EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Особый путь Молдавии: действительно ли он проевропейский

Мир

В минувшие выходные в Молдавии прошли выборы в парламент. Их выиграла проевропейская партия "Действие и солидарность" Майи Санду, набравшая 52,7% голосов.

Особый путь Молдавии: действительно ли он проевропейский

Как сообщает ТАСС, пропрезидентская партия получает 63 из 101 мандата в парламенте.

"ПДС получает в новом составе парламента 63 мандата, Избирательный блок коммунистов и социалистов — 32 мандата, партия "Шор" — 6", — зачитал постановление председатель ЦИК Дорин Чимил.

Таким образом были подведены окончательные итоги выборов, которые направят на утверждение в Конституционный суд.

Для Молдавии это невиданная цифра, она позволит президенту твердой рукой сформировать большинство в парламенте. И выстроить ту вертикаль власти, которая проведет любые реформы Санду.

Те люди, которые считались пророссийскими, — коммунисты и социалисты — в блоке набрали всего лишь 27% голосов. И третья сила, которая будет представлена в новом парламенте, — партия "Шор", тоже прозападной направленности.

Западный интернет радостно трубит, что, наконец-то, Молдавия выбрала свой путь развития и уже никто — никакая Россия — не сможет этот путь перечеркнуть.

Действительно ли это так?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказала старший научный сотрудник отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.

— Впервые за 30 лет после развала Советского Союза в Молдавии сложился консолидированный блок под руководством одной партии. И впервые сложилась четкая вертикаль власти, абсолютно законным образом, а не с помощью каких-то махинаций.

И неожиданно для всех коммунисты объединились с социалистами. Потому что Додон, возглавляющий партию социалистов, и Воронин — руководитель коммунистов, были извечными антагонистами. Но ради власти, ради того, чтобы хоть как-то пройти в парламент, они договорились. Но даже этот их союз не дал им ничего фактически.

Более того, по мнению многих аналитиков и меня в том числе, этот их союз только отсрочил умирание левых партий именно в таком виде на молдавской политической арене.

Нет никакого "проевропейского" выбора

Если говорить о проевропейском выборе, о котором трубят в западных СМИ, я с ним полностью не согласна. Дело в том, что есть журналисты, которым нужна сенсация, а есть аналитики, к которым я себя нескромно причисляю.

Так вот если смотреть на ту программу, с которой Санду и ее партия победили, вошли в парламент, то она вообще не имеет внешнеполитической повестки. Она вся сосредоточена на внутренних проблемах: коррупция, социальный подъем — повышение выплат пенсий и так далее.

То есть партия "Действие и солидарность" позиционирует себя как правоцентристская партия, взяла левые лозунги внутренней повестки дня и победила с ними.

В то время как социалисты и коммунисты, которые должны говорить о социальной справедливости, только и рассказывали постоянную песню последние 10 лет о танках НАТО в Кишиневе.

И в результате мы получаем то, что получаем — они не собирают достаточно голосов. И вообще разгром левых сил в Молдавии эти выборы показали.

выборы Молдавия
 

С моей точки зрения, если бы я как аналитик могла бы изменить заглавия западных СМИ, то я бы в первую очередь говорила о том, что впервые в истории Молдавии внутренние вопросы вышли на первый план, впервые внешняя повестка дня уходит на второе место.

И это было известно еще в 2019 году, когда коалиция Acum, которую возглавляла Санду, объединилась с социалистами — с двумя партиями, которые имеют абсолютно разную внешнеполитическую направленность. Несмотря на то, что они тогда просуществовали всего пять месяцев, было понятно, что главные силы объединились по внутренней повестке дня.

Чего на самом деле хочет Санду

Если говорить о планах Майи Санду в ближайшее время — она устроит чистку. И об этом ее соратница, которая, скорее всего, станет спикером парламента, Наталья Гаврилицу, уже сказала.

  • Будет устроен ряд реформ, который почистит, прежде всего, прокуратуру, судебную систему — то есть засилье именно в судебной системе коррупционеров.

Я думаю, что от этих новостей Додон вздрогнул. Поэтому я очень рада и горда за Молдавию не потому, что Россия проиграла. Нет. Потому что впервые… и это так редко для постсоветских или посткоммунистических государств, когда внутренние проблемы, что и должно быть в любом государстве, вышли на первый план.

