Военный эксперт: чем именно НАТО решило отравить Донбасс

Какие химические отравляющие вещества Запад незаконно отправил на Украину, для чего и каким образом их планируют использовать в Донбассе частные военные компании из США, а также о компрометирующем ролике об украинских военных рассказал Александр Артамонов, военный обозреватель Pravda.Ru.

Боевые отравляющие вещества

— Во второй половине января мы ожидаем массированной провокации со стороны украинских вооружённых сил и НАТО, которая чётко выступает на стороне Украины. Сергей Шойгу сказал, что на Украине замечены ЧВК (частные военные компании), подобные американской Blackwater (Academi), в месте, куда незаконно поступили контейнеры с отравляющими веществами — БОВ (боевые отравляющие вещества).

У американцев есть традиция: БОВ могут быть использованы, чтобы создать провокационную ситуацию на границе, то есть сказать, что их использует армия зла, в смысле ополченцы ДНР и ЛНР, и русские плохие, а мы их прищучим. Вспомните историю с пробиркой Колина Пауэлла.

Есть предположение, что речь идёт о двух веществах:

ботулотоксин (на Западе его называют "ботулинический токсин"),

дибензоксазепин — он менее опасный.

И то, и другое звучали в выступлениях Эдуарда Басурина, замначальника управления Народной милиции Донбасской Народной Республики. Ботулизм так же смертелен, как и столбняк. Однако нейротоксин, ботулотоксин, производится искусственным методом в США под литерами XR, называется "ботулотоксин типа А". Ещё в 1944 году США хотели его производить в пастообразной форме: это проще в хранении и применении. Ботулотоксин практически на 100% летален. Возможно использовать ботулотоксин в форме аэрозолей, именно XR — это, скорее, террористическое оружие. Потому что ботулотоксин легко нейтрализуется абсорбентом противогаза. Поэтому армия от него мало пострадает.

С Первой мировой войны БОВ фактически не использовались, кроме как в преддверии Второй мировой: итальянцы в Ливии газировали значительное количество ливийцев. Это было сочтено преступлением против человечности. Во Вторую мировую они не использовались, хотя и у Гитлера были большие запасы токсинов, и у противоборствующей стороны. Когда у Гитлера возникло желание использовать эти вещества против Великобритании, то через посредников ему передали, что "только попробуйте, и мы утопим Германию в ядовитом тумане". И Гитлер до конца войны ни разу не попробовал применить то, от чего сам пострадал: он сражался в Первую мировую и попал под газовые атаки.

Насколько использование химических веществ такого класса известно в мире? Потому что важно, чтобы была до этого традиция, чтобы вы были готовы применять столь страшное оружие. Оно вызывает смерть, причем медленную и жуткую.

Первыми именно англосаксы предложили использовать БОВ: адмирал Дэн Дональд во время осады Севастополя в 1855 году предложил бомбить город снарядами с серным газом. Но парламент Великобритании счёл это оружие негуманным и отказался.

В Первую мировую иприт быстро произвели все участники и сначала использовали. Но такое оружие непредсказуемо: ветер дует в одну сторону, а через полчаса подует в другую, и ваши окопы окажутся под ударом вами же распылённой смертоносной химии. Поэтому иприт не используется.

Второе вещество — это дибензоксазепин. Он вызывает аллергические реакции, то есть высыпания на коже, неудержимое чихание и даже временную слепоту. Производится в Штатах под литерами СR. Сложно представить, что кто-то будет использовать дибензоксазепин в боевых целях. Потому что противогаз хорошо защищает, и это даже не летально.

Компрометирующий ролик

— С помощью БОВ можно посеять, как кажется западным кукловодам, панику среди населения. Население, в отличие от военных, не защищено противогазами и таких инструкций, как военнослужащие, не получает. Да и возраст другой, возможности другие, люди не готовы в любую секунду к отражению атаки, в том числе химической. То есть эффект сюрприза плюс жертвы среди мирного населения, чтобы потом этим воспользоваться в пропагандистских целях. Кроме того, это ещё и террористическое оружие: много деятелей ДНР и ЛНР погибло от рук террористов, а ботулотоксином можно ударить по ненавистным людям — руководителям:

ЛНР,

ДНР,

МВД,

армии.

Можно ещё предположить, что вещества были доставлены, но использованы не будут, что это провокация. Или они будут использованы, чтобы поставить драматическую пьесу, то есть сделать мизансцену, обвинить в постановке противоположную сторону и тем самым получить карт-бланш у ООН. Последнее предположение мне представляется проблематичным, потому что ООН уже получила хорошую прививку в Ираке, Сирии и других странах, когда каждый раз Штаты пугали всех тенью химического оружия. Но после Ирака никакого оружия массового поражения найдено не было.

По некоторым данным, ботулотоксин уже был использован в районе Балаклеи, чтобы отравить верхние части течения Северского Донца. Северский Донец питает водой ДНР.

Удивительно, что в мировую Сеть попал ролик, где украинские военные выливают тонны формальдегида в реку, чтобы, похоже, нейтрализовать ботулотоксин.

Получается, что какая-то команда поступила, но потом вызвала ужас у исполнителей, промежуточных инстанций, армейцев, коль скоро решили немедленно нейтрализовать формальдегидом. Если в течение часа формальдегид вылить в больших объёмах, то токсин погибнет. Вряд ли можно выдумать ролик и то, что в район Авдеевки и Красного Лимана поступили контейнеры с химическими веществами.

Действительно, чтобы начать такую войну в Европе, требуются особые обстоятельства, допустим, обвинение Донбасса в совершении страшного преступления, которое требует немедленного наказания и вызывает сильную эмоциональную реакцию. Но не представляю, каким образом провокация может быть организована, и мне кажется, что в очередной раз американцы придумывают то, что не в силах довести до конца. Привезли контейнеры с БОВ, но теперь, когда всё засвечено, применять их бессмысленно. Хотя история нередко имеет вид кровавого фарса. И этот фарс иногда повторяется. Поэтому, к сожалению, надо быть готовым ко всему и понимать, что мы имеем дело с безжалостным противником.

Если нам отступать некуда, то и коллективному Западу тоже отступать некуда. Поэтом бороться они за Украину будут до конца, в том числе при помощи ботулотоксина и дибензоксазепина.