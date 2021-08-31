Оскорбляя США: афганский оппозиционер нашел способ помириться с талибами

Штаты вывели свои войска из Афганистана и завершили как операцию по эвакуации, так и военную миссию в этой стране. В качестве финального аккорда вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности президента, заявил, что США переквалифицировались в "мини-державу".

"Афганистан не упаковали и не увезли в сумке с последним солдатом США. Страна остается. Реки по-прежнему текут, а горы — величественны. Талибы — непопулярная марионеточная сила, и их ненавидят, поэтому вся страна хочет убежать от них. Сверхдержава решила стать мини-державой, и это нормально", — написал Салех в Twitter.

Можно предположить, что на помощь США оппозиция уже не рассчитывает, возможно, Салеху останется только пойдет на перемирие с талибами!?

Доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в чем-то согласен с афганским оппозиционером. Ведь Штаты в Афганистане потерпели поражение. Причем в истории США еще такого не было.

"Когда Соединенные Штаты Америки потерпели поражение во Вьетнаме, им нанес "удар" Советский Союз. Когда они терпели поражение в битвах с японцами, то им противостояла мощнейшая империя. Сегодня впервые в истории США эта великая страна потерпела поражение от вооруженных формирований общественно-политического движения, признанного террористическим. Причем талибы не имели серьезной внешней поддержки. Поэтому это самое тяжелое поражение, которое еще будет иметь серьезные геополитические последствия", — подчеркнул эксперт.

Стоит ли Салеху идти на перемирие с талибами?

Движение "Талибан"* стало проявлять активность в начале августа, 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили об окончании войны. Неподконтрольной пока остается одна провинция — гористый Панджшер, в 120 км к северу от Кабула, где обосновались местные силы сопротивления. "Талибан"* начал наступление на Панджшер 22 августа, но пока Салангский переход защищен. Талибы вроде как не были против решения конфликта мирным путем.

Константин Сивков уверен, что в сложившейся ситуации другого выхода, кроме как вести переговоры и соглашаться на перемирие с "Талибаном"*, у Салеха нет. Нет альтернатив и у "Талибана"*. Потому что военные действия по захвату Панджшерского ущелья повлекут огромные людские потери в условиях, когда движение не располагает пока еще необходимым количеством боевой авиации и артиллерии, с помощью которых талибы могли бы минимизировать свои потери в боях в горах.

"Пока еще то большое количество боевой техники, которое оставили "Талибану"*, не освоено. Нет у них достаточного количества кадров, поэтому им придется прорываться, по сути дела, по земле с минимальной воздушной артиллерийской поддержкой. Это будет сопровождаться очень большими потерями. Для "Талибана"* это абсолютно неприемлемо. С другой стороны, и Салех, находясь в Панджшерском ущелье, не имеет возможности получить какую-либо серьезную поддержку со стороны Запада. Причина очень проста: в этом регионе нет посадочных площадок, нет возможности обеспечить доставку туда груза. Только можно сбрасывать с самолетов на парашютах. Но таким образом не доставишь ни боеприпасы, ни тем более боевую технику. Поэтому перспектив у Салеха на противостояние с "Талибаном"* не так много".

Возможно, делая такие заявления, Салех открещивается от Штатов, подготавливая платформу для начала переговоров с "Талибаном"*?

*Террористическая организация, запрещенная в России

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