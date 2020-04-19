Коронавирусный секретный виртуальный G20

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Инна Новикова

Игорь Шатров: лидеры ЕС впервые тайком провели совещание

Мир

Действительно ли мир оказался в критической ситуации от COVID-19? Почему коронавирус правит миром? Почему нам не показывают данные по обычной смертности? Мир просто не был готов к биологической войне? Что было на секретном G20? Кому предъявили счета? На эти и другие вопросы Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Коронавирус: Что ждет Россию и мир?

Интервью от 27.03.2020 г.

Читайте начало интервью:

Теперь всё и везде связано с коронавирусом

Сколько карантина выдержит экономика России

— Игорь Владимирович, у нас такой карантин интересный, что предприятия и рестораны закрыты, самолеты не летают, но метро и другой транспорт работает. А ведь метро — один из главных источников распространения всевозможных вирусов.

— Мне в последнее время приходилось часто разговаривать с вирусологами. Спокойнее людей, чем вирусологи, я не видел. Почему, говорю, вы такие спокойные? Почему у вас нет паники? — Во-первых, потому что мы почти все знаем про эти вирусы. Появился новый. Вирус — и вирус. Есть еще один вирус. Угрозы практически все те же самые. Смертность примерно такая же, даже меньше — в среднем 0,5 процента нет.

Реальная смертность от коронавируса — крайне мала

— Нет, в разных местах — совсем по-разному, уже многие говорят про 12%.

— Да нет такой летальности. Это — как посчитать. Давайте просто прикинем. Какое количество людей протестировано? Несколько сот тысяч человек. Выявлено определенное количество больных. Среди этих больных умерло столько-то людей. Если про Россию говорить, совсем немного умерло. У нас летальность — вообще близка к нулю — какие-то малые доли процента. Все хорошо.

Что происходит в чудесной Италии? Там тестируют всех этих людей, попавших с какими угодно заболеваниями на фоне коронавируса. Коронавирус ли стал их причиной, коронавирус ли был катализатором всех обострений? Люди умирают, но теперь никто толком не разбирается, умер кто-то от онкологического заболевания или сердечно-сосудистого заболевания.

Раз у него есть коронавирус, считают, что он умер от коронавируса.

  • Во-первых, это не так.
  • Во-вторых, чем больше будет протестировано тяжелых больных, тем выше процент смертности будет в целом, если остальные не протестированы.

Скорее всего, этим вирусом сейчас заражены сотни тысяч человек. Может быть, даже миллионы, просто у них нет даже симптомов. Какая среди таких смертность? — Ноль-ноль сколько-то процентов.

— Действительно, есть огромное количество недообследованных. И никто не знает, кто заражен, кто уже переболел, сколько таких…

— Никто не знает. Согласен.

Почему везде — коронавирус, но нет данных по обычной смертности?

— Для молодежи, детей это — вообще ерунда, они могут даже не заметить. Но есть серьезные проблемы для людей старшего возраста и тех, у кого уже есть хронические болезни.

— Поэтому надо внимательно наблюдать за всеми больными, особенно людьми преклонного возраста. Многие болезни могут быть усиленны коронавирусом или просто проходить на его фоне. Надо реальную картину понимать… И кстати, надо поднять вопрос, почему эту картину нам пока не показывают? Я думаю, просто пока не хватило ума некоторым ответственным людям.

Надо просто посмотреть на реальную статистику обычной, среднестатистической смертности в каждой конкретной стране в прошлом году и в этом году по месяцам.

Вот тогда мы поймем, этот вирус изменил что-то вообще или нет. Если такое же количество людей умирало раньше, как умирает сейчас в России, других странах и во всем мире, то значит — вообще ничего не произошло. Это — обычная смертность от гриппа или воспаления легких, пневмонии, у которых она существенна.

— Этот вирус вызывает бактериальную пневмонию.

— Да, но ведь пневмонией и так болеют миллионы. В среднем 300 тысяч человек в год умирает от пневмонии в мире. Вот и все. Что изменилось-то?…

Коронавирусный секретный виртуальный G20

— Но кроме того очень серьезные и уважаемые во всем мире эксперты говорят, что это — искусственный вирус, бактериологическое оружие. Вирус уже мутирует или его модернизировали. Поэтому нельзя спрогнозировать, что будет дальше. Мир столкнулся впервые с такой угрозой. Поэтому строят огромные комплексы и передают под это уже готовые, которые были предназначены совершенно для других целей.

