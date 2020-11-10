Александр Домрин: при Байдене будут торжествовать русофобы

О несовершенстве американской избирательной системы, шансах Трампа и Байдена на выборах, а также о том, что ждет мир при каждом из возможных президентов, рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Шатрову профессор факультета права НИУ ВШЭ, американист Александр Николаевич Домрин.

Провал избирательной системы

— Александр, на этих выборах вы не были уверены в победе Трампа?

— Я был уверен в победе Трампа. Хотя итоги рано подводить.

— Почему не получается назвать президента до сих пор?

— Я с самого начала говорил, что если Америка правовое государство, то победит Трамп: до коронавируса — победит нокаутом; после коронавируса — по очкам. Сейчас мы видим проигрыш Трампа, потому что демократы использовали все возможности с почтовыми бюллетенями.

Я помню, как в США в почтовый ящик получал письма, газеты, которые приходили еще тем адресатам, которые жили до меня. Мне дважды приходили почтовые бюллетени для голосования, условно, от мистера Джонсона и мистера Джексона. Это было в 1996 году и в 2000 году, когда Гор против Буша был. Получается, что я бы заполнил бюллетень от мистера Джонсона, хотя я на самом деле господин Домрин из России.

В одном только Детройте проголосовало на 35 000 человек больше (причем все проголосовали за Байдена), чем число зарегистрированных избирателей в городе.

Один из избирателей был рожден в 1923 году. Эти вопросы, скорее всего, будут разрешены в пользу Байдена. Позавчера я получил по подписке PDF-файл последнего, свежего номера Rolling Stone. Там на обложке Байден.

Хотя на прошлых выборах Трамп умыл не только демократов, но и республиканцев. Ну какой он республиканец? В Америке двухпартийная система. Если ты хочешь быть избранным, как у нас в советское время — если ты хочешь принимать участие в политической жизни страны, становись коммунистом. Вот почему я никогда не был коммунистом.

— Сейчас массовые почтовые голоса организованы демократами, чтобы подстраховаться?

— Да, я помню прекрасно в 1996 году переизбрание Ельцина, когда приезжали американские политтехнологи. И даже не стеснялись, на обложке журнала Time появились, инструктировали нас, как фальсифицировать выборы. А потом еще и фильм сняли с Джеффом Голдблюмом.

— Почему они так грубо на этот раз сработали? Почему драка элит происходит на публике?

— Потому что элита не одна в Америке. В прошлом году вышла моя книжка "Американская элита и президентская власть". Подзаголовок: "История. Политика. Право". Там всё я и расписал.

Есть ли шанс у Трампа? Есть, крайне небольшой. Скорее всего, будет Байден, потому что пересчет голосов крайне затратное мероприятие и должно быть санкционировано судебными инстанциями.

Трамп допустил ошибку, когда говорил, что нужно голосовать лично. И отдал демократам возможность голосовать по почте. Кстати, где бюллетени, которые тоже могли прийти по почте, только в пользу республиканцев?

— Говорят, что их вообще нет. Такое может быть?

— Элементарно! Пенсильвания очень интересный штат. Я там преподавал в двух университетах: Пенсильванский университет в Филадельфии и в Вилланове. Два города самых мощных в Пенсильвании: Филадельфия и Питсбург.

Всё остальное — сельская местность. И я привык смотреть не только по тому, как штаты голосуют, но как голосуют конкретно избирательные округа. Если ты приходишь голосовать лично, у тебя остается paper trail — как ты проголосовал. А когда ты отправляешь по почте — кто ты такой? И сколько раз ты можешь отправить по почте? Я, Домрин, по крайней мере дважды мог отправить бюллетень по почте, не имея ни американского гражданства, ни возможности голосовать по почте, просто мне в почтовый ящик пришли бюллетени мистера Джонсона и мистера Джексона.

Почему 30 000 000 почтовых бюллетеней было распечатано в Калифорнии, хотя там не было столько избирателей? Это предполагает, что все они должны голосовать по почте. А лично они что, не могут?

