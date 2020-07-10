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Автор Игорь Шатров

Гражданская война в Ливии: причём тут остальной мир?

Мир

Непрекращающаяся вот уже девять лет гражданская война в Ливии разгорается с новой силой. Египет заявил о готовности ввести войска на территорию этой некогда самой благополучной страны региона. Турция уже давно не скрывает своего участия в ливийской гражданской войне. При этом президент Турции заявляет о присутствии в зоне конфликта и российских ЧВК.

Как Франция и Италия оказались по разные стороны ливийских баррикад? Как это согласуется с интересами НАТО и США? Почему Ливия для России важнее Сирии и на чьей стороне Россия в ливийской гражданской войне? Воюют ли российские ЧВК в Ливии? Где и когда в Африке случилась первая российско-украинская война? Все эти и другие аспекты проблемы в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог обсудил с востоковедом, экспертом Российского совета по международным делам Кириллом Семёновым.

— В этой программе студии Правда. ру мы беседуем с уважаемыми экспертами о внешнеполитических интересах. Ситуация в Ливии — уже давно очень запутанная. И чем дальше, тем больше Ливия становится в эпицентре внимания мировых СМИ и уже выдавливает из информационной повестки Сирию.

Кирилл, про Ливию, которую бомбило НАТО, в которой жестоким образом свергли и убили лидера Муаммара Каддафи, тем не менее, многие почти ничего не знают. Поэтому давайте сначала расскажем про ее историю в боле-менее обозримом прошлом.

— Ливия — древняя историческая область. Правда, она имела всегда разные границы. Иногда считалось, что туда включаются:

  • Киренаика,
  • Триполитания
  • и Феццан.

В некоторых случаях это были несколько иные регионы. Поэтому она до сих пор в некотором смысле является, скажем так, аморфным образованием, которое изначально возникло в результате колониальной экспансии Франции и Британии.

Между находящимся под британским протекторатом Египтом и колониями Франции Тунисом с Алжиром остался такой огрызок — кусочек Османской империи, состоящий из вышеуказанных трех частей. В этом отдаленном регионе Османская империя имела достаточно прочные позиции.

Ливийские депутаты очень активно участвовали во внутренних процессах Османской империи, заседали в парламенте и одновременно участвовали в движении младотурок, хотя они сами были арабы. Поэтому Ливия все-таки была достаточно интегрирована в состав Османской империи. Но в 1911 году империя прекратила свое существование и распалась.

— Тогда на ливийской территории воцарилась Италия?

— Да, но у нее там были не очень устойчивые позиции, она удерживала в основном только крупные портовые города. И стоило вспыхнуть Первой мировой войне, где Италия и Турция оказались по разные стороны баррикад, тут же в Ливии началось новое брожение и вспыхнуло восстание против европейцев.

То, что это не был какой-то совсем уж второстепенный театр военных действий, свидетельствует то, что там воевали даже члены дома Османов, которые туда на подводных лодках, видимо, прибывали и возглавляли местное сопротивление.

— Вообще этот большой кусок африканского побережья не может быть второстепенным театром военных действий, потому что это выход Африки в Средиземное море.

— Ливийцы продолжали сопротивление итальянцам флагами своей независимости. Им даже удалось договориться с итальянцами и создать Триполитанскую Республику, которая просуществовала до 1922-1923 года. Но потом там начались внутренние распри…

— Итальянцы этим воспользовались.

— Да, они этим очень быстро воспользовались и без каких-либо проблем ее ликвидировали.

— После этого итальянцы там властвовали без особых проблем до 1942 года. Но в ходе Второй мировой войны их оттуда выставили британцы, колониальное господство Италии над этой территорией закончилось. И там воцарился на какой-то период такой военный британо-французский, наверное, протекторат своего рода?

— Он, конечно, был в большей степени британский, но при этом надо учитывать сохранившийся именно местный фактор — собственно ливийский. То есть, если до этого шла речь о Триполитании, тут уже на первый план вышла совсем другая область этой страны — Киренаика.

Районы южной Киренаики — более пустынные, там было суфийское движение синуситов, Орден Сенусийя, который своими корнями происходил еще из XIX века. Это была главная сила, руководящая в этой области.

— И по большому счету, именно этот регион и выдвинул из своих рядов короля Идриса I, который воцарился в 1951 году.

— И не просто так, а потому что именно ливийские синуситы оказали очень серьезную помощь британцам в борьбе с итальянцами. Они действовали со стороны пустыни, со стороны флангов против итальянской армии и немецкой танковой армии "Африка". Этим они очень активно помогали английским войскам.

Из них фактически даже были созданы некие отряды по подобию отрядов коммандос, которые действовали также и в итальянском тылу. Это был серьезный фактор, который способствовал продвижению британских войск и успешным операциям в Ливии.

Естественно, Ливия и потом, когда в ней возникла монархия, оставалась союзником Британии, находилась под ее сильным влиянием.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы нато ливия кирилл семенов муаммар каддафи османская империя триполитанская республика
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