Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант уверен: белорусские протесты — не что иное, как апробация некоей новой технологии управления общественным сознанием. О том, что происходит сегодня в Белоруссии и какие стоят за протестами скрытые смыслы, эксперт рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой в прямом эфире.
Читайте начало интервью:
Белоруссия глазами очевидца: что там происходит на самом деле
- Происходящее сегодня в Белоруссии не даёт повода для оптимизма. Даже несмотря на то, что протестное движение начинает потихоньку затухать.
Люди — хоть и в меньшем количестве — продолжают выходить на улицы. Конечно, они идут не сами по себе. Все эти акции — они не стихийные.
Как таковых лидеров оппозиции практически уже не осталось: кто-то в заключении, кто-то уехал за границу… И кто на самом деле "рулит" — не очень понятно.
В Telegram задают маршруты. Толпа по ним пытается двигаться. И встречаются силовики, которые преграждают путь…
По целям тоже за всё время не произошло изменений: требуют отставки Лукашенко и новых выборов. Хотя уже понятно, что власть на это не пойдёт.
Соответственно, это — в политическом смысле — тупиковые действия, которые не приведут к каким-то политическим последствиям.
- Но всё равно же кто-то за всем этим стоит… Очевидно, что не Тихановская. Она в Литве и явно не тот человек, который является лидером и организатором.
- Тихановская — некий символ, подобие легитимности: как-никак она хоть участвовала в этих выборах в качестве кандидата в президенты, её признали уже президентом в Литве и Польше.
Уже не секрет, что целое спецподразделение информационное спецслужб Польши этим занимается, выступая кукловодами в белорусских протестах.
В этом феномен событий, которые происходят в Белоруссии:
Ничего перечисленного нет, а толпа послушно идёт, куда её направили. И ведь неизвестно, куда их могут направить в какой момент эти сидящие за рубежом кукловоды.
- То есть реально могут пойти на захват правительственных зданий? Администрации президента, например?
- Та часть, которая на улицах сейчас находится, да. Они уже в таком психологическом состоянии, что в принципе готовы по команде этого телеграм-канала пойти куда угодно.
Наверняка часть из этих людей не сделает "последний" шаг в критический момент.
Но то, что мы видим, особого оптимизма не внушает. Например, присутствие в толпе матерей с детьми. Они-то должны понимать, что в таком массовом мероприятии может произойти всё что угодно: и провокация, и действия силовиков, и мало ли что ещё. Но мамы эти совершенно сознательно берут детей и ими даже где-то прикрываются. Это говорит о том, что их психологическое состояние крайне взвинченное. На грани психоза.
С такой толпой, конечно, можно делать все что угодно. Люди готовы рисковать даже не своим здоровьем или свободой, а собственными детьми.
- Какой-то психологический способ управления сознанием людей? Типа как на Майдане, когда шины жгли, чтобы огородить участников от внешнего мира и создать для них ощущение собственной реальности?
- У нас ситуация в корне иная. Создать такое закрытое гетто, то есть площадь, которая является эпицентром революции, где происходит постоянная движуха, концерты, в Белоруссии не получилось. Здесь — ещё раз напомню — основной способ донесения информации "пастве" — Интернет. Посредством телеграм-канала.
То есть, по сути, в Белоруссии "обкатывается" новая форма управления людьми - дистанционно. То есть не нужно находиться даже в некоем конкретном месте. Важно иметь смартфон, в который ты смотришь, и там тебе выдают указания, как действовать.
Смотрите: люди выходят на какую-то массовую акцию. Там ходят по городу (некоторые по 20-30 километров наматывают за 5-6 часов), и смысл хождения в том, что им постоянно говорят, куда идти, как обойти ОМОН, на какое здание мы там снова нацелены.
Это даже не Майдан, это какой-то квест. Нечто из компьютерной игры — они ходят и пытаются достичь каких-то целей. Мы видим в Белоруссии очень компьютеризированное, виртуальное управление протестами.
Беседовала Инна Новикова
Материал подготовила Ольга Лебедева
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Дмитрий Песков надеется, что Белоруссия всегда будет для России братской страной и союзным государством.