включается техника, дальнобойная артиллерия. Затем осуществляется десант по захвату ближайших к столице аэродромов для приёма самолётов.

Всё это было прекрасно отработано Россией в Казахстане: массированная переброска войск в Алма-Ату, потом их обратно забирают на Ил-76.

Затем, используя эти плацдармы, десант по захвату правительственного квартала и установление "зелёной зоны". После чего зачистка политического пространства. Нужно будет поставить на несколько месяцев переходную фигуру, более-менее легитимную в политическом пространстве. Она должна объявить через некоторое время президентские и парламентские выборы.

Захват политических центров и смена режима на пророссийский стали возможными благодаря ДНР и ЛНР. Они для нас выполнили колоссальную работу: на 8 лет Украину втянули в позиционную войну, то есть войну начала XX века.

Первая мировая война, позиционная война без авиации, дальнобойной артиллерии, поддержки, крылатых ракет, управления космическими средствами наведения разведки. 8 лет у Киева шёл процесс вкачивания огромных ресурсов в позиционную войну. 8 лет они готовили кадры именно для позиционной войны. Они заменили практически всё руководство, которое получило в советское время опыт Афганской войны, потому что то руководство имело одинаковый опыт с российскими офицерами. Киев заменил их новым поколением командиров, которые прошли именно Донбасскую войну. Эти люди мыслят только позиционно. Они даже не умеют взаимодействовать с танковыми соединениями. Была позиционная война и артиллерия средней дальности, калибров, которая позволяла стрелять на 10-20 км. Это привело к тому, что от советского опыта их армия и мышление Генштаба опустились до низшего уровня. Они представляли, что война с Россией будет тоже позиционная: пойдёт огромная масса людей, за ними танки, артиллерия. Они посчитали, что у них 260 тысяч солдат, а у России у границ с Украиной не намного больше. Но они могут там поставить больше 200 тысяч. И они считали, что смогут сопротивляться.

А мы навязали им войну XXI века, в которую Россия втянулась в Грузии. Россия стала второй страной в мире, которая применила высокоточное оружие. Тогда это был шок для Запада. Потому что их корреспонденты ринулись в Грузию, чтобы снимать разрушения, бомбардировки кварталов. А оказалось, что Россия стала использовать высокоточное оружие. Там практически не было разрушения гражданских объектов. Разрушались аэродромы, средства связи, командные пункты. Этот опыт ещё в Сирии усовершенствовался.

Сирийская кампания превратила российскую армию в современную армию XXI века.

Этот опыт позволил проводить совершенно новую, непонятную для Киева операцию. Если Саддама Хусейна захватывали США 62 дня, то сейчас уже Запад говорит, что Киев падёт через несколько дней. Результат очень впечатляющий, заставляющий весь мир задуматься о том, что появилась вторая страна, которая может воевать современными способами. Этого опыта нет ни у Китая, ни у европейских стран.

Эта спецоперация изменит и саму Россию, и весь мир, то есть отношение в мире к России. И совершенно неважно, как называть данное политическое решение.

Эскалации не будет

— Есть ли риск эскалации военных действий на территорию других стран, в особенности на территорию России?

— Я не вижу этих рисков. Американцы изучали внимательно, как мы будем действовать. Было несколько вариантов. Они сотни полторы самолётов прислали в течение месяца:

с ПТУР,

ПЗРК,

средствами борьбы с танками и вертолётами.

Они рассчитывали, что война перейдёт в позиционную форму, и инструкторы готовили украинцев к этому. Сейчас они увидели, что операция пошла по плану Б. Этот план, думаю, заставит их держаться в стороне от конфликта. После смены власти в Киеве будет задача просто перенести резервы в Западную Украину.

Как может воевать Запад со страной, у которой есть сопоставимый потенциал в танках, авиации, РЭБ, космической разведке, да ещё запускается производство ударных дронов? В таких ситуациях нужно договариваться. Другое дело, что это будет очень сложно для Запада.

Мир изменился, исчезла система двуполярного управления миром. Сейчас разваливается ООН: она впервые никакой роли не играла и становится просто паразитом. В этой ситуации начинают играть роль союзы сильных держав, которые понимают, что если они столкнутся и друг друга уничтожат, то выиграет третий, допустим Китай. Или для нас выгодно, если бы США в Тихом океане столкнулись с китайцами, друг друга помолотили, а мы выиграли бы.