Сейчас мы видим провал американской избирательной системы.

Возможные перспективы

Кроме того, что американские либералы радуются тому, что Байден может вернуться, посмотрите, как русские либералы радуются. Это коллективные Гозман, Сванидзе. Как же они радуются, что сейчас Россию умоют.

— Получается, Трамп действительно был "наш" (в кавычках)?

— Я крайне критически отношусь к внутренней и внешней политике Российской Федерации. Когда нам бьют по дых, а российский МИД "выражает озабоченность и сожаление". Но вот в чем я согласен с Лавровым: то, что Трамп не смог установить добрые отношения с Россией, это не его вина, а его беда.

Сейчас мы возвращаемся во времена Обамы. Но Обама по крайней мере сам руководил Белым домом.

Сейчас работать в качестве президента будет не "могучий старик Джо", и не Камала Харрис. Будет работать закулиса, "штаб", который привел к власти в результате политических манипуляций эту парочку.

Либералы российские торжествуют. Посмотрите переписку между Яшиным и Кафельниковым. Четыре года назад в ночь выборов началась истерика на "Эхе Москвы" из-за того, что Трамп побеждает. В этом году истерика началась за день до выборов. Посмотрите "Полный Альбац" — она сидит в Америке и полностью отражает ненависть либеральной Америки к Трампу и России. Сейчас будет торжество русофобской периферии от Грузии до Прибалтики. Байден — отец родной на Украине.

Когда Америка в лице Трампа антагонизировала Китай, она приближала Китай к России. И вот интересно: меня с 2015 года, когда я начал прогнозировать победу Трампа, перестали в Америку приглашать преподавать, но тут же стали приглашать в Китай преподавать. Представляете, как всё связано? Этот треугольник никуда не денется: Россия — США — Китай.

Мы с вами не граждане США, нам самое главное, что будет, благодаря новому президенту, в остальном мире и в нашей стране. В нашей стране будет возвращение упырей Майка Макфола, Вики Нудельман (она же Нуланд).

Я этих персонажей знаю лично: Макфола с 1995 года, Вики Нудельман (Нуланд) с 1991-го, когда она работала в Москве. Это тем самые недобитки-клинтоноиды, которым еще 60 нет, они молодые ребята. Майк Макфол вообще в черном списке, он не может в Россию приехать. Естественно, им нужен реванш, который они получат: не знаю, кто станет при Байдене госсекретарем или советником по нацбезопасности, но им нужно вернуться из своих Стэнфордов, чтобы гадить моей стране. И меня это меньше всего устраивает.

Республиканец Джордж Буш-младший откровенно говорил: Don't mess with Texas (не выступай против Техаса, иначе получишь). А демократы чем отличаются от республиканцев? Они тебя обнимают и говорят: "I love you, ты самый замечательный", а стоит отвернуться, они тебя изнасилуют. Это мы видели на примере Клинтона — Ельцина в 90-е годы. И сейчас Байден мягко стелет, а у меня к нему много вопросов.

Трамп был анти-истеблишмент, пошел против обеих партий. Это первый случай со времен Гарри Трумэна, когда американский президент не стал военным преступником, никого не разбомбил. А Обама, лауреат Нобелевской премии мира, за 8 лет своего президентства разбомбил 7 стран.

— Европа, которая с распростертыми объятиями готова принять Байдена, получит то, что хочет от США?

— Нет такого понятия, как Европа. Европа — это мультикультуралистская помойка. Мы это наблюдаем на протяжении долгого времени. И чем дальше, тем хуже. Байден является символом этой помойки. Наблюдатели ОБСЕ заявили, что на выборах не было никаких фальсификаций. Генсек НАТО тоже переобулся в воздухе.

Америка нужна Европе как матка, у которой можно сосать молоко. Трамп пытался эти возможности сократить. Байден, скорее всего, начнет поддерживать это непонятное содружество.

К публикации подготовила Марина Севастьянова