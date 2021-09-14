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Автор Ирина Гусакова

Мифы США о талибах* привели к катастрофе в Афганистане

Мир » Азия » Южная Азия

Шокирующие сцены, когда тысячи отчаявшихся афганцев пытаются спастись бегством от талибов*, навсегда останутся в тёмном прошлом США. Катастрофа медленно назревала, но звон колоколов, бьющих тревогу, был приглушён лозунгами о том, что необходимо положить конец "вечной войне" Америки.

Талибы

Бывший советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер не скупился на слова, выступая в эфире ВВС вскоре после теракта у въезда в аэропорт Кабула, который 26 августа устроил террорист-смертник, убив при этом более 100 афганцев и 13 солдат США.

"Это только начало. Вот что происходит, когда ты сдаёшься террористической организации", — сказал Макмастер.

Недоброжелатели Макмастера тут же дали отпор, отметив, что он был советником экс-президента США Дональда Трампа. Его аргументы, пояснили они, звучали в унисон с требованиями республиканцев отставки президента США Джо Байдена после поражения в Афганистане. Но факт остаётся фактом: и Трамп, и Байден пообещали избирателям быстрое прекращение "вечной войны". При этом ряд мифов и заблуждений доминировали в политическом дискурсе за последние несколько лет.

"Талибан 2.0"*

Хочется ещё добавить слово перезагрузка. "Талибан 2.0"* — это словосочетание стало популярным в 2018 году, когда администрация Трампа назначила бывшего посла США в Афганистане Залмая Халилзада новым специальным представителем США по примирению в Афганистане. В СМИ стали муссировать тему, что обновлённый "Талибан"* извлёк уроки из своего катастрофического прошлого и заменил автоматы Калашникова на Twitter и селфи с детишками.

Несмотря на пафосные речи, новый "Талибан"* всё же придерживался старых взглядов. Главным для них было — прекратить американское доминирование в регионе и отпраздновать храбрость их моджахедов, которые выступили против "иностранных захватчиков". Они никогда не заботились о правах человека. При этом талибы* взяли на вооружение красивый слоган: "Права женщин в рамках ислама". Они чётко изложили свои взгляды на демократию — это западная империалистическая система, которой не нашлось места в их мире законов шариата.

"Талибан"* готов порвать с "Аль-Каидой"*

Тогдашний госсекретарь США Майк Помпео в интервью 1 марта 2020 года заявил:

"Впервые они ["Талибан"*] объявили, что готовы порвать со своим историческим союзником "Аль-Каидой"*… "Талибан"* сделал прорыв".

Помпео выступал на следующий день после того, как США подписали соглашение о выводе войск из Афганистана.

После захвата талибами* Кабула 15 августа организация "Аль-Каида в странах исламского Магриба"* праздновала "победу", а организация "Аль-Каида на Аравийском полуострове"* провозгласила "начало кардинальной трансформации" во всём мире. В то время как "Талибан"* публично пытается дистанцироваться от глобальной джихадистской группировки, "Аль-Каида"* без колебаний заявляет, что её судьба связана с успехами "Талибана"* в Афганистане.

Борьба "Талибана"* с ИГ* с момента прихода талибов* к власти не произвела впечатления. На пресс-конференции через день после теракта в кабульском аэропорту представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что талибы* освободили тысячи заключённых во время своей зачистки и что среди них были члены ИГ*.

"Талибы* — это всего лишь афганские националисты"

США было выгодно изображать "Талибан"* исключительно как националистическое движение, чтобы взаимодействовать с Афганистаном как политическим игроком. Присутствие США в Афганистане поддерживало статус-кво в регионе, в котором Китай продемонстрировал свои экспансионистские мускулы при Си Цзиньпине.

* Организации, признанные террористическими и запрещённые в РФ.

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Жесть: Вот как выглядит жизнь под контролем «Талибана»
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы игил китай талибан аль-каида афганистан си цзиньпин дональд трамп
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