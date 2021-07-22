Сродни мазохизму: Россия мутит воду вокруг себя, а вредит себе же

Россия подала межгосударственную жалобу на Украину в ЕСПЧ. Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, в жалобе список нарушений весьма обширен: от подавления свободы слова и журналистики до гибели мирных украинских граждан.

"20 июля Российская Федерация обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", — указано в сообщении Генпрокуратуры.

Стоит при этом отметить, что внешняя политика России на постсоветском пространстве носит имитационный характер, в результате чего Москва продолжает терять влияние в регионе.

Такое мнение как-то высказал бывший глава Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Московского патриархата, протоиерей Всеволод Чаплин.

По его оценке, продолжение этой тенденции может привести к весьма негативным последствиям для страны.

Аналогичного мнения придерживаются политические аналитики и эксперты.

Что при этом имеется в виду?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказала старший научный сотрудник отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.

Читайте начало интервью:

Особый путь Молдавии: действительно ли он проевропейский

Россия "отошла в сторонку" вовсе не потому, что Молдавия ей не нужна

Борьба за Молдавию: почему Россия взяла паузу

— Внешняя политика России связана с тем, что она, грубо говоря, мутит воду. У российских политиков нет ресурса — ни политического, ни авторитетного — потому что Россия очень токсична для Запада стала в последнее время.

У страны нет денег, чтобы проплачивать нужные нам решения и реформы.

Единственное, как можно выиграть, это играть на чувствах соперников. То есть держать их в постоянном напряжении.

Почему Китаю удается экономические связи развивать, хотя они совсем другие, а России — не удается?

— Может, дело в том, что Запад вложился в Китай в свое время. Туда все было перенесено, все американское производство.

— Нет. Поверьте, в Россию, особенно после развала Советского Союза, было внесено немало тоже. Запад вкладывался в Россию очень хорошо. Другое дело, что здесь ситуация была такая же, как и в Молдавии, Болгарии, Румынии — обогатилась лишь небольшая группа людей.

Поэтому, с моей точки зрения, не надо сдаваться. Но стоит хотя бы прекратить бряцать оружием.

Запад напирает или мы сами это придумали?

12 июля вышла статья Путина, где он прямым текстом заявляет о территориальных претензиях к Украине. Это как? Разве это идет на внутреннее развитие общества?

А если мы развиваем человеческий капитал, как с этим увязать то, что уже на протяжении года в обществе — причем среди экспертного сообщества — идут слухи, что Россия готовится к войне, неважно какой, что нужна российским властям война. Как вы думаете, в условиях этого страха будет потенциал внутренний какой-то развиваться?

— Зеленский, кстати, и не увидел никаких территориальных претензий.

— Меня очень удивило. Но он иронизировал очень саркастично.

— Однако территориальных претензий не увидел. Это какие-то аналитики увидели.

— Я не знаю, с чем это на самом деле связано. Потому что ему выгодно было бы это увидеть, поскольку сейчас идут переговоры по тому же "Северному потоку", вот он вернулся от Меркель и собирается в Вашингтон. И пропустил такой козырь…

А ведь единственное, что дает надежду, это то, что Путин в статье заявил:

мы ждем перчатки, мы сами ничего не будем делать.

И вот эта позиция российских властей реактивная, по сути, не может создавать никакого базиса для внутриполитического развития. В любой момент у вас может быть "западло". Как развиваться в этих условиях?

— Если мы говорим о том, что Запад на нас со всех сторон напирает, подходит к самым границам — на Украине скоро база будет, надо как-то защищаться.

— Процесс милитаризации происходит с двух сторон. Российские политики, среди которых очень много лоббистов военной сферы, вооружают наш военно-политический комплекс. А это оттягивает деньги из других секторов экономики.

Все, кто управляет сейчас в России, — люди, выросшие в Советском Союзе. А если мы вспомним, как тогда все время ждали нападений со стороны Запада, то увидим — традиция продолжается.

Да, у России и у Запада есть свои интересы, которые во многих вопросах антагонистичны, и каждая из сил готова их защищать. Но с начала 2000-х в Европе действует с помощью силы и оружия только Россия.

Нужен ли России полный разворот на Восток

— А Восток? Мы, допустим, с Востоком очень хорошо сотрудничаем: с Китаем, с Индией. Почему мы на Запад должны обращать внимание?



— Мы не должны смотреть на Запад и сверяться с ним. Я согласна, что не надо смотреть на людей.

— Давайте организовывать свой суд по аналогии суда в Гааге.

— Согласна. Давайте. Но одно возражение:

Индия, Турция, Китай — это развивающиеся страны, которые только завоевывают свое место в общем мировом разделении труда.

Китай перенимает технологии, в том числе и советские, взаимодействуя со странами в Восточной Европе. У Индии, Турции и того же Китая первая строчка внешнеторговых партнеров — это Европа и Запад.

Вы бы с кем хотели больше дружить: с людьми, которые вас вдохновляют, которые творчески развиваются или только сами встали на этот путь, только выбираются из долгов?

Если мы посмотрим, как живет население Китая, как живет население Индии — просто по социально-экономическому уровню, то, наверное, понятно, что западная цивилизация сейчас по материальному благосостоянию стоит выше перечисленных стран и России в том числе.

Мигранты — как пример

И мой последний аргумент. 2015 год. Миграция. Почему они все не в Индию и в Китай поехали? Почему они прошли Россию и даже прошли Восточную Европу?

- Потому что система социального обеспечения. Европа для мигрантов — это Эльдорадо. В Китае такого нет.

— Это большое заблуждение.

Я статистику по мигрантам не смотрела. Но это головная боль для всей Западной Европы. Но главное — то, что не хватает и Индии, и Турции, и тем более Китаю, там задыхаются люди, как живут они в этих капсулах, едят один рис, и все благосостояние Китая — это просто колос на глиняных ногах.

И Россия, которая торгует газом по дешевым ценам, а в 50 км от Москвы люди не отапливаются газом, даже электричество не проведено в регионы.

Все говорит о том, что ставка на человека в этих странах не сделана, а в странах Западной Европы — сделана.

И понятное дело, что нам хочется ориентироваться на лучшие образцы. Вы же будете учиться у профессионалов. Вы же не пойдете к ремесленнику, а идете в университет учиться. И так оно происходит. Но это не делает европейцев людьми лучшего сорта. Это говорит о том, что у них были такие условия, которые позволили им развиться.

Мы все люди, мы все к этому способны. Это вопрос только времени и культуры. Вода точит камень.