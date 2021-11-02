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Автор Ирина Гусакова

Опасные игры: как афганцы зарабатывают на бузкаши

Мир » Азия

Несмотря на нестабильность и гуманитарный кризис, афганцы все же не забывают про развлечения. Раз уж хлеба нет, то хотя бы зрелища...

Хаджи Мохаммед Пахлаван взмахивает кнутом в воздухе, оттаскивая своего серого жеребца от туши теленка, которую он только что бросил, чтобы одержать победу в турнире по бузкаши.

бузкаши

Облако пыли кружится вокруг трех дюжин лошадей, соревнующихся в финальном поединке на обширной равнине в северной провинции Афганистана Саманган, где всадники бузкаши почитаются как герои. Около 3000 зрителей — мужчины и мальчики — аплодируют, кричат и улюлюкают, когда доблестный Мохаммед скачет к организаторам турнира, чтобы забрать свой приз в размере 500 долларов.

В Афганистане не забыли про развлечения

В бузкаши — от персидских слов "козел" ("буз") и "перетаскивание" ("каши") — играли в Средней Азии на протяжении веков, причем у соседей Афганистана — Узбекистана, Таджикистана, Туркмении, Киргизии и Казахстана — есть свои вариации этой конной игры.

Эта конная игра была запрещена при "Талибане"* с 1996 по 2001 год за "аморальность". После захвата Кабула талибами* возникли опасения, что эта старинная среднеазиатская игра снова будет запрещена. Но пока народ балуют — боевики "Талибана"* с удовольствием смешались с толпой, чтобы посмотреть турнир, тем более в нем участвует местный командир, а команду Мохаммеда возглавляет губернатор региона.

"Я ухожу как победитель", — заявил в интервью AFP 29-летний Мохаммед.

Турнир в начале сезона проходит в Кара-Шабах, недалеко от столицы Самангана Айбака, где горы Гиндукуш встречаются со степями Центральной Азии.

Цель игры — протащить обезглавленную и выпотрошенную тушу козла или теленка вокруг скалы, прежде чем бросить ее на вычерченный мелом центральный круг для подсчета очков ("джор"), также известный как "круг правосудия".

Денежный приз в игре — не столь существенный, но для всадников главное — победа, ведь это вопрос чести.

"Одно ухо моей лошади похоже на вино, а другое — на шашлык", — сказал AFP брат Мохаммеда Наджибулла, сидя верхом на своем гнедом жеребце.

"Если выиграешь, напьешься, а если проиграешь, обожжешься, как мясо на вертеле".

В обычной жизни Мохаммед и его пять братьев разводят лошадей, они кормят их зерном, дынями и виноградом и тренируются, чтобы не ударить в грязь лицом на зимних турнирах.

бузкаши

Ростом 1,92 метра и весом 110 килограммов Наджибулла признается, что бузкаши — опасная игра. С улыбкой он перечисляет свои травмы:

  • сотрясение мозга,
  • сломанные пальцы,
  • переломы ног,
  • рассеченные губы,
  • "сотня сломанных зубов".

"Но я все еще чувствую себя прекрасно и не боюсь", — усмехается Наджибулла

Конные игры: вход только для мужчин

Зрители прибывают на турнир со всех концов северных провинций Афганистана, кто-то пешком, кто-то на велосипедах и автомобилях. Некоторые приезжают рано, чтобы увидеть, как всадники седлают своих лошадей и надевают наряды — стеганые куртки и брюки для дзюдо, сварочные перчатки и ковбойские сапоги. Мальчики держат пакеты с семечками на подносах на головах, зовут клиентов, многие зрители пьют чай из фляг.

Среди всадников, сжимающих свои деревянные и кожаные кнуты между зубами, есть местный лидер "Талибана"* Абу До Джана, которому помогает молодой боец по имени Усама, но они не могут сравниться с победителем.

Официальные представители "Талибана"* пока еще не определились с политикой в отношении спорта, но указали, что мужчины и мальчики имеют право участвовать. Мохаммед сообщил AFP, что его совокупный выигрыш и бонусы за день составляют около 800 долларов, что более чем в пять раз превышает среднемесячную зарплату в Афганистане, который переживает серьезный экономический и гуманитарный кризис. Что ж, хоть кому-то дают возможность выжить в погибающей от кризиса стране. Или это пир во время чумы!?

* Террористическая организация, запрещённая в РФ

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