Украинский взгляд на российско-американский саммит

Хотя переговоры в Женеве президентов России и США уже стали важной исторической вехой, эксперты и политологи ещё долго будут обсуждать их и строить предположения о том, что происходило за кулисами и что будет дальше.

То, что встреча продолжалась немного меньше запланированного времени, видимо, свидетельствует о том, что стороны не только нарисовали круги своих интересов, но и прочертили "красные линии". Повестку их переговоров нам сообщили, разумеется, не всю. Это взаимоотношения Москвы и Вашингтона, эпидемия коронавируса, глобальное потепление, киберпреступность. И это всё? А Китай? Эта тема наверняка была, но её решили не афишировать.

Мимоходом ("мазком"), по словам Владимира Путина, обсудили украинские проблемы. То, что одной из тем переговоров была Украина, очевидно: ради этого были приглашены на саммит специалисты по этой теме — главный переговорщик Кремля по "Минску" Дмитрий Козак и разносчица майданных пряников, подрабатывающая в Госдепе, Виктория Нуланд.

Байден подтвердил, что разговор такой был, но при этом не обсуждали ни "Чей Крым?", ни угрозу энергетической безопасности Украины (бери выше — всей Европы!) — газопровод "Северный поток-2". Президент РФ также отметил, что вскользь обсудили перспективу членства Украины в НАТО: "Там нечего обсуждать". Это означает, что Вашингтон принял к сведению категоричное возражение Москвы по этому поводу.

Что же касается Минских договорённостей (которые должны быть выполнены и по мнению Байдена), то Путин полагает, что они должны стать выходом из украинского политического кризиса, начавшегося в 2014 году с "кровавого государственного переворота", и завершением войны в Донбассе. При этом было подчёркнуто, что именно Киев интерпретирует эти соглашения по своему усмотрению, тем самым тормозя мирный процесс.

Украина в тупике. Появится ли выход?

С декабря 2019 года Зеленский не выполнял Минские соглашения и при этом начал их читать задом наперёд: не политическое урегулирование и выборы прежде границы, как записано в договорённостях, а наоборот. Полтора года Зеленский уводил страну от мира в тупик, возмущается политик Александр Скубченко. Появится ли выход из этого тупика после Женевы? Надежды на это, честно говоря, пока что мало. Может, больше определённости появится после того, как президент Украины (хотя правильнее его назвать правителем колонии) побывает на ковре Белого дома и лично выслушает новые инструкции хозяина.

Пока что Зеленский мирный процесс полностью свернул. Более того, если ещё год назад он говорил, что ни при каких обстоятельствах не начнёт войну, то теперь шантажирует "западных партнёров": если они ему не помогут (т.е. не дадут кредитов и не подарят оружие), то у него будет только один выход — сделать украинскую армию самой сильной в Европе и самостоятельно "решить" конфликт. Вот тут непонятно было.

Ещё Пётр Порошенко нас уверял, что ВСУ — самая мощная сила в Европе, так как он увеличил военный бюджет (и ему, конечно, немало перепало из этих сумм). Зеленский, как и предшественник, всё время твердит, что Украина самостоятельно защищает весь континент от "агрессора". Так для чего нужна ему помощь Запада? Силой освободить Донбасс, наверняка втянув в эту заварушку российские войска? Но эта авантюра может закончиться весьма плачевно — потерей государственности (так полагают и украинские эксперты, и российский президент).

Так что необходимо подниматься со дна мирного процесса, на которое опустил Зеленский, обещавший в предвыборный период договариваться с самим чёртом ради завершения войны. Хотя для начала мирного движения в принципе нет ничего сложного:

необходимо убрать всё более теряющего разум Леонида Кравчука и прочих радикалов из Трёхсторонней контактной группы;

заменить галичанских националистов в руководстве министерства по реинтеграции Донбасса;

начать последовательно выполнять пункты Минских договорённостей.

Может ли это произойти? Всё зависит от того, какие приказы дадут киевской власти в Госдепе и американском посольстве. И самое главное, разумеется, какие инструкции получит Зеленский в Белом доме. Хотя, честно говоря, не факт, что их в Киеве будут выполнять. Ведь в команде украинского гаранта непонятно чего уже звучат несогласные голоса.

К примеру, они советуют своему президенту повезти Байдену на утверждение переписанный вариант Минских договорённостей. Допустим, этот финт ушами даже получится. Но кто будет их выполнять? Ведь оригинальные Минские соглашения одобрены в ООН, а также Германией, Францией, Донецком и Луганском. Высказался по этому поводу и человек с лицом завсегдатая вытрезвителя — секретарь СНБОУ Алексей Данилов:

"Мы Минские соглашения не денонсируем, но и выполнять их не собираемся".

Алексей Данилов

Мнения экспертов

Изначально было очевидно, что встреча двух президентов не будет какой-то прорывной, хотя, безусловно, станет очень важной. Можно сказать, что это своего рода прообраз Ялтинской (Тегеранской, Потсдамской) конференции, по итогам которой формировалось мировое устройство после крупнейшего геополитического конфликта — Второй мировой войны, комментирует политолог Никита Трачук.

