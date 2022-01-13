"Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии

Квиринальский холм слишком крутой, вряд ли по нему сможет взобраться стареющий магнат-политик, обремененный юридическими проблемами и сомнительной репутацией. Но списывать со счетов Сильвио Берлускони по-прежнему рискованно, поскольку он готов побороться за пост президента Италии в конце этого месяца.

Стоит отметить, что Берлускони — самый обсуждаемый итальянский политик со времен Второй мировой войны. Однажды известный журналист и историк Индро Монтанелли назвал Сильвио "болезнью, которую можно вылечить только с помощью вакцинации". Вакцина Берлускони, утверждал Монтанелли накануне всеобщих выборов 2001 года, сделает людей невосприимчивыми. Он ошибался насчет иммунитета, как и многие другие ученые мужи, которые снова и снова списывали Берлускони со счетов, даже когда его политическая карьера и популярность росли.

Проработав на посту премьер-министра дольше, чем любой другой лидер со времен Бенито Муссолини, Берлускони теперь одержим восхождением на Квиринальский холм, самый высокий холм в Риме, где находится резиденция президента Италии. Талантливый сказочник, он поведал своим избирателям, что якобы он когда-то, когда был еще ребенком, дал такое обещание матери.

На этой неделе Берлускони созвал на свою виллу в Риме других правых лидеров, надеясь заручиться поддержкой их законодателей, когда 24 января парламент начнет длительный процесс избрания следующего главы государства Италии. Он также связался с депутатами от других политических групп, в том числе тех, которые вроде как враждебно настроены по отношению к Берлускони. Однако Сильвио идет напролом, его цель — сменить уходящего президента Серджо Маттареллу.

Берлускони может воспользоваться политическим вакуумом

Маловероятная попытка Берлускони стать президентом в возрасте 85 лет произошла

чуть более чем через год после того, как он тяжело переболел Covid-19,

через пять лет после того, как ему сделали операцию на открытом сердце,

через десять лет после того, как он был приговорен к тюремному заключению за мошенничество с налогами и был лишен права занимать государственные должности.

Неудивительно, что это вызвало недоумение и веселье у общественности, не в последнюю очередь потому, что бывший премьер-министр все еще находится под судом по обвинению в подкупе свидетелей по делу о проституции несовершеннолетних, связанному с его пресловутыми секс-вечеринками.

Джузеппе Провенцано, представитель Демократической партии, назвал это предложение "трагической шуткой". Аналитики, однако, предостерегают от легкомысленного отношения к этому, отмечая, что Берлускони и раньше преодолевал, казалось бы, непреодолимые трудности.

"Сам Берлускони совершенно серьезен, — приводит слова Маурицио Котта, профессора политологии Сиенского университета, France 24.

Он предположил, что нынешнее состояние нестабильности в итальянской политике дает бывшему премьер-министру шанс прорваться.

"В настоящее время в стране нет сильного политического большинства и политического лидера с четкой стратегией", — пояснил Котта. "Берлускони максимально использует этот вакуум, как и в 1994 году, после краха старых послевоенных партий".

Трюки Берлускони

За два десятилетия до того, как француз Эмманюэль Макрон одержал победу в Елисейском дворце, Берлускони, медиамагнат без политической репутации, провернул тот же трюк в Италии — и в два раза быстрее. Укомплектованный маркетинговыми стратегами в деловых костюмах, лидер партии "Вперед, Италия" всего за пять месяцев смог прийти к власти, было это весной 1994 года. Хотя его первая, крайне неопытная администрация вскоре рухнула, политик-магнат продолжал доминировать.

Окончательно отстранить от должности Берлускони в 2011 году удалось после такого жгучего коктейля, как:

долговой кризис еврозоны,

партийный раскол,

зловещие рассказы об оргиях с участием танцовщиц и проституток в его частной резиденции.

Тогда в центре Рима даже собрались протестующие, чтобы отпраздновать его "увольнение". Юридические проблемы настигли Берлускони в следующем году, когда он попал в тюрьму за налоговое мошенничество, правда, тюремный срок был смягчен из-за его преклонного возраста.

С тех пор Берлускони продолжал действовать в тени, взяв на себя роль создателя королей. Теперь он хочет вернуть себе главное место на троне.

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