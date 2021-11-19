Путин не дал Байдену расколоть союз КНР и России

Российский президент Владимир Путин не дал состояться договорённостям между китайским лидером и американским руководством.

По сути, Путин разрушил планы Запада по расколу отношений России и Китая. Во время своего выступления на ежегодной коллегии в МИД 18 ноября президент РФ свёл на нет договорённости, на которые рассчитывал президент США Джозеф Байден после переговоров с китайским главой Си Цзиньпином двумя днями ранее.

Российская концепция внешней политики, которая станет основным документом для МИД, подразумевает противостояние с Западом.

Тезисно в ней упоминались основные международные угрозы вроде

армяно-азербайджанского конфликта,

кризиса с беженцами,

ситуации в Сирии,

Афганистане

и Донбассе.

Путин выступил за расширение партнёрства со странами СНГ, коллегами по договору коллективной безопасности ОДКБ и ШОС (куда входит также Китай).

О Западе глава государства высказался в ключе того, что ЕС потакает Украине и обостряет ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных манёвров в регионах, близких к границам страны.

При этом Запад вообще крайне поверхностно реагирует на предупреждения России. Так что РФ будет развивать сотрудничество с Индией, Африкой, Латинской Америкой и дружественными странами Карибского бассейна. Но ЕС и США своими санкциями сделали всё, чтобы испортить отношения надолго.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко резюмировал выступление Владимира Путина. В двух словах весь смысл действий России — минимизировать на внешних рубежах количество угроз и военных опасностей.

В новой Концепции внешней политики будут направления по сдерживанию США и НАТО, уверен завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин. "В этих условиях Россия должна наладить с другими странами взаимовыгодное сотрудничество, которое бы обеспечивало развитие нашей страны", — добавляет эксперт.

Быстро отношения с Западом не восстановятся, пояснил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. А в связи с новыми вызовами международная система меняется, в ней повышается роль Китая, Индии и других незападных стран, с которыми Россия находит общий язык.

Заявление Путина об отношениях с Китаем сделано на фоне длительных переговоров между главами США и КНР, где по инициативе американца произошло пусть временное и тактическое, но примирение. На это обратил внимание китаевед-публицист, автор книги "Китайская власть" Николай Вавилов.

Целью США был и остаётся раскол партнёрства РФ и КНР. Но заявление Путина говорит, что Москва привержена строительству долгосрочных отношений с Пекином. Отмечается, что существуют некие скоординированные действия по преодолению раскола и Китаю они хорошо известны.

В принципе, США и не скрывали никогда, что их задача — сеять раздор и распри между Россией и Китаем для ослабления их сотрудничества. Американцам хотелось бы вернуть отношения Пекина и Москвы к периоду 60-70-х годов прошлого века, когда Запад, в первую очередь США и Япония, получал свои бонусы от советско-китайского противостояния.

По этому поводу старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, профессор мировой политики факультета внешней службы и государственного управления Джорджтаунского университета Чарльз Капчан высказывал мнение, что Джо Байдену стоит играть на страхах России оказаться младшим партнёром. Соединённым Штатам следовало бы инвестировать в долгосрочную стратегию, чтобы изменить это уравнение, скорректировав отношения между Китаем и Россией. Это было бы важным шагом к выстраиванию плюралистического многополярного порядка, считает эксперт.

Но пока получается то, что получается.

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