— Да, для других больных сделали больницу, теперь перепрофилировали для больных коронавирусом. Сейчас строят огромную больницу в Новой Москве. Восемнадцать больниц Минобороны будет строить по регионам. Угроза. Когда это случится в следующий раз, а это случится, то будет страшнее на порядок, будет уже сразу понятно, что это — бактериологическое оружие.

Когда начал распространяться коронавирус, мир не был к этому готов. Действительно, вся эта история с коронавирусом напомнила нам о том, что такое может случиться. Теперь уже все готовятся к угрозе биологической войны.

Практически вообще никто не заметил, как прошел виртуальный саммит G20. Я спешил к телевизору к его началу, но не показали. СМИ просто сообщили, когда он уже закончился, но не сказали больше ничего. Лидеры девятнадцати стран Евросоюза тайком, не ставя в известность граждан, провели секретное совещание.

На самом деле все это так и есть. И это — очень интересно. Впервые я такое вижу. Понятно, что всегда на саммитах была закрытая часть, но все равно как-то кто-то в дверь подсматривал. Была какая-то утечка.

А теперь произошла история, напоминающая какие-то фильмы фантастические, ужастики, потому что эти лидеры, находясь у себя в кабинетах, по видеосвязи действительно о чем-то договорились, что-то подписали. Они же какое-то даже соглашение заключили. Но ничего совершенно об этом не сказали. — Вот что интересно!

— А что они скажут? — Планета в опасности! Спасайся кто как может…

— Я думаю, что там как раз те самые вопросы по поводу бактериологического оружия и обсуждались. И вполне возможно, некоторым странам уже был предъявлен счет, потому что мы уже знаем конкретные страны, которые подозреваются в этом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы g20 covid-19 коронавирус игорь шатров мировая политика
Новости Все >
На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана
Чиновница раскритиковала медиков за то, что они не шьют себе бахилы
Стало известно, как Охлобыстин проник на закрытое богослужение
Жертвами коронавируса в Подмосковье стали 49 человек за прошедшие сутки
Миро считает, что у Виктории Бони шизофрения
Британский пилот поделился самыми лакомыми кусочками своей работы
В Кемерово вылетел самолет из Таиланда с россиянами на борту
В городе Шахты пациент с коронавирусом убежал от врачей больницы
Китай поставит в Россию ещё 1,6 млн защитных костюмов
В реке Новой Москвы нашли тело новорожденного ребенка
Последние материалы
Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа
На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана
Чиновница раскритиковала медиков за то, что они не шьют себе бахилы
Стало известно, как Охлобыстин проник на закрытое богослужение
Жертвами коронавируса в Подмосковье стали 49 человек за прошедшие сутки
Миро считает, что у Виктории Бони шизофрения
Британский пилот поделился самыми лакомыми кусочками своей работы
В Кемерово вылетел самолет из Таиланда с россиянами на борту
В городе Шахты пациент с коронавирусом убежал от врачей больницы
Китай поставит в Россию ещё 1,6 млн защитных костюмов
Популярное
Банки
В Сбербанке объяснили, почему к карточкам привязали чужие номера

В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.

В Сбербанке объяснили, почему к карточкам привязали чужие номера
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Политика. Новости и аналитика
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Новости Грузии
Грузия будет самой пострадавшей от пандемии страной бывшего СССР
Здоровье
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Игорь Буккер Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа Игорь Буккер Василий Амирджанов Пандемия невольно запустила переоценку смыслов Василий Амирджанов Любовь Степушова Грузия будет самой пострадавшей от пандемии страной бывшего СССР Любовь Степушова
Комментарии
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Чиновница раскритиковала медиков за то, что они не шьют себе бахилы
На Камчатке началось извержение Ключевского вулкана
Путин: ситуация вокруг коронавируса находится на полном контроле
В Гватемале расшифровали письмена на стеле майя возрастом 2000 лет
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Лукашенко призывает граждан пойти в храм во время пандемии
Чиновница раскритиковала медиков за то, что они не шьют себе бахилы
Жители России перестали оплачивать услуги ЖКХ
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
Чиновница раскритиковала медиков за то, что они не шьют себе бахилы
Миру грозит дефицит кофе из-за коронавируса
Британский пилот поделился самыми лакомыми кусочками своей работы
США объяснили, зачем эсминец Ross зашел в Черное море
Путин: ситуация вокруг коронавируса находится на полном контроле
Коллекторы жалуются на количество молодых должников
Лукашенко призывает граждан пойти в храм во время пандемии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