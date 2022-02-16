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Автор Ирина Гусакова

Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал широкий жест — в честь Дня независимости, который сегодня, 16 февраля, празднует Литва, он предложил Вильнюсу вариант выхода из экономического тупика и возобновления мирных соседских отношений.

Флаг Литвы

Лукашенко призывает к миру и дружбе

По мнению Лукашенко, открытый диалог может помочь найти компромисс ради восстановления мира между братскими народами.

Вспомним, что отношения между странами внезапно ухудшились после массовых протестов, прокатившихся по Белоруссии в августе 2020 года, когда люди вышли на улицы, возмутившись итогами президентских выборов. Литва отказалась признавать легитимность батьки Лукашенко, а в конце прошлого года Вильнюс пошёл на крайние меры: аннулировал контракт на транзит калийных удобрений из Белоруссии через свои порты. Минск чуть позже прислал ответку: запретил железнодорожный транзит из Литвы нефтепродуктов и химических и минеральных удобрений.

Удобрения "Беларуськалия" были очень важным экспортным товаром для страны, в итоге потери понесла вовсе не Белоруссия, которая оперативно смогла договориться с Россией о перенаправлении грузов калия в ее порты, пострадала больше Литва, которая явно срубила сук, на котором сидела. Несмотря на заверения чиновников из Вильнюса, рассчитывающих на небольшие потери для ВВП страны, начальник порта Клайпеды уже заявил о больших убытках, которые понесут портовые компании, ведь счёт идёт на миллионы евро. Есть ли шанс, что Минск и Вильнюс помирятся?

Белоруссия, санкции

Политологи предрекают печальный сценарий для Литвы

Политолог, директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант уверен, что для того, чтобы отношения между этими странами наладились, нужны кардинальные изменения в литовской политике по отношению к восточным соседям. Сейчас перспектив пока таких нет.

Правящий класс Литвы крайне враждебен. Он неадекватно оценивает ситуацию в целях безопасности, геополитики, экономики. Лукашенко же послал определенный сигнал более конструктивным силам в Литве, которые могли бы откликнуться на него. Но пока политолог не видит признаков того, что эти силы могут влиять на политику своего государства.

"Тем не менее это День независимости. Почему бы и нет. Сигнал послан. Наверное, его воспримет часть литовской оппозиции, литовского общества. Посмотрим, насколько они могут быть влиятельными в ближайшей перспективе", — отмечает эксперт в интервью Pravda.Ru.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, считает, что Александр Григорьевич сделал верный дипломатический ход.

"Я полностью согласен с ним, что лучше жить в мире и дружбе, чем в войне, экономической или реальной. Но другое дело, с кем разговаривать. На сегодняшний день в Вильнюсе в политическом классе нет ни одного человека, который бы не гремел оружием и не призывал к наказанию Минска.

Объективно у президента Белоруссии просто нет собеседников. Может быть, они когда-то появятся. Я лично хочу в это верить. Но сейчас ни у Минска, ни у Москвы, ни у Пекина в Вильнюсе просто их нет. Литва пошла дальше США и ЕС. Поэтому говорить можно все, что угодно, сделать ничего уже нельзя", — резюмировал эксперт.

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Литва хочет судить Россию
Куратор: Любовь Степушова
Темы литва минск вильнюс николай межевич алексей дзермант александр лукашенко
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