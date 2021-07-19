Особый путь Молдавии: действительно ли он проевропейский

В минувшие выходные в Молдавии прошли выборы в парламент. Их выиграла проевропейская партия "Действие и солидарность" Майи Санду, набравшая 52,7% голосов.

Как сообщает ТАСС, пропрезидентская партия получает 63 из 101 мандата в парламенте.

"ПДС получает в новом составе парламента 63 мандата, Избирательный блок коммунистов и социалистов — 32 мандата, партия "Шор" — 6", — зачитал постановление председатель ЦИК Дорин Чимил.

Таким образом были подведены окончательные итоги выборов, которые направят на утверждение в Конституционный суд.

Для Молдавии это невиданная цифра, она позволит президенту твердой рукой сформировать большинство в парламенте. И выстроить ту вертикаль власти, которая проведет любые реформы Санду.

Те люди, которые считались пророссийскими, — коммунисты и социалисты — в блоке набрали всего лишь 27% голосов. И третья сила, которая будет представлена в новом парламенте, — партия "Шор", тоже прозападной направленности.

Западный интернет радостно трубит, что, наконец-то, Молдавия выбрала свой путь развития и уже никто — никакая Россия — не сможет этот путь перечеркнуть.

Действительно ли это так?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказала старший научный сотрудник отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.

— Впервые за 30 лет после развала Советского Союза в Молдавии сложился консолидированный блок под руководством одной партии. И впервые сложилась четкая вертикаль власти, абсолютно законным образом, а не с помощью каких-то махинаций.

И неожиданно для всех коммунисты объединились с социалистами. Потому что Додон, возглавляющий партию социалистов, и Воронин — руководитель коммунистов, были извечными антагонистами. Но ради власти, ради того, чтобы хоть как-то пройти в парламент, они договорились. Но даже этот их союз не дал им ничего фактически.

Более того, по мнению многих аналитиков и меня в том числе, этот их союз только отсрочил умирание левых партий именно в таком виде на молдавской политической арене.

Нет никакого "проевропейского" выбора

Если говорить о проевропейском выборе, о котором трубят в западных СМИ, я с ним полностью не согласна. Дело в том, что есть журналисты, которым нужна сенсация, а есть аналитики, к которым я себя нескромно причисляю.

Так вот если смотреть на ту программу, с которой Санду и ее партия победили, вошли в парламент, то она вообще не имеет внешнеполитической повестки. Она вся сосредоточена на внутренних проблемах: коррупция, социальный подъем — повышение выплат пенсий и так далее.

То есть партия "Действие и солидарность" позиционирует себя как правоцентристская партия, взяла левые лозунги внутренней повестки дня и победила с ними.

В то время как социалисты и коммунисты, которые должны говорить о социальной справедливости, только и рассказывали постоянную песню последние 10 лет о танках НАТО в Кишиневе.

И в результате мы получаем то, что получаем — они не собирают достаточно голосов. И вообще разгром левых сил в Молдавии эти выборы показали.

С моей точки зрения, если бы я как аналитик могла бы изменить заглавия западных СМИ, то я бы в первую очередь говорила о том, что впервые в истории Молдавии внутренние вопросы вышли на первый план, впервые внешняя повестка дня уходит на второе место.

И это было известно еще в 2019 году, когда коалиция Acum, которую возглавляла Санду, объединилась с социалистами — с двумя партиями, которые имеют абсолютно разную внешнеполитическую направленность. Несмотря на то, что они тогда просуществовали всего пять месяцев, было понятно, что главные силы объединились по внутренней повестке дня.

Чего на самом деле хочет Санду

Если говорить о планах Майи Санду в ближайшее время — она устроит чистку. И об этом ее соратница, которая, скорее всего, станет спикером парламента, Наталья Гаврилицу, уже сказала.

Будет устроен ряд реформ, который почистит, прежде всего, прокуратуру, судебную систему — то есть засилье именно в судебной системе коррупционеров.

Я думаю, что от этих новостей Додон вздрогнул. Поэтому я очень рада и горда за Молдавию не потому, что Россия проиграла. Нет. Потому что впервые… и это так редко для постсоветских или посткоммунистических государств, когда внутренние проблемы, что и должно быть в любом государстве, вышли на первый план.

— Интересно, как она надеется повышать пенсии? За счет чего? Зарплаты и пенсии. Инвестиции?

— Сейчас она говорит, что сначала почистит все на свете. И поверьте мне, деньги в бюджете должны появиться, потому что очень много уходило в черную сторону, скажем так.

Они, конечно, рассчитывают на помощь Европейского союза, который, даже несмотря на то, что Молдавия была коррупционной все эти 30 лет, давал немалые деньги, обогатились многие олигархи. Даже чуть-чуть и людям перепадало.

Что так же мне импонирует и в партии Санду, они говорят о повышении роли и численности среднего и малого бизнеса, о том, чтобы снять все препоны — и законные, и незаконные. То есть, выражаясь словами наших политиков, "перестать кошмарить бизнес".

Вот этот упор на развитие малого и среднего бизнеса — очень правильный в стратегии Молдавии для повышения уровня социально-экономического развития.

Что такое у нас малый и средний бизнес? Это, прежде всего, налоги, это предпринимательство, это рабочие места. И за счет повышения налогов — а у нас бюджет идет, прежде всего, на социальные выплаты — поднимут пенсии.

Санду сейчас жизненно важно выполнить свои предвыборные обещания. Она прекрасно понимает, что от этого зависит не только судьба Молдавии, но и ее собственная политическая судьба. Потому что уже давно, на протяжении 10 лет, Европейский союз говорит одно: наведите порядок в судебной и правовой сфере, начните делать реформу, убирайте коррупционеров, мы будем вам финансово помогать.

Сейчас прекрасный шанс для того, чтобы инвестиции потекли европейские.