Сродни мазохизму: Россия мутит воду вокруг себя, а вредит себе же

Россия подала межгосударственную жалобу на Украину в ЕСПЧ. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, в жалобе список нарушений весьма обширен: от подавления свободы слова и журналистики до гибели мирных украинских граждан.
"20 июля Российская Федерация обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", — указано в сообщении Генпрокуратуры.
Стоит при этом отметить, что внешняя политика России на постсоветском пространстве носит имитационный характер, в результате чего Москва продолжает терять влияние в регионе.
Такое мнение как-то высказал бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата, протоиерей Всеволод Чаплин.
По его оценке, продолжение этой тенденции может привести к весьма негативным последствиям для страны.
Аналогичного мнения придерживаются политические аналитики и эксперты.
Что при этом имеется в виду?
Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказала старший научный сотрудник отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.
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— Внешняя политика России связана с тем, что она, грубо говоря, мутит воду. У российских политиков нет ресурса — ни политического, ни авторитетного — потому что Россия очень токсична для Запада стала в последнее время.
Единственное, как можно выиграть, это играть на чувствах соперников. То есть держать их в постоянном напряжении.
Почему Китаю удается экономические связи развивать, хотя они совсем другие, а России — не удается?
— Может, дело в том, что Запад вложился в Китай в свое время. Туда все было перенесено, все американское производство.
— Нет. Поверьте, в Россию, особенно после развала Советского Союза, было внесено немало тоже. Запад вкладывался в Россию очень хорошо. Другое дело, что здесь ситуация была такая же, как и в Молдавии, Болгарии, Румынии — обогатилась лишь небольшая группа людей.
Поэтому, с моей точки зрения, не надо сдаваться. Но стоит хотя бы прекратить бряцать оружием.
12 июля вышла статья Путина, где он прямым текстом заявляет о территориальных претензиях к Украине. Это как? Разве это идет на внутреннее развитие общества?
А если мы развиваем человеческий капитал, как с этим увязать то, что уже на протяжении года в обществе — причем среди экспертного сообщества — идут слухи, что Россия готовится к войне, неважно какой, что нужна российским властям война. Как вы думаете, в условиях этого страха будет потенциал внутренний какой-то развиваться?
— Зеленский, кстати, и не увидел никаких территориальных претензий.
— Меня очень удивило. Но он иронизировал очень саркастично.
— Однако территориальных претензий не увидел. Это какие-то аналитики увидели.
— Я не знаю, с чем это на самом деле связано. Потому что ему выгодно было бы это увидеть, поскольку сейчас идут переговоры по тому же "Северному потоку", вот он вернулся от Меркель и собирается в Вашингтон. И пропустил такой козырь…
А ведь единственное, что дает надежду, это то, что Путин в статье заявил:
мы ждем перчатки, мы сами ничего не будем делать.
И вот эта позиция российских властей реактивная, по сути, не может создавать никакого базиса для внутриполитического развития. В любой момент у вас может быть "западло". Как развиваться в этих условиях?
— Если мы говорим о том, что Запад на нас со всех сторон напирает, подходит к самым границам — на Украине скоро база будет, надо как-то защищаться.
— Процесс милитаризации происходит с двух сторон. Российские политики, среди которых очень много лоббистов военной сферы, вооружают наш военно-политический комплекс. А это оттягивает деньги из других секторов экономики.
Все, кто управляет сейчас в России, — люди, выросшие в Советском Союзе. А если мы вспомним, как тогда все время ждали нападений со стороны Запада, то увидим — традиция продолжается.
Да, у России и у Запада есть свои интересы, которые во многих вопросах антагонистичны, и каждая из сил готова их защищать. Но с начала 2000-х в Европе действует с помощью силы и оружия только Россия.
— А Восток? Мы, допустим, с Востоком очень хорошо сотрудничаем: с Китаем, с Индией. Почему мы на Запад должны обращать внимание?
— Мы не должны смотреть на Запад и сверяться с ним. Я согласна, что не надо смотреть на людей.
— Давайте организовывать свой суд по аналогии суда в Гааге.
— Согласна. Давайте. Но одно возражение:
Китай перенимает технологии, в том числе и советские, взаимодействуя со странами в Восточной Европе. У Индии, Турции и того же Китая первая строчка внешнеторговых партнеров — это Европа и Запад.
Вы бы с кем хотели больше дружить: с людьми, которые вас вдохновляют, которые творчески развиваются или только сами встали на этот путь, только выбираются из долгов?
Если мы посмотрим, как живет население Китая, как живет население Индии — просто по социально-экономическому уровню, то, наверное, понятно, что западная цивилизация сейчас по материальному благосостоянию стоит выше перечисленных стран и России в том числе.
И мой последний аргумент. 2015 год. Миграция. Почему они все не в Индию и в Китай поехали? Почему они прошли Россию и даже прошли Восточную Европу?
- Потому что система социального обеспечения. Европа для мигрантов — это Эльдорадо. В Китае такого нет.
— Это большое заблуждение.
Я статистику по мигрантам не смотрела. Но это головная боль для всей Западной Европы. Но главное — то, что не хватает и Индии, и Турции, и тем более Китаю, там задыхаются люди, как живут они в этих капсулах, едят один рис, и все благосостояние Китая — это просто колос на глиняных ногах.
И Россия, которая торгует газом по дешевым ценам, а в 50 км от Москвы люди не отапливаются газом, даже электричество не проведено в регионы.
И понятное дело, что нам хочется ориентироваться на лучшие образцы. Вы же будете учиться у профессионалов. Вы же не пойдете к ремесленнику, а идете в университет учиться. И так оно происходит. Но это не делает европейцев людьми лучшего сорта. Это говорит о том, что у них были такие условия, которые позволили им развиться.
Мы все люди, мы все к этому способны. Это вопрос только времени и культуры. Вода точит камень.
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