Эксперт рассказал, почему так важен для прогресса симбиоз США-НАТО

В прошедшие выходные Дмитрий Полянский, первый зампостпреда РФ при ООН, не смог удержаться от комментария в ответ на "шутку" госсекретаря США Энтони Блинкена. Как написал Полянский в Twitter, у НАТО сейчас есть только один смысл — служить деструктивной внешней политике США.

Ранее Блинкен, видимо, выслуживаясь перед началом саммита Россия-НАТО, заявил, что "НАТО является оборонительным альянсом и существует с целью защиты, а не нападения".

Полянский отметил, что НАТО могло себя так позиционировать во времена существования Варшавского договора, теперь же смысл организации — в создании конфликтов с другими странами.

"Не рассказывайте эту шутку афганцам и остальным, недавно пострадавшим от "оборонительности" НАТО", — написал Полянский.

Действительно ли НАТО ныне выступает как разрушительная сила для самих Штатов?

Влияние НАТО на политику США

Член Совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков уверен, что в настоящий момент влияние НАТО на внешнюю и внутреннюю политику США носит неоднозначный характер.

Понятно, что на внешней арене США должны проводить политику, которая соответствовала бы интересам Альянса. Формально это ограничивает способность Вашингтона брать на себя различные обязательства в сфере безопасности и обороны. Однако де-факто членство в НАТО, а как следствие — необходимость консультаций с союзниками по любому вопросу, является прекрасной возможностью для США не брать на себя каких-либо обязательств в отношении третьих стран со ссылкой на противодействие других членов Альянса.

Например, Вашингтон может не брать на себя каких-либо обязательств в отношении России и Китая, если они будут расцениваться как "нарушители" интересов других участников Альянса. Более того, Североатлантический альянс обеспечивает участие широкой коалиции в американских гуманитарных интервенциях и войнах с терроризмом, что необходимо для легитимизации военных действий, организованных Вашингтоном.

Как ВПК США стимулируют развитие прогресса

Таким образом, участие США в НАТО, которое внешне носит деструктивный характер для Штатов, на самом деле является прекрасной маскировкой для попыток Вашингтона сохранить достигнутых в 1990-е гг. позиций в условиях трансформации системы международных отношений.

Во внутренней политике ситуация с членством США в НАТО носит более сложный характер.

"Вашингтон вынужден тратить значительные средства, которые могут быть направлены на различные социальные программы, способные решить отдельные внутренние проблемы, на поддержание обороноспособности своих союзников. В связи с этим участие в Альянсе носит негативный характер для внутренней политики. Однако большинство членов Альянса закупает на американские деньги вооружение, частично или полностью произведенное предприятиями ВПК США. Поэтому выделенные другими государствам деньги стимулируют развитие данной отрасли в США, а следовательно, обеспечивают создание новых рабочих мест, а также развитие научно-технического прогресса", — отмечает Кирилл Казаков.

По мнению эксперта, получается парадоксальная ситуация — то, что внешне носит деструктивный характер, на самом деле выступает драйвером роста для экономики, а также помогает удержать лидерство на мировой арене.

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