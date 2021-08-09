Придется ли повторить принуждение Грузии к миру с Украиной?

13 лет назад началась операция по принуждению Грузии к миру. Уже через 5 дней она завершилась поражением грузинских войск, а 26 августа 2008 года Россия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Эту позицию поддержали лишь некоторые страны-участницы ООН:

Никарагуа,

Венесуэла,

Науру,

Вануату

Тувалу.

Два последних отозвали свое признание в 2013 и 2014 годах под давлением Австралии. Австралийский МИД тогда начал транслировать в мировое пространство идею о неком "подкупе российской стороной островных государств Океании".

Также независимость бывших грузинских регионов признана во взаимном порядке «товарищами по несчастью» - Нагорным Карабахом, Приднестровьем и Донецкой Народной Республикой.

Накануне очередной годовщины событий семь стран под предводительством США вновь требовали от России отозвать признание независимости абхазов и южных осетин и вывести воинский контингент с территорий республик.

Непосредственная заинтересованность Запада заключается в распространении влияния НАТО на Кавказе.

Пока Грузия не урегулирует вопрос своей территориальной целостности, путь в Североатлантический альянс для нее существенно затруднен.

Аналогичная проблема существует и у Украины, чья государственная политика направлена исключительно на сотрудничество с Европой и против России.

Грузию и Украину связывает, помимо стремления в Альянс, многолетнее военное сотрудничество. Привычными стали совместные грузино-украинские учения, проводимые под общим руководством западных кураторов.

Не стоит забывать и о том, что в 2008 году Украина была одной из стран, осуществившей материально-техническую поддержку военной агрессии Тбилиси (например, поставки средств ПВО именно для уничтожения российской авиации).

Поддержка США и их союзниками государственных режимов Украины и Грузии является важным компонентом стратегии гибридной войны с целью формирования недружественного пояса государств вокруг России.

При этом требование об отзыве признания независимости выглядит популистским и нацеленным на успокоение грузинских властей.

Действенных мер по экономической и политической поддержке Грузии Западом не предпринимается. Евроатлантисты прекрасно понимают неприемлемость для России подобных действий, но продолжают попытки дипломатического давления на Москву.

Это одновременно является демонстрацией поддержки западным миром курса Тбилиси на дальнейшую евроинтеграцию и сигналом, оправдывающим возможные антироссийские провокации в Закавказье.

На текущий момент англосаксонский мир по большей части исчерпал возможности санкционного давления и не добившись свертывания совместных проектов России и европейских стран, крупнейшим из которых является газопровод «Северный поток – 2».

Поэтому Вашингтону требуются очередные поводы для демонизации Москвы и дальнейшей ее изоляции в международном сообществе.

Кроме того, США необходимо как-то смягчить ощущение безысходности, наметившееся среди наиболее преданных ему политиков в Грузии и на Украине.

Состоявшаяся «сделка» между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку – 2» уже существенно подорвала веру Тбилиси и Киева в готовности Запада защищать их интересы любой ценой и фактически подтвердила их статус разменной монеты в переговорном процессе с Москвой.

Очередные громкие заявления по бывшим непризнанным республикам существенного отражения в жизни их населения не нашли.

Вне зависимости от дальнейшего развития международной обстановки судьба Абхазии и Южной Осетии полностью зависит от России и ее готовности защитить своих союзников. Исторический опыт показывает, что русские своих не бросают.

Об этом свидетельствуют не только события 13-летней давности, но и российские военные базы в Гудауте и Цхинвале, фактически являющиеся главным гарантом безопасности населения республик, признанных Россией в результате пятидневной войны.

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