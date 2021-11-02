"То плачет, то извиняется": почему Джо Байден делает ставку на эмоции

Он смеется, плачет, извиняется. Целую гамму чувств в последнее время демонстрирует американский президент Джо Байден. Злые языки стали поговаривать, что могущественный Джо стал часто демонстрировать свои слабости.

Байден пугает электорат

В понедельник он извинялся в Глазго от имени США за Дональда Трампа, которого победил ровно год назад. Накануне в Риме Байден чуть не расплакался, говоря о своем мертвом сыне и Папе Римском. Как раз во время поездки по Европе, куда он приехал для участия в двух саммитах — G20 и ООН по климату. Трамп — это сплошное бахвальство, Барак Обама источал уверенность в себе, но Байден превзошел всех. Игнорируя кредо политика о том, что извинения — это признак слабости, он все время извиняется. Он сожалеет о том, что опоздал, что слишком долго говорит, скучно или не так хорошо, как окружающие. Часто извинения переходят в самоуничижение.

"Привет всем, я муж Джилл" — так представился Байден на встрече в Ватикане, но шутку главы США не смогли оценить по достоинству, скорее она уже стала мемом, демонстрирующим бессилие президента. Его реакция на плохие новости — это в основном улыбка и хихиканье. Когда в прошлом месяце стало ясно, что ему не удалось заручиться поддержкой конгресса для предоставления всем американцам бесплатного образования в общественном колледже, 78-летний политик пошутил, что Джилл, которая сама преподает в колледже, выгнала его из постели.

"В Белом доме много спален", — сказал он.

В понедельник Байден извинялся за то, что при Трампе США вышли из Парижского соглашения по спасению планеты от глобального потепления. При этом он начал с извинений за свои извинения.

"Думаю, мне не следует извиняться, но я все же должен", — сказал он.

Также были откровенными его эмоциональные высказывания накануне о своем любимом сыне Бо, который умер от рака мозга в 2015 году.

Первоначально Байден даже и не собирался отвечать на вопрос репортера о том, что значила для него встреча в Ватикане с Папой Франциском. Он поначалу сказал, что она была "личной". Но потом Байден вспомнил, как Папа, находясь с визитом в Соединенных Штатах, протянул руку помощи его семье после смерти Бо.

"Раны все еще были свежими", и Папа оказал "такое действие, сродни катарсису", — сказал он дрожащим голосом.

Эмоции как политический бренд

Эмоциональный подход Байдена — это не только проявление его личности. Это политический бренд. Позиционируя себя как "Джо из среднего класса", он слишком реален, чтобы вести себя как обычный политик. Учитывая его возраст и огромную ответственность, общественный деятель превратился в мудрого, но все еще игривого пожилого дядюшки. Это работает? Не для всех.

Недоброжелатели говорят, что Байден слишком слаб для жестокой политической борьбы в Вашингтоне. Они подчеркивают, что Байден не смог до сих пор заставить собственную партию пролоббировать его интересы через конгресс. Хейтеры идут намного дальше, ставя под сомнение его остроту ума или распространяя теории заговора о том, что Байден является марионеткой в Белом доме. Чем больше выпадов в сторону Байдена, тем сильнее электорат Трампа.

Новый опрос NBC News показывает, что 54 процента американцев не одобряют работу Байдена. Трамп ежедневно троллит Байдена, заявляя, что он был настоящим победителем в 2020 году, при этом надеясь на триумфальное возвращение в 2024 году. Но Байден, похоже, не позволяет мраку овладеть собой. Как он сказал в Риме, опросы "идут вверх и вниз, вверх и вниз".

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