Владимир Линдерман: хотим дать русскому языку в Латвии официальный статус

Что такое "латышская Латвия”, почему в этой стране нет ксенофобии на бытовом уровне и зачем в латышских школах для русских детей 80% предметов преподаётся на чужом для них языке, рассказал Pravda.Ru председатель организации "Родной язык”, организатор движения в поддержку русского языка в Латвии Владимир Линдерман.

"Латышская Латвия"

— Владимир, какие сейчас наиболее актуальные проблемы с точки зрения дискриминации русской диаспоры в Латвии?

— Власти Латвии имеют конкретную цель — ликвидировать русское сообщество Латвии. Я имею в виду не физическую ликвидацию, а ликвидацию как сообщества, то есть есть цель убрать все структуры, которые сплачивают нас.

Направление главного удара — школа , то есть ликвидация школьного образования на русском языке.

, то есть ликвидация школьного образования на русском языке. Далее по значимости — атака на символы , связанные с победой в Великой Отечественной войне: памятники, георгиевская лента.

, связанные с победой в Великой Отечественной войне: памятники, георгиевская лента. Далее — атака на СМИ на русском языке.

на русском языке. И наконец, преследование русских активистов, участвующих в движении.

У властей два варианта. В идеале они хотели бы ассимилировать детей. Взрослые пусть доживают как хотят, а через школьную реформу стремятся перевести образование на латышский язык, с соответствующими идейными ценностями. То есть провести ассимиляцию.

Нам предъявляют ультиматум: если не согласны с ассимиляцией детей, то уезжайте.

На практике русские не превращаются в латышей. Скорее больше идёт тенденция к эмиграции: в Россию, в Европу. Люди часто рассматривают такой вариант, кроме тех, кто собрался бороться за свои права и жить на территории, где жили предки.

— Как отток русских из Латвии скажется на экономике? Неужели нет рисков?

— Я ещё не предположил третий вариант, на который рассчитывают наиболее прагматичные. Это то, что мы просто заткнёмся: останемся, не превратимся в латышей, но будем тихо сидеть, такое фольклорно-музейное меньшинство в уголке, с балалайками. Но радикальных националистов эта прагматика не интересует, а они ведущая партия в правительстве.

У них цель — построение государства с абсолютным преобладанием этнического большинства. Хотя сейчас тех, кто говорит и думает по-русски, 36-37%.

Латвия — маленькая страна. На одной идее русофобии, антироссийской политике можно продержаться. Пока идёт холодная война России с Западом, Запад будет всё равно Ригу поддерживать, что-то подбросит на армию. Поэтому власти не пугает миграция. Кстати, часть латышей тоже уезжают, которые не могут найти работу. Здесь экономика меньше, чем количество людей, которые хотели бы в ней участвовать.

Экономика Латвии не нуждается в таком количестве мозгов и рабочих рук.

— У населения есть ксенофобные настроения?

— На бытовом уровне проблем нет.

Во-первых, темперамент обеих национальных общин спокойный.

Во-вторых, всю дискриминацию взяло на себя государство.

Это еженедельное принятие бюрократических решений, направленных на дискриминацию русского меньшинства. Из последних решений — у нашей радиостанции отозвали лицензию. Георгиевскую ленточку запретили в последнем чтении. В школе учителя, который всё-таки вёл занятия на русском языке, уволили — формально по другому поводу.

— Неужели это никак не сказывается на настроениях самих граждан?

— Это национальное государство, которое возникло не так давно — 100 лет назад — на обломках Первой мировой войны. Оно поставило сразу цель, что титульная нация (латыши) должна потеснить или избавиться от меньшинств. До Второй мировой войны было три влиятельных меньшинства:

русские,

немцы,

евреи.

Их постоянно притесняли. Но евреев уничтожили при холокосте, немцы уехали в Германию. Остались одни русские. И эта политика продолжается, она не воспринимается значительной частью латышской нации как притеснения. Есть люди, которые так думают. Но в целом это воспринимается как строительство моноэтнической "латышской Латвии".

Абсурд в сфере образования

— Вы являетесь председателем организации "Родной язык". Чем вы занимаетесь?

— Организация возникла как защитница русского языка. Русский язык в Латвии имеет такой же статус, как любой иностранный язык. Мы хотим, чтобы русский язык приобрёл официальный статус.

Естественно, мы участвуем и в борьбе за русские школы. Я лично занимаюсь защитой русских:

активистов,

журналистов,

когда идёт их уголовное преследование.

Власти приняли закон о ликвидации русской школы ещё в конце 90-х годов. Но тогда наши политические партии были сильнее, чем сейчас, была возможность активного сопротивления. Несколько лет назад власти перешли в наступление, воспользовавшись рядом проблем в русском движении. Сегодня только в начальной русской школе обучение 50 на 50. А дальше оно уже 80 на 20. По сути, только сам русский язык изучается на русском языке, а всё остальное на латышском. Есть очень серьезный контроль.

Это абсурд, когда русский учитель преподает физику на латышском. По учебнику, переведённому с русского языка. Все ученики в классе — русские, но должны задавать вопросы на латышском, из-за страха, что сейчас придёт проверка.

Конечно, это сказалось адски на качестве образования.

Из-за предательства со стороны ведущей русской партии — партии "Согласие", которую возглавляет Нил Ушаков, мэр Риги в недавнем прошлом, — мы не могли вывести такое количество людей на протест, которое бы капитально испугало власть. Надо было вывести в Риге тысяч пятьдесят. У нас реально сейчас проживает 1,5 миллиона. В Риге 600 тысяч. Власти до сих пор боятся тронуть наши памятники, потому что выходят на 9 мая 150 тысяч человек — это внушает страх.

— Евросоюз реагирует на нарушения прав русскоязычного населения?

— В европейских структурах есть порядочные люди, которые придерживаются буквы закона. Но большинство сейчас — просто солдаты холодной войны.

Они воспринимают нас как авангард России, Путина, Кремля и дают отмашку латышским националистам нас гнобить.