— Интересно, как она надеется повышать пенсии? За счет чего? Зарплаты и пенсии. Инвестиции?

— Сейчас она говорит, что сначала почистит все на свете. И поверьте мне, деньги в бюджете должны появиться, потому что очень много уходило в черную сторону, скажем так.

Они, конечно, рассчитывают на помощь Европейского союза, который, даже несмотря на то, что Молдавия была коррупционной все эти 30 лет, давал немалые деньги, обогатились многие олигархи. Даже чуть-чуть и людям перепадало.

Что так же мне импонирует и в партии Санду, они говорят о повышении роли и численности среднего и малого бизнеса, о том, чтобы снять все препоны — и законные, и незаконные. То есть, выражаясь словами наших политиков, "перестать кошмарить бизнес".

Вот этот упор на развитие малого и среднего бизнеса — очень правильный в стратегии Молдавии для повышения уровня социально-экономического развития.

Что такое у нас малый и средний бизнес? Это, прежде всего, налоги, это предпринимательство, это рабочие места. И за счет повышения налогов — а у нас бюджет идет, прежде всего, на социальные выплаты — поднимут пенсии.

Санду сейчас жизненно важно выполнить свои предвыборные обещания. Она прекрасно понимает, что от этого зависит не только судьба Молдавии, но и ее собственная политическая судьба. Потому что уже давно, на протяжении 10 лет, Европейский союз говорит одно: наведите порядок в судебной и правовой сфере, начните делать реформу, убирайте коррупционеров, мы будем вам финансово помогать.

Сейчас прекрасный шанс для того, чтобы инвестиции потекли европейские.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы майя санду выборы в молдавии екатерина шумицкая
Новости
Медиа раскрыли массовый кибершпионаж за журналистами
Какой позор! Украинцы в соцсетях отреагировали на инцидент с пограничниками
В ЕС негодуют: Китай занялся "вредоносной кибердеятельностью"
Депутат ГД оценил идею двух выходных за прививку от COVID-19
Чемодан без ручки: почему Западу сейчас не до "хотелок" Украины
В Ленобласти нашли подземную тюрьму с крематорием
Мурашко сообщил об удвоении скорости поражения лёгких при "ковиде"
В японской префектуре впервые за 20 лет поменяли губернатора
Мы делили округа: Мишустин "закурировал" вице-премьеров
Дипломаты Запада - "Талибану"*: призываем незамедлительно прекратить наступление
Последние материалы
В ЕС негодуют: Китай занялся "вредоносной кибердеятельностью"
Особый путь Молдавии: действительно ли он проевропейский
В нашем теле 90 лишних органов: зачем они нужны?
Депутат ГД оценил идею двух выходных за прививку от COVID-19
Чемодан без ручки: почему Западу сейчас не до "хотелок" Украины
За Ленина и Сталина: КПРФ опять позвали в коалицию
В Ленобласти нашли подземную тюрьму с крематорием
Зачем США нужен визит Тихановской
Бытовые травмы: синяки, ожоги, порезы: первая помощь
Как проверить зрение у ребёнка
Популярное
Общество
Почему ритуалы прощания с покойниками в России несут в себе угрозу жизни родным и близким

Поцелуй покойника даже в лоб порой грозит живому человеку различными серьезными неприятностями.

Почему ритуалы прощания с покойниками в России несут в себе угрозу жизни родным и близким
Встреча с инвесторами: Светлана Тихановская полетит с отчётом в США
Политика. Новости и аналитика
Встреча с инвесторами: Светлана Тихановская полетит с отчётом в США
Мир. Новости мира
Игорь Коротченко: России нужны союзники, а не нахлебники
Власть
Филькина грамота: СБУ прислала повестку министру обороны РФ Сергею Шойгу
Любовь Степушова Не в Украине дело: Германия и США больше никогда не будут друзьями Любовь Степушова Андрей Михайлов Печальная судьба "Ковбоя Мальборо" Андрей Михайлов Усам Оздемиров Спасение обездоленных — чьих рук дело Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Шантаж по-киевски: Украина готова "развернуться", лишь бы насолить Западу
Мир. Новости мира
"Элемент большого предательства": как в НАТО обманули Горбачёва
ЛГБТ-активист получил резиновую пулю в упор от полицейского
Общество
ЛГБТ-активист получил резиновую пулю в упор от полицейского
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников