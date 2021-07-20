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Автор Любовь Степушова

Россия "отошла в сторонку" вовсе не потому, что Молдавия ей не нужна

Мир

Молдавия может рассчитывать на увеличение финансовых потоков со стороны внешних партнёров после победы на досрочных выборах в парламент Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает действующего президента страны Майю Санду. Об этом заявил посол США в Кишинёве Дерек Хоган, пишет Regnum.

Россия "отошла в сторонку" вовсе не потому, что Молдавия ей не нужна

"Международная помощь будет поступать, она увеличится, чтобы поддерживать приоритеты и задачи нового правительства", — подчеркнул дипломат. Усилить поддержку республики готовы, помимо США и ЕС, такие партнеры, как Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ).

Борьба с коррупцией в последние годы стала едва ли не главным делом, объединяющим страны Европы. Во всяком случае это непременное условие для вступления в так называемую "европейскую семью" (хотя в самих государствах-членах до победы над ней ой как далеко).

Но тем не менее именно такое условие — победить коррупцию — было "выставлено" Молдавии, которая очень рассчитывает на помощь соседей. И Майя Санду, партия которой одержала уверенную победу на состоявшихся в стране 11 июля парламентских выборах, намерена провести "чистку" чиновничьих рядов и изгнать из них взяточников и прочих мздоимцев.

Есть ли уверенность, что в Молдавии с этим вопросом справятся?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказала старший научный сотрудник отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.

Читайте начало интервью:

Особый путь Молдавии: действительно ли он проевропейский

— Уверенности нет. Коррупция присутствует во всех государствах. Это болезнь, которая касается всех обществ. Вопрос в степени.

В странах Западной Европы степень несравнимая по сравнению с Восточной Европой, которая уже входит в Европейский союз, и с новой Восточной Европой, которая туда только стремится.

Но я вам могу сказать, что у Молдавии сейчас появился шанс на реальную борьбу с этим явлением.

Там в руках президента сегодня все рычаги власти.

Готовность общества, иначе бы они не проголосовали за партию Санду.

И в отличие от Румынии, где борьба идет, или Болгарии, где общество настолько раздроблено, что ни одно правительство (а это дело государственного масштаба) не может справиться с коррупцией на всех уровнях, у Молдавии есть прекрасный шанс.

Тем она и интересна. Мы будем наблюдать. Потому что в ближайшие четыре года станет ясно.

Молдавия дозрела до евродемократии

Мне кажется, что судьба Молдавии является лакмусовой бумажкой всех постсоветских обществ. Недаром Запад на нее еще 15 лет назад смотрел именно в такой связи, потом разочаровался.

Но смысл-то в том, что не всем обществам подходит демократия — до нее надо дозреть. Демократия — это для ответственных, осознающих, самопознающих себя людей. А в условиях иждивенческого общества — существование в рамках Советского Союза, к сожалению или счастью, нам это позволяло развивать, когда был постоянный рынок, о тебе заботились, насколько могли, и тебе не нужно было развивать свой собственный потенциал — взяться этому просто неоткуда.

Надо обществу дозреть до этого. Но и зреть в коррупции совершенно невозможно. Поэтому нас сейчас ждут четыре года, чтобы посмотреть, как дело пойдет, и прикинуть — есть ли у России шанс или нет.

Россия выбрала роль наблюдателя не случайно. Есть причины

— В свете прошедших выборов многим интересен вопрос России, наши отношения с Молдавией. В отличие от западных государств у нас не велась активная агитация молдавских диаспор голосовать на выборах в парламент их страны. Действительно ли России все равно, кто выиграет выборы в Молдавии?

— Нет, не все равно. России очень важны в политике свои люди. И российские власти всегда прилагают максимум усилий к этому. То, что вы описали в контексте молдавских выборов, связано лишь с одним. Согласно всем статистическим данным, собранным по соцопросам, рейтинг России в Молдавии упал катастрофически: с 70% до 35%. То есть в два раза за последние два года.

Опростоволосились однажды

Еще год назад общественности стали доступны доказательства связей Игоря Додона, который прочно ассоциировался с Путиным, с ненавистным для всех молдаван Плахотнюком. Естественно, находившийся у власти Додон не дал ходу развития той видеопленки. Но это был шок для всего молдавского общества.

  • И дело в том, что Россия, делая ставку на молдавских политиков, дискредитировала себя в глазах молдаван.

Именно поэтому Россия, чтобы не вызывать еще больше отторжения, чтобы уже не пятнать себя фигурами молдавских коррупционеров, спустила это на тормозах.

Денег свободных нет

Второй момент связан с тем, что ресурсов, к сожалению, у России — экономических — очень мало в связи со своими проблемами, которые возникают в стране, в связи с пандемией, в связи с санкционным режимом.

  • А ЕС, в случае выигрыша, какие-то деньги в Молдавию будет продолжать вливать.
  • Через Румынию они получают вакцины, через Румынию (а Румыния — это Европейский союз) Молдавия получает дороги, строительство школ.

Молдаванам очень нужно хорошо жить. Потому что в Советском Союзе эта республика достаточно успешно развивалась. И они видят готовность это обеспечить со стороны Европейского союза и совсем не видят со стороны России. Российским политикам ничего не остается, как держать Молдавию в статус-кво, не имея возможности ей помогать.

— А газ мы им не по сниженным ценам продаем?

— Нет, дело в том, что мы не им продаем. Не столько им по сниженным ценам. Там проблема с газом достаточно сложная.

Мы Приднестровью даем бесплатно газ, а долг вешаем на Молдавию. И это вызывает только раздражение. Потому что, несмотря на льготную цену, все равно они платят за тот газ, который не потребляют.

Долг висит и копится. Но сам факт очень сильно бьет, нивелирует ту всю дешевизну, которая, быть может, возникает.

Политика целесообразности — не наше

— Может быть, нам и не нужны вот эти люди, которые за нашей спиной с Плахотнюком договариваются. Может быть, нам на Санду надо сделать ставку?

— Я с вами полностью согласна. Но почему-то российские власти приглашают к себе и Воронина перед выборами, и Додона. Они — Додон с Ворониным — объявляют: мы получили благословение от Путина в объединении наших усилий перед выборами.

Есть понятие стратегии и политической целесообразности. К сожалению, они во многих посткоммунистических странах идут на второй план. А на первый план выходит традиционность, кумовство, свои люди. И многие негативные тенденции в обществе, такие как коррупция или бедность населения, воспринимаются как неизбежное зло.

Мы, дескать, делаем все, что можем. А то, что население не достигает своих стандартов, или то, что политики воруют — а кто не ворует? Вот из-за того, что отсутствует стратегия и политическая целесообразность, стратегически Россия постоянно проигрывает, потому что не мотивирует свои действия целесообразностью. Даже политика, которую мы ведем, направлена на изоляционизм, как это мне ни прискорбно.

  • Все равно можно было бы эффективнее себя позиционировать и направить в условиях внешнего изоляционизма всю энергию на внутренние проблемы.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы молдавия екатерина шумицкая борьба с коррупцией
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