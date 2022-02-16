Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал широкий жест — в честь Дня независимости, который сегодня, 16 февраля, празднует Литва, он предложил Вильнюсу вариант выхода из экономического тупика и возобновления мирных соседских отношений.
По мнению Лукашенко, открытый диалог может помочь найти компромисс ради восстановления мира между братскими народами.
Вспомним, что отношения между странами внезапно ухудшились после массовых протестов, прокатившихся по Белоруссии в августе 2020 года, когда люди вышли на улицы, возмутившись итогами президентских выборов. Литва отказалась признавать легитимность батьки Лукашенко, а в конце прошлого года Вильнюс пошёл на крайние меры: аннулировал контракт на транзит калийных удобрений из Белоруссии через свои порты. Минск чуть позже прислал ответку: запретил железнодорожный транзит из Литвы нефтепродуктов и химических и минеральных удобрений.
Удобрения "Беларуськалия" были очень важным экспортным товаром для страны, в итоге потери понесла вовсе не Белоруссия, которая оперативно смогла договориться с Россией о перенаправлении грузов калия в ее порты, пострадала больше Литва, которая явно срубила сук, на котором сидела. Несмотря на заверения чиновников из Вильнюса, рассчитывающих на небольшие потери для ВВП страны, начальник порта Клайпеды уже заявил о больших убытках, которые понесут портовые компании, ведь счёт идёт на миллионы евро. Есть ли шанс, что Минск и Вильнюс помирятся?
Политолог, директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант уверен, что для того, чтобы отношения между этими странами наладились, нужны кардинальные изменения в литовской политике по отношению к восточным соседям. Сейчас перспектив пока таких нет.
Правящий класс Литвы крайне враждебен. Он неадекватно оценивает ситуацию в целях безопасности, геополитики, экономики. Лукашенко же послал определенный сигнал более конструктивным силам в Литве, которые могли бы откликнуться на него. Но пока политолог не видит признаков того, что эти силы могут влиять на политику своего государства.
"Тем не менее это День независимости. Почему бы и нет. Сигнал послан. Наверное, его воспримет часть литовской оппозиции, литовского общества. Посмотрим, насколько они могут быть влиятельными в ближайшей перспективе", — отмечает эксперт в интервью Pravda.Ru.
Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, считает, что Александр Григорьевич сделал верный дипломатический ход.
"Я полностью согласен с ним, что лучше жить в мире и дружбе, чем в войне, экономической или реальной. Но другое дело, с кем разговаривать. На сегодняшний день в Вильнюсе в политическом классе нет ни одного человека, который бы не гремел оружием и не призывал к наказанию Минска.
Объективно у президента Белоруссии просто нет собеседников. Может быть, они когда-то появятся. Я лично хочу в это верить. Но сейчас ни у Минска, ни у Москвы, ни у Пекина в Вильнюсе просто их нет. Литва пошла дальше США и ЕС. Поэтому говорить можно все, что угодно, сделать ничего уже нельзя", — резюмировал эксперт.
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