Сенаторы Бразилии обвиняют Болсонару в "шарлатанстве"

Сенаторы Бразилии готовы засудить президента страны Жаира Болсонару, который обвиняется в массовых убийствах из-за его действий по борьбе с пандемией COVID-19. Также комитет по расследованию потребовал предъявить обвинения примерно 60 людям, в том числе правительственным чиновникам и трем сыновьям Болсонару.

В Бразилии, которая считается наиболее пострадавшей от пандемии страной, погибли более 600 000 человек. По количеству смертей Бразилия уступает разве что США. Болсонару активно критиковали за то, что он открыто выступает против локдаунов и мер изоляции, которые направлены на замедление распространения вируса, и принципиально отказывается носить маску на публике, он даже заявлял, что не был вакцинирован. Также он продвигал методы лечения, которые ученые признали неэффективными.

Повлияют ли обвинения на политическую карьеру Болсонару

В отчете объемом 1200 страниц, подготовленном в течение шести месяцев сенатором-оппозиционером Ренаном Калхейросом для сенатской комиссии, проводившей расследование, утверждается, что Болсонару не воспользовался возможностью приобрести вакцины, когда они были представлены, что привело к гибели тысяч людей.

Он попросил предъявить Болсонару обвинения в "шарлатанстве" и "преступлениях против человечности", сняв в последний момент обвинения в "убийстве" и "геноциде".

В отчете говорится, что комитет "собрал доказательства того, что федеральное правительство … действовало медленно в борьбе с пандемией коронавируса, намеренно подвергая население реальному риску массового заражения".

По мнению комитета, Болсонару руководствовался "необоснованной верой в теорию коллективного иммунитета", который возникнет, когда все переболеют естественным путем, и "несет основную ответственность за ошибки правительства, совершенные во время пандемии COVID-19". Президента также неоднократно критиковали за использование недоказанных лекарств от болезни, таких как противомалярийный препарат гидроксихлорохин, который был отклонен учеными как неэффективный.

Казалось бы, обвинения более чем серьезны, по идее, президенту может грозить импичмент, но Болсонару пользуется поддержкой конгресса, поэтому этот доклад может скорее стать очередной головной болью для президента, популярность которого упала до рекордно низкого уровня в последнее время. Как показывают соцопросы, Болсонару проигрывает харизматичному политику и экс-президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве, а ведь президентские выборы уже в следующем году.

Конечно же, главный прокурор страны решит, следует ли предъявить президенту уголовное обвинение. Но даже если дальше дело не пойдет, аналитики говорят, что активное муссирование этой темы может навредить президенту на предстоящих выборах. Болсонару утверждает, что расследование политически мотивировано, и отрицает ответственность за какие-либо смерти, а отчет комитета он назвал "маскарадом".

Самый большой скандал поначалу вызвала решимость сенатора Калхейроса рекомендовать Международному уголовному суду в Гааге провести расследование в отношении Болсонару на предмет возможного геноцида коренных народов, поскольку значительная часть погибших были выходцами из региона Амазонки. Правда, позднее сенатор отказался от этого обвинения.

Жители Бразилии требуют извинений

"Мы заслуживаем извинений от высшей власти государства. Это не вопрос политики, мы говорим о жизнях", — сказал Марсио Антонио Силва, таксист, потерявший своего 25-летнего сына из-за пандемии.

Антонио Карлос Коста, президент НПО Rio de Paz, посетовал, что народ страны никогда не видел его слез сострадания, Болсонару даже не выразил соболезнования народу.

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