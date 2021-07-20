Россия "отошла в сторонку" вовсе не потому, что Молдавия ей не нужна

Молдавия может рассчитывать на увеличение финансовых потоков со стороны внешних партнёров после победы на досрочных выборах в парламент Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает действующего президента страны Майю Санду. Об этом заявил посол США в Кишинёве Дерек Хоган, пишет Regnum.

"Международная помощь будет поступать, она увеличится, чтобы поддерживать приоритеты и задачи нового правительства", — подчеркнул дипломат. Усилить поддержку республики готовы, помимо США и ЕС, такие партнеры, как Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ).

Борьба с коррупцией в последние годы стала едва ли не главным делом, объединяющим страны Европы. Во всяком случае это непременное условие для вступления в так называемую "европейскую семью" (хотя в самих государствах-членах до победы над ней ой как далеко).

Но тем не менее именно такое условие — победить коррупцию — было "выставлено" Молдавии, которая очень рассчитывает на помощь соседей. И Майя Санду, партия которой одержала уверенную победу на состоявшихся в стране 11 июля парламентских выборах, намерена провести "чистку" чиновничьих рядов и изгнать из них взяточников и прочих мздоимцев.

Есть ли уверенность, что в Молдавии с этим вопросом справятся?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказала старший научный сотрудник отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.

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Особый путь Молдавии: действительно ли он проевропейский

— Уверенности нет. Коррупция присутствует во всех государствах. Это болезнь, которая касается всех обществ. Вопрос в степени.

В странах Западной Европы степень несравнимая по сравнению с Восточной Европой, которая уже входит в Европейский союз, и с новой Восточной Европой, которая туда только стремится.

Но я вам могу сказать, что у Молдавии сейчас появился шанс на реальную борьбу с этим явлением.

Там в руках президента сегодня все рычаги власти. Готовность общества, иначе бы они не проголосовали за партию Санду.

И в отличие от Румынии, где борьба идет, или Болгарии, где общество настолько раздроблено, что ни одно правительство (а это дело государственного масштаба) не может справиться с коррупцией на всех уровнях, у Молдавии есть прекрасный шанс.

Тем она и интересна. Мы будем наблюдать. Потому что в ближайшие четыре года станет ясно.

Молдавия дозрела до евродемократии

Мне кажется, что судьба Молдавии является лакмусовой бумажкой всех постсоветских обществ. Недаром Запад на нее еще 15 лет назад смотрел именно в такой связи, потом разочаровался.

Но смысл-то в том, что не всем обществам подходит демократия — до нее надо дозреть. Демократия — это для ответственных, осознающих, самопознающих себя людей. А в условиях иждивенческого общества — существование в рамках Советского Союза, к сожалению или счастью, нам это позволяло развивать, когда был постоянный рынок, о тебе заботились, насколько могли, и тебе не нужно было развивать свой собственный потенциал — взяться этому просто неоткуда.

Надо обществу дозреть до этого. Но и зреть в коррупции совершенно невозможно. Поэтому нас сейчас ждут четыре года, чтобы посмотреть, как дело пойдет, и прикинуть — есть ли у России шанс или нет.

Россия выбрала роль наблюдателя не случайно. Есть причины

— В свете прошедших выборов многим интересен вопрос России, наши отношения с Молдавией. В отличие от западных государств у нас не велась активная агитация молдавских диаспор голосовать на выборах в парламент их страны. Действительно ли России все равно, кто выиграет выборы в Молдавии?

— Нет, не все равно. России очень важны в политике свои люди. И российские власти всегда прилагают максимум усилий к этому. То, что вы описали в контексте молдавских выборов, связано лишь с одним. Согласно всем статистическим данным, собранным по соцопросам, рейтинг России в Молдавии упал катастрофически: с 70% до 35%. То есть в два раза за последние два года.

Опростоволосились однажды

Еще год назад общественности стали доступны доказательства связей Игоря Додона, который прочно ассоциировался с Путиным, с ненавистным для всех молдаван Плахотнюком. Естественно, находившийся у власти Додон не дал ходу развития той видеопленки. Но это был шок для всего молдавского общества.

И дело в том, что Россия, делая ставку на молдавских политиков, дискредитировала себя в глазах молдаван.

Именно поэтому Россия, чтобы не вызывать еще больше отторжения, чтобы уже не пятнать себя фигурами молдавских коррупционеров, спустила это на тормозах.

Денег свободных нет

Второй момент связан с тем, что ресурсов, к сожалению, у России — экономических — очень мало в связи со своими проблемами, которые возникают в стране, в связи с пандемией, в связи с санкционным режимом.

А ЕС, в случае выигрыша, какие-то деньги в Молдавию будет продолжать вливать.

Через Румынию они получают вакцины, через Румынию (а Румыния — это Европейский союз) Молдавия получает дороги, строительство школ.

Молдаванам очень нужно хорошо жить. Потому что в Советском Союзе эта республика достаточно успешно развивалась. И они видят готовность это обеспечить со стороны Европейского союза и совсем не видят со стороны России. Российским политикам ничего не остается, как держать Молдавию в статус-кво, не имея возможности ей помогать.

— А газ мы им не по сниженным ценам продаем?

— Нет, дело в том, что мы не им продаем. Не столько им по сниженным ценам. Там проблема с газом достаточно сложная.

Мы Приднестровью даем бесплатно газ, а долг вешаем на Молдавию. И это вызывает только раздражение. Потому что, несмотря на льготную цену, все равно они платят за тот газ, который не потребляют.

Долг висит и копится. Но сам факт очень сильно бьет, нивелирует ту всю дешевизну, которая, быть может, возникает.

Политика целесообразности — не наше

— Может быть, нам и не нужны вот эти люди, которые за нашей спиной с Плахотнюком договариваются. Может быть, нам на Санду надо сделать ставку?

— Я с вами полностью согласна. Но почему-то российские власти приглашают к себе и Воронина перед выборами, и Додона. Они — Додон с Ворониным — объявляют: мы получили благословение от Путина в объединении наших усилий перед выборами.

Есть понятие стратегии и политической целесообразности. К сожалению, они во многих посткоммунистических странах идут на второй план. А на первый план выходит традиционность, кумовство, свои люди. И многие негативные тенденции в обществе, такие как коррупция или бедность населения, воспринимаются как неизбежное зло.

Мы, дескать, делаем все, что можем. А то, что население не достигает своих стандартов, или то, что политики воруют — а кто не ворует? Вот из-за того, что отсутствует стратегия и политическая целесообразность, стратегически Россия постоянно проигрывает, потому что не мотивирует свои действия целесообразностью. Даже политика, которую мы ведем, направлена на изоляционизм, как это мне ни прискорбно.

Все равно можно было бы эффективнее себя позиционировать и направить в условиях внешнего изоляционизма всю энергию на внутренние проблемы.