Сколько карантина выдержит экономика России

Нормальны, адекватны и обоснованы ли меры, которые принимает правительство России для поддержки экономики в нынешних критических условиях? Возможно ли будет развитие экономики после карантинной анти-коронавирусной ситуации? Что от нее останется? Как коронавирус показал, что человечество не может объединиться даже перед общей бедой? Как спасти мир, лежа на диване? Все эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru обсудили Инна Новикова и политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

Коронавирус: Что ждет Россию и мир?

Читайте начало интервью:

Теперь всё и везде связано с коронавирусом

Новому правительству выпало серьезное испытание — кризис

— Игорь Владимирович, наша экономика, особенно малый и средний бизнес, уже находились в очень сложном положении, а вынужденные отпуска, карантинные меры такое состояние сильно усугубили. Что делать?

— Что касается малого и среднего бизнеса, это — очень важные моменты, на которые уже обратили внимание.

Я просто уверен и даже, можно сказать, доподлинно знаю, что разрабатывается целый пакет мер не фискального, а реального характера, которые будут направлены на поддержку бизнеса. Бизнес получит потерянные деньги.

— Откуда он возьмет эти деньги?

— Ему будут либо возмещены какие-то арендные и другие платежи, либо будут даны льготные кредиты. Ведь сразу же предоставили возможность взять кредит на выплату зарплаты под 0%. Я думаю, что будут приняты и еще какие-то формы поддержки. Правительство именно этим сейчас и занимается. Если кто-то посчитал, что первый пакет, который был озвучен Мишустиным, потом пакет, который был озвучен президентом, это — все, нет.

Дело в том, что ситуация будет оцениваться по ходу дела, по фактическому состоянию. У правительства уже есть планы оказать адресную поддержку тем секторам экономики, которые сейчас провалятся. Их — несколько. Это, в первую очередь, связанное со сферой услуг. И вот эти сектора получат дополнительную поддержку.

— Кредит на выплату зарплаты под 0% ведь все равно отдавать надо будет. Трикотажная фабрика "Красная заря" сразу предложила всем своим сотрудникам написать заявления об увольнении. Ведь премьер сказал, что если будут увольнять, то накажут. Но предприятия, которые работали на грани, после простоя, просто не смогут платить зарплату. Если они возьмут кредит под 0%, вернуть этот кредит даже будет не с чего, поскольку предприятие стоит.

— Испытание, конечно, для всех — очень серьезное. Испытание и проверка на честность и у правительства сейчас.

— Ой, слушайте, какая у них проверка на честность? Кого и как там можно проверить?

— На самом деле у нас же — новое правительство, которое и признано было решить те экономические проблемы, которые сейчас существуют. И этому правительству выпало испытание еще более серьезное — фактически мировой кризис — экономический и эпидемиологический.

Если правительство выполнит свои обещания, обещания Мишустина будут воплощаться в реальность, дела будут соответствовать словам, то честь ему и хвала.

Если правительство действительно целью ставит подъем экономики, а не просто латание дыр, которые сейчас возникнут в результате экономического кризиса, то все будет хорошо. Будем смотреть. А что же еще делать в данном случае?…

Коронавирус + карантин + кризис = крах?

— Вы говорите про подъем экономики. Но ситуация уже давно — реально форс-мажорная, а продолжение простоя для всех очень опасно, грозит разорением и крахом. Вообще возникает такое ощущение нереальное, фантастическое, что прилетели инопланетяне воевать с Землей, поэтому все земляне должны объединиться и дать отпор, потому что иначе все просто погибнут.

— Хорошая мысль насчет инопланетян. Но мы проверили себя уже и на инопланетян.

Я чувствую, этот кризис нас в общем-то убедил в том, что инопланетяне нас тоже не объединят, потому что этот кризис, по большому счету, мир не объединил. Пока мы видим, что каждый сам за себя. Все решают свои проблемы самостоятельно.

— И проблема как раз в том, что нужно отделиться, закрыть границы, для того чтобы выжить. Получается такой "прекрасный" случай, когда каждый может спасти мир тем, что будет лежать на диване.

— С одной стороны, вы правду говорите, и в то же время ситуацию, наверное, слишком трагично видите. Ведь что особенного произошло-то? У нас страна не работает по две-три недели в январе и по две недели в мае. Каким-то образом она потом выходит из этого. Да, работает сфера услуг, производства непрерывного цикла, но не работают многие другие предприятия. Сейчас наоборот: сфера услуг не работает. Предприятия непрерывного цикла остались.

— Но ведь даже за одну неделю можно горы свернуть. А эти карантинные дни — дополнительные к тем выходным дням для всей страны. Пока еще неизвестно, как ситуация будет развиваться, сколько времени продлиться карантин, что будет дальше…

— Да, надо стараться реально оценить масштаб трагедии, катастрофы.

— Майские и новогодние праздники тоже создают тяжелую ситуацию для работодателей, но это — заранее известно, все издержки закладываются, к этой ситуации все готовятся заранее, поэтому из нее нормально выходят в известные сроки. А здесь же никакой график не составишь, когда можно будет дальше работать неизвестно. И невозможно просчитать, какая обстановка будет после этого. В этой ситуации — ни туда, ни сюда.

— Но у нас же не первый день кризис. И вирус не первый день. Переживем.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев