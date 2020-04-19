Коронавирусный секретный виртуальный G20

Игорь Шатров: лидеры ЕС впервые тайком провели совещание

Действительно ли мир оказался в критической ситуации от COVID-19? Почему коронавирус правит миром? Почему нам не показывают данные по обычной смертности? Мир просто не был готов к биологической войне? Что было на секретном G20? Кому предъявили счета? На эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Коронавирус: Что ждет Россию и мир?

Интервью от 27.03.2020 г.

Читайте начало интервью:

Теперь всё и везде связано с коронавирусом

Сколько карантина выдержит экономика России

— Игорь Владимирович, у нас такой карантин интересный, что предприятия и рестораны закрыты, самолеты не летают, но метро и другой транспорт работает. А ведь метро — один из главных источников распространения всевозможных вирусов.

— Мне в последнее время приходилось часто разговаривать с вирусологами. Спокойнее людей, чем вирусологи, я не видел. Почему, говорю, вы такие спокойные? Почему у вас нет паники? — Во-первых, потому что мы почти все знаем про эти вирусы. Появился новый. Вирус — и вирус. Есть еще один вирус. Угрозы практически все те же самые. Смертность примерно такая же, даже меньше — в среднем 0,5 процента нет.

Реальная смертность от коронавируса — крайне мала

— Нет, в разных местах — совсем по-разному, уже многие говорят про 12%.

— Да нет такой летальности. Это — как посчитать. Давайте просто прикинем. Какое количество людей протестировано? Несколько сот тысяч человек. Выявлено определенное количество больных. Среди этих больных умерло столько-то людей. Если про Россию говорить, совсем немного умерло. У нас летальность — вообще близка к нулю — какие-то малые доли процента. Все хорошо.

Что происходит в чудесной Италии? Там тестируют всех этих людей, попавших с какими угодно заболеваниями на фоне коронавируса. Коронавирус ли стал их причиной, коронавирус ли был катализатором всех обострений? Люди умирают, но теперь никто толком не разбирается, умер кто-то от онкологического заболевания или сердечно-сосудистого заболевания.

Раз у него есть коронавирус, считают, что он умер от коронавируса.

Во-первых, это не так.

Во-вторых, чем больше будет протестировано тяжелых больных, тем выше процент смертности будет в целом, если остальные не протестированы.

Скорее всего, этим вирусом сейчас заражены сотни тысяч человек. Может быть, даже миллионы, просто у них нет даже симптомов. Какая среди таких смертность? — Ноль-ноль сколько-то процентов.

— Действительно, есть огромное количество недообследованных. И никто не знает, кто заражен, кто уже переболел, сколько таких…

— Никто не знает. Согласен.

Почему везде — коронавирус, но нет данных по обычной смертности?

— Для молодежи, детей это — вообще ерунда, они могут даже не заметить. Но есть серьезные проблемы для людей старшего возраста и тех, у кого уже есть хронические болезни.

— Поэтому надо внимательно наблюдать за всеми больными, особенно людьми преклонного возраста. Многие болезни могут быть усиленны коронавирусом или просто проходить на его фоне. Надо реальную картину понимать… И кстати, надо поднять вопрос, почему эту картину нам пока не показывают? Я думаю, просто пока не хватило ума некоторым ответственным людям.

Надо просто посмотреть на реальную статистику обычной, среднестатистической смертности в каждой конкретной стране в прошлом году и в этом году по месяцам.

Вот тогда мы поймем, этот вирус изменил что-то вообще или нет. Если такое же количество людей умирало раньше, как умирает сейчас в России, других странах и во всем мире, то значит — вообще ничего не произошло. Это — обычная смертность от гриппа или воспаления легких, пневмонии, у которых она существенна.

— Этот вирус вызывает бактериальную пневмонию.

— Да, но ведь пневмонией и так болеют миллионы. В среднем 300 тысяч человек в год умирает от пневмонии в мире. Вот и все. Что изменилось-то?…

Коронавирусный секретный виртуальный G20

— Но кроме того очень серьезные и уважаемые во всем мире эксперты говорят, что это — искусственный вирус, бактериологическое оружие. Вирус уже мутирует или его модернизировали. Поэтому нельзя спрогнозировать, что будет дальше. Мир столкнулся впервые с такой угрозой. Поэтому строят огромные комплексы и передают под это уже готовые, которые были предназначены совершенно для других целей.

— Да, для других больных сделали больницу, теперь перепрофилировали для больных коронавирусом. Сейчас строят огромную больницу в Новой Москве. Восемнадцать больниц Минобороны будет строить по регионам. Угроза. Когда это случится в следующий раз, а это случится, то будет страшнее на порядок, будет уже сразу понятно, что это — бактериологическое оружие.

Когда начал распространяться коронавирус, мир не был к этому готов. Действительно, вся эта история с коронавирусом напомнила нам о том, что такое может случиться. Теперь уже все готовятся к угрозе биологической войны.

Практически вообще никто не заметил, как прошел виртуальный саммит G20. Я спешил к телевизору к его началу, но не показали. СМИ просто сообщили, когда он уже закончился, но не сказали больше ничего. Лидеры девятнадцати стран Евросоюза тайком, не ставя в известность граждан, провели секретное совещание.

На самом деле все это так и есть. И это — очень интересно. Впервые я такое вижу. Понятно, что всегда на саммитах была закрытая часть, но все равно как-то кто-то в дверь подсматривал. Была какая-то утечка.

А теперь произошла история, напоминающая какие-то фильмы фантастические, ужастики, потому что эти лидеры, находясь у себя в кабинетах, по видеосвязи действительно о чем-то договорились, что-то подписали. Они же какое-то даже соглашение заключили. Но ничего совершенно об этом не сказали. — Вот что интересно!

— А что они скажут? — Планета в опасности! Спасайся кто как может…

— Я думаю, что там как раз те самые вопросы по поводу бактериологического оружия и обсуждались. И вполне возможно, некоторым странам уже был предъявлен счет, потому что мы уже знаем конкретные страны, которые подозреваются в этом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев