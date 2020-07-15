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Автор Антон Куликов

"Ведет себя как губернатор": почему в Польше требуют выслать посла США

Мир

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер была назначена на этот пост менее двух лет назад. Однако за столь короткий срок достигла на этом поприще таких "успехов", что достала даже суперлояльных Соединенным Штатам польских политиков.

Почему американский посол вывела польских политиков из себя

Ну или часть из них. Депутаты польского парламента от объединения националистов и евроскептиков "Конфедерация" потребовали признать посла США персоной нон грата.

"Пришло время сказать, что миссис Мосбахер - персона нон грата в Польше. Мы призываем правительство к решительной реакции по этому вопросу. Пусть правительство перестанет делать вид, что посол не ведет себя как губернатор в Польше", - заявил на пресс-конференции депутат польского сейма Роберт Винницкий.

По его словам, Джорджетт Мосбахер допускает "вмешательство во внутреннюю политику Польши, критику действий польских властей". Кроме того, депутат указал на "отсутствие реакции польского правительства на высказывания посла".

"Она защищала Uber от изменений, подготовленных министерством инфраструктуры, критиковала намерение ввести налог на цифровые услуги, которое должно было затронуть американские корпорации, высказывалась по тематике внедрения технологии 5G в соответствии с интересами США", - конкретизировал претензии депутат. И призвал правительство к решительным действиям.

Конечно, ни на какие "решительные действия" польское правительство не пойдет. Здесь нет никаких вариантов. Хотя бы по той причине, что назначена Джорджетт Мосбахер была по инициативе президента США Дональда Трампа.

А недавно переизбранный на пост президента Польши Анджей Дуда всячески подчеркивает, какие у него с Трампом хорошие отношения.

Ну и разнообразные планы сотрудничества, в том числе в военной сфере, из-за претензий части польских политиков к действиям американского посла в Варшаве под удар ставить не будут.

В нашей стране Джорджетт Мосбахер не особо известна. Правда, в декабре прошлого года она вступила в полемику по историческим вопросам, возложив ответственность за развязывание Второй мировой войны на Гитлера и Сталина. Правда, дело ограничилось коротким постом в "Твиттер" и углубляться в тематику госпожа посол не стала.

Не только в Польше

А вообще, стоит заметить, что это своего рода тренд. Недавно ушел в отставку с поста посла США в Германии Ричард Гренелл. Который хоть и проработал менее двух лет, однако успел довести до белого каления практически всех германских политиков.

Гренелл, например, рассылал письма с угрозами компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2". Что вызвало возмущение даже у противников строительства в самой Германии, настолько бесцеремонными были действия посла. Гренелла в Германии также предлагали объявить персоной нон грата. Но, конечно, ничего такого не произошло. И не произошло бы, даже если б Гренелл остался послом.

И ведь подобные действия действительно являются вмешательством во внутренние дела. Не будем даже предполагать, какой была бы реакция, позволь себе российский посол какие-нибудь комментарии относительно решений правительства в стране пребывания, которые не касаются России. Но, конечно, США - это же совсем другое дело... Можно и потерпеть.

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Темы посол сша анджей дуда
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