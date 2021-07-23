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Автор Любовь Степушова

У Молдавии появился шанс стать примером для России

Мир

Конституционный суд (КС) Молдавии подтвердил отчет ЦИК о результатах досрочных выборов в парламент, которые прошли 11 июля, и утвердил мандаты избранных депутатов, сообщает ТАСС.

У Молдавии появился шанс стать примером для России

Пропрезидентская Партия действия и солидарности (ПДС) Майи Санду получила 63 мандата в 101-местном парламенте, таким образом было сформировано большинство, что позволяет ПДС самостоятельно утвердить правительство.

Сейчас взгляды прикованы к Молдавии, где вот-вот начнётся активный период перемен.

Впервые страна получила возможность за счет выстроенной вертикали власти, во главе которой стоит Майя Санду — человек, достаточно зарекомендовавший себя в политическом пространстве Европы как честный политик, некоррумпированный, — построить государство по европейскому образцу. Сделать из Молдавии государство, которое должно показать, что любая постсоветская республика может стать европейским государством. С социальными гарантиями населению, с неплохими зарплатами, не вступая в Евросоюз.

Как это расценивается в России? Заинтересованы ли мы в том, чтобы "получить" совершенно новую Молдавию, при условии, что все задуманное новым ее президентом будет реализовано?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказала старший научный сотрудник отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.

Читайте начало интервью:

Особый путь Молдавии: действительно ли он проевропейский

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Сродни мазохизму: "Россия мутит воду вокруг себя, а вредит себе же"

— Под зонтиком они все время находятся. Потому что они ассоциированные члены Европейского союза.

— Они и под нашим зонтиком находятся тоже. Я имею в виду, торговля с нами идет: и вино они поставляют, и сельхозпродукцию.

— Обороты с Европейским союзом гораздо больше, чем с Россией.

Действительно, Молдавия может служить образцом для того, чтобы смотреть, какие процессы и как там проходят. А станет ли она примером — мы это посмотрим. Как минимум в Молдавии происходят удивительные вещи. Я, честно говоря, не верила, что Майи Санду удастся консолидировать общество. И это еще раз подчеркивает ее профессиональный уровень.

Я глубоко убеждена, что в недостаточной реализованности интересов Болгарии и Румынии на европейской арене большую роль играет отсутствие нормальных дипломатов и политиков.

Потому что прожженные западные дипломаты могут уговорить любого бывшего коммуниста на что угодно. Имеется в виду, что тут очень важна культура, дипломатия. И Майя Санду этим в полной мере владеет.

Мне кажется, что надо за Молдавией наблюдать ближайшие четыре года, как они будут делать и что.

Потому что это первый пример за 30 лет, когда страна делает выбор в пользу развития. Она четко поняла месседж ЕС, что они устали от противоборства и делают выбор в пользу молдаван, в пользу социально-экономических и внутриполитических процессов.

Майя Санду
Майя Санду

Россия заняла место в зрительном зале

— России сейчас нечем похвастаться и нечем влиять на Молдавию? И мы просто вынуждены ждать развития событий?…

— Мы типа наблюдаем.

— И надеяться, что там, в Приднестровье, снова что-то не вспыхнет?

— Или, наоборот, вспыхнет. И тогда у российских властей появится шанс оружием или силой добиться каких-то своих дивидендов.

Вы понимаете, в чем дело? В 2020 году в июне на обсуждение в румынский парламент был подан проект обороны. И наши СМИ, все официальные лица — Косачев, Захарова — стали говорить о том, что Румыния объявила Россию врагом.

Я почитала этот документ. Там вообще это слово "враг" не упоминается. Там просто говорится: "Российская Федерация", "действия Российской Федерации". Для чего это нужно российским официальным лицам? Будоражить внутриполитическое пространство в том числе.

Поэтому я говорю о том, что очень бы не хотелось, чтобы российские власти использовали международный повод для того, чтобы вводить в стресс своих партнеров по всему миру, тем более российских граждан, которые, я думаю, давно уже заслужили просто жить, спокойно развиваться.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия майя санду екатерина шумицкая
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