"Тем не менее по итогам саммита Путина и Байдена говорить о "новом мировом порядке" всё же рано, хотя стороны обсуждали ряд важнейших проблем (пандемия, глобальное потепление, мировая экономика, кибербезопасность, отношения с Китаем, Ближний Восток, Украина и многое другое). Максимум, до чего президенты в принципе могли договориться, — это обрисовать контуры дальнейшего движения по многим темам, задать некие маркерные точки входа для дальнейшего сотрудничества. Но в политике такое обычно делается непублично и неофициально. Собственно, так, вероятнее всего, и вышло. И всё же многое по итогам встречи однозначно станет более ясным и понятным. Но важно осознавать, что понять это удастся лишь спустя недели и даже месяцы, по косвенным признакам и по тем событиям, которые будут происходить впоследствии", — предлагает набраться терпения и следить за изменениями Трачук.

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырёв также подвёл итоги саммита и отметил, что в целом он прошёл без сюрпризов и прогнозируемо.

"Стороны договорились о возврате послов в Москву и Вашингтон и продолжении диалога по стратегической стабильности; выразили намерение (то есть не факт, что это состоится) наладить диалог по киберугрозам и об обмене заключёнными гражданами РФ и США. В остальном Байден акцентировал внимание на правах человека (конкретного — Навального) и свободе СМИ (существующих в России на гранты США). Путин на это ответил, что все они — иностранные агенты с вытекающими последствиями (в США подобная практика давно принята), а Навального посадили за дело. По словам Байдена, российская сторона готова помочь в обеспечении стабильности в Афганистане после ухода американских войск и переговорах с Ираном по новой ядерной сделке. Интересно, что на своей пресс-конференции Байден назвал Россию Major global power ("крупная мировая держава"). А Барак Обама, будучи президентом, называл РФ не более чем региональной державой. Таким образом, смена роли России в мировых процессах в глазах американского руководства налицо. Что же касается Украины — оба президента на словах подтвердили приверженность выполнению Минских соглашений. Впрочем, это не значит, что США запретят Киеву требовать их переписать и иными способами саботировать процесс выполнения. Байден ритуально подтвердил приверженность территориальной целостности Украины. По факту, как и ожидалось, по Украине никаких договорённостей не достигли", — констатирует Богатырёв.

Президенты договорились о самом важном: начать консультации по стратегической и кибербезопасности, о сотрудничестве в Арктике и по климату, также есть договорённость о переговорах по прекращению дипломатической и визовой войн, по обмену заключёнными; достигнуто какое-то понимание по Афганистану, Сирии и Ливии, Ирану, полагает политический обозреватель Михаил Таратута.

"Каждая сторона выполнила свою обязательную программу — Байден высказал Путину своё фи по вопросу о правах человека в России, а Путин перевёл тему в сторону прав человека в США. Американские журналисты видели в переговорах только политическую партию, в которой обязан был проиграть Путин. Их вопросы ему звучали, как в известном произведении: "Вы уже перестали пить коньяк по утрам?" А вопросы Байдену сводились к одной мысли: сумел ли он задать трёпку оппоненту".

А вот чего не ожидал политолог — что Байден согласится с Минскими соглашениями по Украине. В практическом смысле это означает, что все разговоры о вступлении Украины в НАТО в обозримом будущем бессмысленны.

"Также меня приятно удивил необычайно дружелюбный настрой обоих президентов по отношению друг к другу, т. е. совсем не конфронтационная атмосфера царила на переговорах. Если бы на месте Байдена был Трамп, пресса зашлась бы в истерике, а конгресс немедленно ввёл бы новые санкции. Но Байдену это, скорее всего, сойдёт с рук. CNN очень благосклонно освещал визит. Видимо, и остальные СМИ — на 90% они продемократические — последуют их примеру. Зато FOX злобно брызгал слюной, обвиняя Байдена в мягкости и недальновидности. Забавно: Байден делает практически то же самое, что пытался сделать в отношении России Трамп, но полюса изменились. С моей точки зрения, переговоры удались, Был достигнут максимум того, что на данный момент можно было достигнуть. И это пойдёт на пользу не только обеим странам, но и другим государствам также", — оптимистически настроен Таратута.

Постоянное санкционное давление американцев за последние годы привело к тому, что Россия всё сильнее стала разворачиваться на Восток, считает главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва. Попытки расшатать власть Путина как извне, так и изнутри (с помощью Навального и его фанатов) успеха не принесли. А сейчас ещё вдобавок цены на нефть пошли вверх, Пекин становится всё более крупным партнёром Москвы, да и в целом устойчивость России значительно возросла. И поэтому трудно сказать, какая может быть цена отказа от Китая? И есть ли она вообще, задаётся вопросом главред. Хотя американцы, разумеется, будут пытаться найти варианты этого. И Украина в этих поисках, безусловно, будет занимать далеко не последнее место. Что ж, набираемся терпения и следим за тем, что будет происходить дальше.

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