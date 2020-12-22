Леонид Крутаков: Америку трясет и колбасит со страшной силой

О последних мировых событиях главному редактору "Правды. Ру" Инне Новиковой в программе "Необычная неделя" рассказал российский политолог, публицист, аналитик, преподаватель политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Выборщики отдали победу Байдена на выборах президента США. Джо Байден набрал 306 голосов при необходимых для победы 270. Владимир Путин направил избранному президенту США телеграмму, в которой пожелал ему успехов. Байден призвал действующего президента Дональда Трампа уважать результаты выборов, поскольку итог ясен и недвусмыслен. Однако Трамп заявил советникам, что откажется покидать Белый дом даже в день инаугурации следующего президента.

— Леонид, здравствуйте, видимо, заканчивается длительная интрига по поводу того, кто же все-таки победил на выборах президента США. Последним из мировых лидеров его поздравил наш Президент. Он сказал правильные слова, пожелания конструктивной работы трудно исполнимы, хотя все в жизни бывает.

Трамп долго сопротивлялся, предъявлял вполне справедливые претензии по поводу нарушений. Теперь он заявил, что откажется покидать Белый дом даже в день инаугурации другого президента, поэтому ситуация — сложная. Как вы считаете, это — просто слова или ещё возможны сюрпризы?

— Конечно, там — непростая ситуация. Мы видим, как Америку трясет и колбасит со страшной силой. Понятно, что вот эти скачки, которые происходили при подсчете голосов, статистически необъяснимы — ни арифметически, ни математически, никак.

Зомби голосовали за Байдена — он свой!

Резкий рост голосов за Байдена в определенный период стал возможен, потому что активизировались зомби, откуда-то из небытия вышли байденовцы и пошли косяком, разогнали трампистов, все в одну очередь встали и проголосовали или на почте бросили письмо.

Там — куча нарушений. Совершенно ясно, что вопрос решался не электорально, а закулисно.

Понятно, что Трамп слишком резко, на мой взгляд, взял ситуацию в обратку, он и стоящие силы за ним попытался перевалить Америку в сторону национальной ориентации, хотя для США национальная ориентация — не в привычном нашем понимании.

У нас же национальная ориентация — это национальные интересы, самодостаточный проект, который развивается за счет внутреннего рынка. Но Америка не способна развиваться как национальный проект. Это уже давно очевидно и понятно всем.

Если в системе ВВП 80% — услуги и продажи и только 20% — производство и сельское хозяйство, то только 20% людей работает на производство, на создание стоимости, а 80% обслуживает это производство. Это — как завод, на котором 20 человек работает, а 80 сидит в конторе.

— Было и такое у нас, и не только у нас.

— К счастью, не было такой диспропорции, не преувеличивайте настолько. Америка производит 20% мирового ВВП, а потребляет 40%, то есть — она потребляет в два раза больше, чем производит. Каким образом это возможно?

Мировые нахлебники

Это возможно только одним образом: эти 80% — не сервисные службы и офисы национальной экономики, а сервисные службы и офисы мировой экономики, глобальной.

Это — банки, обслуживающие все мировые проводки, фондовый рынок, который обслуживает весь мир, это — военно-морские силы и базы, которые по всему миру стоят.

В этом смысле Америка — мировой офис и мировой супермаркет, а также мировой военный жандарм. Этим обусловлен этот экономический перекос и дисбаланс.

Кто бы ни пришел к власти, будь то Трамп или Байден, Америка как национальный проект — не самостоятельна. Суть проекта Америки — контроль за национальными проектами других стран.

Это, собственно говоря, подтверждают происходящие там потрясения в период кризиса, потому что резко обостряются противоречия и нарастает силовая компонента Америки во влиянии на мировые события. Поэтому их так сильно трясет.

Трамп был все-таки переломным форматом. До этого глобализация развивалась в форме агрессивной демократизации, войн, наступления: Ливия, Югославия, Ирак, Сирия, Украина и так далее. Конечно, Трамп — это разворот. Понятно стало, что США, как мировой офис и мировой жандарм, не справляется с ситуацией. Они уперлись в Сирию и на Украине в Россию. Китай резко выступил против провокаций США в Южно-Китайском море.

Даже Турция начала консолидироваться с Ираном и с Россией на Ближнем Востоке, хотя входит в НАТО, входила в проамериканскую коалицию. Понятно, что мир стал меняться, а у американцев не оказалось ни военных, ни политических, ни экономических сил, чтобы обеспечивать собственные амбиции. Они не подкреплены.

Америка уже не может стоять — нужна экспансия

Конечно, Байден — это фактически возвращение Обамы, вся команда его возвращается. Понятно, что это — консервативный реванш прошлого проекта перед новым проектом, проект агрессии.

Видимо, ресурсов, которые они контролируют, включая печатание денег, уже не хватает. Им нужны ресурсы из других стран.

Поэтому, проект "Америка как крепость" не может устоять, их просто разорвет изнутри, потому что — это просто масса пустых денег. Нужна экспансия.

Как экспансия будет развиваться, это — вопрос! Пока она развивается чисто в юридическом и финансовом поле. Мы видим, что происходит с "Северным потоком", с санкциями и торговыми войнами.

Будет ли это подкреплено военными действиями? Все зависит от силы сопротивления этому давлению. Если Россия и Китай не будут ломаться, значит, будут нарастать и военные конфликты по периметру этих стран. Пока по периметру.