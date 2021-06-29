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Шарль Мишель - народу Белоруссии: "Вы можете рассчитывать на ЕС"

Мир

Выход Белоруссии из программы "Восточное партнёрство" не остался без внимания. В ЕС сообщили, что продолжают поддерживать белорусский народ, однако решение Минска лишь "усилит напряжение".

Шарль Мишель - народу Белоруссии: "Вы можете рассчитывать на ЕС"

Комментарий касательно решения Минска о выходе предоставил в Twitter президент Европейского Совета Шарль Мишель. Напомним, что Минск аргументировал выход так: из-за санкций со стороны ЕС Белоруссия не может выполнять обязательства по программе.

"Беларусь сделала ещё один шаг назад, приостановив участие в "Восточном партнёрстве".

Это ещё больше усилит напряжение и будет иметь негативные последствия для белорусского народа, лишая его возможностей, которые давало наше сотрудничество", — написал Мишель.

Также политик написал отдельный твит, в котором обратился к белорусскому народу.

"Обращаюсь к народу Беларуси: вы можете рассчитывать на ЕС", — отметил Мишель.

Глава Евросовета пообещал как моральную, так и реальную помощь.

"Призываю режим президента Лукашенко: поставьте на первое место будущее Беларуси", — добавил он.

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Беларусь выходит из «Восточного партнерства» с ЕС
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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