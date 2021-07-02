Путин запустил настоящее присоединение Белоруссии

Стартовало настоящее объединение России и Белоруссии. По мнению экспертов, именно так нужно трактовать слова президента РФ Владимира Путина на форуме регионов.

Во время встречи Путин заявил, что именно Москва поможет Минску преодолеть санкции Евросоюза. Многие считают, что такая позиция позволит Путину влиять на белорусского президента Александра Лукашенко.

Раньше Лукашенко был против создания Союзного государства как единого экономического пространства. Но после введения санкций против республики по причине инцидента с самолетом Ryanair, белорусский лидер вынужден менять свои взгляды.

За час до форума Путин и Лукашенко по телефону обсудили санкции ЕС в отношении Беларуси.

Среди санкций - введение ЕС эмбарго на покупку:

белорусских калийных удобрений,

нефтепродуктов,

продуктов для производства табачных изделий.

Это наносит сокрушительный удар по экономике страны.

Путин после форума заявил, что Москва будет поддерживать белорусских друзей в противостоянии санкционным ограничениям, введенным Евросоюзом. Он также отметил, что запрет на поставку в страны ЕС из Беларуси ряда товаров наносит ущерб не только интересам бизнеса, но и простым людям.

Так что Кремль и впредь намерен работать над созданием пространства с едиными политической, экономической, военной, таможенной, валютной, юридической, гуманитарной и культурной системами.

К тому же, Россия уже стала главным зарубежным инвестором в Беларуси, на ее долю приходится 30% инвестиций. Путин добавил, что сейчас стороны согласовывают спорные аспекты законодательства в налоговой и таможенной областях. так будет проще работать компаниям и бизнесу.

Именно для этого нужно выравнять условия деятельности для компаний, завершить построение единых финансовых, энергетических рынков и транспортного пространства, и сформировать общую промышленную, сельскохозяйственную и цифровую политику, добавил глава государства.

Белорусский же президент отметил, что вместе Москва и Минск переживают непростой период, и выдержат все атаки извне.

Уже к 2022 году будет завершена реализация первоочередных задач развития Союзного государства, и сейчас нужно ставить задачи до 2030 года, а работу над Союзным государством наполнить конкретными проектами.

Как пишет URA.RU, форумы регионов России и Беларуси проходят с 2014 года. Но раньше, когда от санкций страдала Москва, Минск пытался выстроить отношения с Западом.

Теперь ситуация изменилась, заявил руководитель отдела евразийской интеграции и развития ШОС института стран СНГ Владимир Евсеев. Он подчеркнул, что теперь зависимость Минска от Москвы возросла в разы.

К тому же, Путин объявил о выделении Беларуси кредита в 500 млн долларов, после того как ЕС отказался от инвестиционной помощи Минску в размере 3 млрд долларов.

Именно экономика и станет причиной создания Союзного государства, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В том же ЕС бедные страны, не обладающие диверсифицированной экономикой, зависят от крупных государств-партнеров. Это просто геополитические реалии, которые игнорировать не получится.

Хотя Лукашенко почти дл самого конца не соглашался с необходимостью создания Союзного государства. Белорусский политолог

Дмитрий Болкунец напомнил, что глава государства всегда настаивал на равных условиях, что технически нереально. Но выбора у него больше нет.

Для России объединение с Беларусью — это еще и вопрос безопасности в условиях расширения НАТО на восток, добавили эксперты. Но экономика всегда будет на первом плане, подытожили они.