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Автор Александр Шторм

Отчёт украинской разведки: во всём виноват Путин

Мир » Бывший СССР » Украина

Служба внешней разведки Украины опубликовала "Белую книгу" — отчёт об угрозах национальной безопасности в 2021 году. Что и кто там были в первых рядах — пояснять не нужно. Весь документ — это сплошная "Москва" и "Россия".

Отчёт украинской разведки: во всём виноват Путин

Как отметили в телеграм-канале "Доктор прописал", "служба внешней разведки Украины выпустила "Белую книгу" с анализом угроз национальной безопасности стране в 2021 году. С картинками — и это не карикатура на доклад украинских разведчиков, это одна из иллюстраций. Видимо, чтоб тезисы доклада были более убедительными.

Вступительное слово написал сам пан Зеленский. Собственно, ничего удивительного. Такое ощущение, что над составлением доклада работали его бывшие коллеги из студии "Квартал-95". Хотя почему же бывшие…"

Отчёт, конечно, впечатляет масштабом выводов — в нём с уверенностью говорится о проблемах со здоровьем у российского президента Владимира Путина, а недовольство населения коррупцией и высокими тарифами подаётся как реализация зловещих планов Кремля.

"Россия", которая упоминается в документе 127 раз, является просто природным врагом Украины. К слову, "Москва" в тексте встречается 29 раз. Таким образом, на Украине решили скопировать практику ЦРУ, которое регулярно публикует подобные обзоры.

Но если отчеты ЦРУ претендуют на какие-то конкретные прогнозы, то доклад украинской разведки — это прямая неприкрытая попытка свалить ВСЕ свои проблемы на происки Москвы.

Глава соседнего государства Владимир Зеленский во вступительному слове пояснил, что разведчиков недооценивают, поскольку результаты их работы никому не видны. А они есть, потому и решено было выпустить данный опус.

Начав с оценки геополитической ситуации вокруг Украины, авторы бюллетеня отмечают, что налицо "стремление России играть на противоречиях ведущих мировых игроков, не отказываясь от использования необработанных природных ресурсов как инструмента геополитики".

Таким образом Россия якобы провоцирует кризисы в соседних странах. В тексте прямо говорится, что "тарифный майдан", который сейчас разворачивается на Украине, — дело рук Москвы.

Ещё один геополитический вывод — "Россия использует пандемию коронавируса для усиления влияния в регионах стратегического приоритета, манипулируя вопросами вакцинации". Соответственно, использовать вакцину "Спутник" Украине нельзя.

В этом же отрывке Россию вместе с Китаем украинская разведка подозревает в попытке передела транспортных коммуникаций. Но самое трагическое в данном сочинении — констатация факта, что Европейский союз не хочет укреплять коллективную безопасность и тяготеет к автономности своей политики. Это снижает внимание ЕС к Украине, а некоторые страны начинают либерализацию отношений с Россией.

Проблему для Украины представляют и Венгрия с Польшей, которые будут усиливать свой военный потенциал. Украина опасается проблем со стороны их явного активного участия в деле защиты интересов национальных меньшинств, проживающих на территории страны. Таким образом, Украина якобы пытается защитить свои национальные интересы.

Но главным выводом этого исследования является тот факт, что основным источником угроз для Европы и её самой является Россия, которая пытается вернуться в клуб глобальных игроков. Обороты и постановка вопроса не оставляют сомнений, что текст списан с аналогичных документов, издаваемых в США.

Впрочем ничего нового в этом как раз нет.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы цру всу белая книга владимир зеленский
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