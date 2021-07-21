Борьба за Молдавию: почему Россия взяла паузу

Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло сообщил сегодня, что экс-лидер молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк находится в Стамбуле. Олигарх объявлен в розыск в связи с тем, что на него заведено уголовное дело о хищении €1 млрд из банков республики.

"По последней информации, Плахотнюк сейчас находится в Турции, несмотря на то, что турки сообщили нам в прошлом году, что он покинул страну. У нас нет официальных подтверждений, только неофициальные, что он в Стамбуле", — приводит Regnum слова генерального прокурора Молдавии.

Румынский публицист Ион Кристою, анализируя прошедшие в Молдавии парламентские выборы, пришел к выводу, что для России Санду — лучший вариант, нежели экс-президент Додон с Ворониным. Хотя бы потому, что нам важно военное присутствие в этой стране, которое есть в Приднестровье.

"А молдаване пусть попробуют с Санду жить и обязательно в ней разочаруются, потому что нынешний президент неспособна сделать из Молдавии вторую Польшу", — пишет он в своей статье.

Публицист утверждает, что "в это время Москва подготовит новых политиков пророссийских, которые придут на смену Додону". То есть через четыре года придут новые пророссийские политики, которые будут заниматься Молдавией.

Насколько такая версия развития событий реальна и жизнеспособна?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказала старший научный сотрудник отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.

Читайте начало интервью:

Особый путь Молдавии: действительно ли он проевропейский

Россия "отошла в сторонку" вовсе не потому, что Молдавия ей не нужна

— С Додоном Россия работать не будет. Потому что он уже политический труп, если так можно выразиться. А с фантазером из Румынии… Ой, я так "люблю" этих публицистов…

Можно фантазировать сколько угодно о том, что там готовят, но мое глубокое убеждение, что не Россия должна готовить Молдавии политиков.

— Запад же приготовил для Прибалтики. Сплошь в руководстве у них там граждане США…

— Я не считаю, что гражданство является равенством. Для меня это формальный момент.

Если вернуться к Молдавии, то я очень надеюсь, что Россия будет в дальнейшем поддерживать тех политиков, которые выступают за то, что отвечает чаяниям молдавского народа.

Чего России надо от Молдавии сегодня

Говорить про выгоду Санду для России сейчас сложно, поскольку цели российской власти в отношении Молдавии не озвучиваются. На мой взгляд, они берут паузу, так как возможностей влиять на ситуацию внутри страны у них нет.

Первое (и главное), что надо от Молдавии — чтобы там было все тихо и спокойно.

Второе — чтобы Санду не входила в НАТО, а Евросоюз и так не возьмет Молдавию.

То есть фактически не безразлична российским властям судьба Молдавии, но они уверены в том, что там ничего не может произойти губительного.

И чего стоит ждать от команды Санду

Санду говорит о том, что она будет заниматься внутренними проблемами. В то же время она прекрасно понимает, что Европейский союз готов только финансово поддерживать, политически, но не интегративно.

Естественно, не будет затевать за эти четыре года никакие выводы войск из Приднестровья. Я уверена в этом.

Я с большим вниманием и восхищением смотрю на ее карьеру. Мне кажется, что это один из самых достойных, если так можно выразиться, политиков для всей новой Восточной Европы.

Единственный случай, когда она может обратиться к внешним политическим вопросам, это когда у нее не будет получаться бороться с коррупцией, надо будет чем-то нивелировать. Но это сразу уже игра с плохим концом. Потому что молдавское общество показало, что никакая внешняя повестка дня их больше не интересует.

— В одном из интервью Майя Санду сказала, что судьба Молдавии будет зависеть от судьбы Украины. Дескать, если Украина будет бороться с Россией, будет позиционировать себя независимой страной, то Молдавии будет легче. Почему она так?

— Может быть, она так и думает. Но политики обычно выбирают то, что им выгодно говорить. А для аналитиков важна картина в целом. Я могу сказать, что она сравнивает Молдавию с Украиной по одной простой причине: они во многом похожи.

Приднестровье. Донбасс. Куда далеко ходить? И что тут происходит? У Европейского союза набилась большая оскомина от всех посткоммунистических стран. А уж от Украины они устали очень сильно.

Одна только история с "Северным потоком", которая уже пять лет не дает расслабиться никому, с чем связана? Мы говорим о роли России, зачем "Северный поток" России. Это все понятно.

Но Европейскому союзу "Северный поток" так же нужен, чтобы вывести эти страны постсоветского пространства из транзитных путей. Дело в том, что единственная значимость Молдавии и Украины для европейцев заключается в том, что они играют на противоречиях между Москвой и Вашингтоном, между Москвой и Брюсселем, между Москвой и Берлином.

Если мы убираем вот эти геополитические игры, то и Украина, и Молдавия, и даже Белоруссия остаются абсолютно непривлекательными потенциальными партнерами ни для Европы, ни для России.

Их единственное держит — противоречие.

Что хочет Россия?

Российские власти напрямую говорят — "оставьте в покое". И поэтому, естественно, Россия не возражает против инвестиций Европейского союза в экономику Молдавии, даже того же Приднестровья. Потому что Россия — не какой-то монстр, который мечтает, чтобы граждане жили плохо.

— Вопрос в том, будут ли у России средства на то, чтобы в собственных интересах поддерживать ту же Молдавию. И геополитика тут ни при чем — у нас просто банально нет сейчас денег… Вообще они появятся?

— Если Россия не изменит свою внешнюю политику — нет.

Есть два способа, и они очень простые.

Для развития любого дела, для проведения любой реформы нужны деньги. Вы их получаете за счет каких-то инвестиций извне либо за счет внутренних инвестиций. Вы вкладываете либо малые деньги во внутренний капитал, в развитие человеческого капитала, в развитие бизнеса либо привлекаете инвестиции, которые используют территорию вашей страны для того, чтобы получать добавочную стоимость и собственную выгоду.

Сейчас у России внешних источников инвестирования нет. У нас сейчас единственный способ развития человеческого внутреннего потенциала — это предпринимательство и бизнес, это образование.

Я могу сказать, что единственное, во что российские власти никогда в истории не вкладывали деньги — так это в развитие человеческого потенциала. Ведь, если посмотреть на историю: сколько у нас Кулибиных, Менделеевых, сколько путешественников и прочих талантливых энтузиастов — да мы круче Силиконовой долины в разы. Но — нет. Почему-то.