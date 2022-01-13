EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

"Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии

Мир » Европа

Квиринальский холм слишком крутой, вряд ли по нему сможет взобраться стареющий магнат-политик, обремененный юридическими проблемами и сомнительной репутацией. Но списывать со счетов Сильвио Берлускони по-прежнему рискованно, поскольку он готов побороться за пост президента Италии в конце этого месяца.

Сильвио Берлускони

Стоит отметить, что Берлускони — самый обсуждаемый итальянский политик со времен Второй мировой войны. Однажды известный журналист и историк Индро Монтанелли назвал Сильвио "болезнью, которую можно вылечить только с помощью вакцинации". Вакцина Берлускони, утверждал Монтанелли накануне всеобщих выборов 2001 года, сделает людей невосприимчивыми. Он ошибался насчет иммунитета, как и многие другие ученые мужи, которые снова и снова списывали Берлускони со счетов, даже когда его политическая карьера и популярность росли.

Проработав на посту премьер-министра дольше, чем любой другой лидер со времен Бенито Муссолини, Берлускони теперь одержим восхождением на Квиринальский холм, самый высокий холм в Риме, где находится резиденция президента Италии. Талантливый сказочник, он поведал своим избирателям, что якобы он когда-то, когда был еще ребенком, дал такое обещание матери.

На этой неделе Берлускони созвал на свою виллу в Риме других правых лидеров, надеясь заручиться поддержкой их законодателей, когда 24 января парламент начнет длительный процесс избрания следующего главы государства Италии. Он также связался с депутатами от других политических групп, в том числе тех, которые вроде как враждебно настроены по отношению к Берлускони. Однако Сильвио идет напролом, его цель — сменить уходящего президента Серджо Маттареллу.

Берлускони может воспользоваться политическим вакуумом

Маловероятная попытка Берлускони стать президентом в возрасте 85 лет произошла

  • чуть более чем через год после того, как он тяжело переболел Covid-19,
  • через пять лет после того, как ему сделали операцию на открытом сердце,
  • через десять лет после того, как он был приговорен к тюремному заключению за мошенничество с налогами и был лишен права занимать государственные должности.

Неудивительно, что это вызвало недоумение и веселье у общественности, не в последнюю очередь потому, что бывший премьер-министр все еще находится под судом по обвинению в подкупе свидетелей по делу о проституции несовершеннолетних, связанному с его пресловутыми секс-вечеринками.

Джузеппе Провенцано, представитель Демократической партии, назвал это предложение "трагической шуткой". Аналитики, однако, предостерегают от легкомысленного отношения к этому, отмечая, что Берлускони и раньше преодолевал, казалось бы, непреодолимые трудности.

"Сам Берлускони совершенно серьезен, — приводит слова Маурицио Котта, профессора политологии Сиенского университета, France 24.

Он предположил, что нынешнее состояние нестабильности в итальянской политике дает бывшему премьер-министру шанс прорваться.

"В настоящее время в стране нет сильного политического большинства и политического лидера с четкой стратегией", — пояснил Котта.

"Берлускони максимально использует этот вакуум, как и в 1994 году, после краха старых послевоенных партий".

Сильвио Берлускони

Трюки Берлускони

За два десятилетия до того, как француз Эмманюэль Макрон одержал победу в Елисейском дворце, Берлускони, медиамагнат без политической репутации, провернул тот же трюк в Италии — и в два раза быстрее. Укомплектованный маркетинговыми стратегами в деловых костюмах, лидер партии "Вперед, Италия" всего за пять месяцев смог прийти к власти, было это весной 1994 года. Хотя его первая, крайне неопытная администрация вскоре рухнула, политик-магнат продолжал доминировать.

Окончательно отстранить от должности Берлускони в 2011 году удалось после такого жгучего коктейля, как:

  • долговой кризис еврозоны,
  • партийный раскол,
  • зловещие рассказы об оргиях с участием танцовщиц и проституток в его частной резиденции.

Тогда в центре Рима даже собрались протестующие, чтобы отпраздновать его "увольнение". Юридические проблемы настигли Берлускони в следующем году, когда он попал в тюрьму за налоговое мошенничество, правда, тюремный срок был смягчен из-за его преклонного возраста.

С тех пор Берлускони продолжал действовать в тени, взяв на себя роль создателя королей. Теперь он хочет вернуть себе главное место на троне.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Берлускони - друг Путина и России
Куратор: Любовь Степушова
Темы италия сильвио берлускони
Новости
Пётр Красилов объяснил отсутствие ролей в кино лишним весом
Лавров: США и НАТО пообещали дать письменный ответ по гарантиям безопасности
Переписка Зеленского с приятелем выглядит как пророчество
Рябков назвал причину того, почему НАТО видит в России главного противника
Замглавы МИД Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Клава Кока оказалась в больнице после отдыха в Куршевеле
Эксперт: в Казахстане могут возникнуть три "народные республики"
Собчак об участии Волочковой в шоу "ЧБД": "Есть люди, которые сами себя убивают"
Российский дипломат предостерёг Запад от затягивания переговоров по безопасности
Греф: Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями США
Последние материалы
Рябков назвал причину того, почему НАТО видит в России главного противника
Замглавы МИД Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Клава Кока оказалась в больнице после отдыха в Куршевеле
Эксперт: в Казахстане могут возникнуть три "народные республики"
Собчак об участии Волочковой в шоу "ЧБД": "Есть люди, которые сами себя убивают"
Российский дипломат предостерёг Запад от затягивания переговоров по безопасности
Греф: Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями США
Точка поставлена? Кремль не отказался от сотрудничества с Аскаром Умаровым
Мясников рассказал о болезни, похожей на цистит, при которой лекарства бессильны
Чубайс рассказал, как Путин увёл Россию с "тупого" пути развития
Популярное
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"

Михаил Зеленский, первое лицо программы "Прямой эфир" на ТК "Россия 1", скончался во время отдыха в Доминикане.

Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Мир. Новости мира
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Происшествия
Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело
Мир. Новости мира
Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии: "Я за дружбу"
Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская Александр Артамонов "Борей-А" неприятно удивил Вашингтон Александр Артамонов Василий Амирджанов Драпеко предложила удивить мир российским киногероем Василий Амирджанов
Бывший СССР
Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана
Здоровье
Фармаколог Кондрахин назвал неожиданный "сюрприз", который готовит "омикрон"
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Мир. Новости мира
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников